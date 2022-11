Steers Warnungen verhallen

Von: Georg Brennauer

Teilen

Zu früh gejubelt: Bei Spielzeit 59:59 lag der Puck zum vermeintlichen 7:6 für Dorfen im Pfaffenhofener Tor, doch der Schiedsrichter hatte zuvor einen Handpass gesehen und abgepfiffen. © Dominik Findelsberger

Sechs Punkte hatte man sich am Wochenende im Dorfener Puckjägerlager erhofft, nach dem etwas überraschenden 4:2-Sieg der Eispiraten am Freitag beim EHC Waldkraiburg.

Dorfen – Doch ganz ging die Rechnung nicht auf, weil sie am Sonntag daheim dem Tabellenletzten EC Pfaffenhofen 6:7 nach Penaltyschießen unterlagen.

„Ich hatte gewarnt, dass solche Spiele gegen einen Tabellenletzten meist Spitz auf Knopf geführt werden und noch mehr Engagement erfordern als gegen besser platzierte Gegner. Jetzt bin ich sehr enttäuscht“, grantelte ESC-Trainer Franz Steer. „Ich habe es schon geahnt und gewarnt, dass ich mehr Angst vor Pfaffenhofen mit erst einem Punkt habe als vor Waldkraiburg.“ Und genau so kam es.

Die Eishogs waren hochmotiviert und lagen nach 20 Minuten 3:1 vorn. Die Eispiraten wirkten dagegen völlig verunsichert und brauchten offenbar erst einen Weckruf. Dennoch sei er nach dem verkorksten Drittel wortlos durch die Kabine gegangen, habe nichts gesagt, berichtete Steer, „sonst hätte es mich wahrscheinlich zerrissen“.

Teilweise nahm er jedoch sein Team in Schutz, denn die Spieler, die zuletzt mit Grippe flachlagen, hätten in Waldkraiburg „hinten raus Probleme gehabt“. Unverständlich seien ihm jedoch die Fehlpässe und Individualfehler gewesen. „Ich hab es ihnen x-mal gesagt, das sind die schwersten Spiele – ihr müsst reingehen, als wäre es ein Derby“, schimpfte Steer. Er habe das erforderliche Fore- und auch Backchecking, den nötigen Biss bei den Zweikämpfen und letztlich auch ein höheres Tempo vermisst. „Ich kann in die Köpfe der Spieler nicht reinschauen, inwieweit sie kaputt waren nach dem schweren Spiel in Waldkraiburg“, erklärte der ESC-Trainer. „Aber wenn ich nicht so laufen kann, wie ich möchte, dann muss ich die Position halten und schneller spielen.“ Sein Team habe bisher ein gutes Unterzahl- und Überzahlspiel praktiziert, „und gegen die schlechteste Überzahlmannschaft haben wir zwei Gegentore bekommen“, meinte er kopfschüttelnd.

Ein Stein fiel dem geplagten Pfaffenhofener Trainer Petr Fical vom Herzen. Er freue sich, dass sein Team in einem dramatisch geführten Spiel sieben Tore geschossen und den ersten Sieg eingefahren habe. Sechs Gegentore gäben allerdings zu bedenken, und man müsse daran arbeiten.

Eine taktisch gute und kämpferisch starke Leistung hatte Steer seinem Team am Freitag nach dem 4:2 in Waldkraiburg bescheinigt. Die Jungs seien mit sichtlich gestärktem Willen aus der 2:7-Derbyniederlage gegen Erding hervorgegangen. Nach der Rückkehr der in der letzten Woche noch grippekranken Spieler mit lediglich zwei Trainingseinheiten hätte sein Team nach einem ausgeglichenen ersten Drittel im Mittelabschnitt zwischenzeitlich Probleme gehabt. Mit einem starken Torhüter Andreas Marek im Rücken hätten die Jungs dann doch die Sache wieder in die Hand genommen und es gut gemacht, lobte der ESC-Coach.