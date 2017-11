SpVgg Neuching verspielt den Sieg

Stockschiessen – Raibacup

Spannend war der Raiba-Cup, den die Stocksportabteilung der SpVgg Altenerding in der Erdinger Eishalle organisierte. Um den Pokal spielten 22 Herrenteams in zwei Gruppen. Im Finale lagen die Neuchinger Georg Liebl, Martin Hermannsdorfer, Pascal Gschwendtner und Peter Kressierer nach drei Kehren 15:0 in Führung. Aber dann hielt Adlhausen zweimal mit je sieben Stockpunkte dagegen. In der letzten Kehre waren die Oberpfälzer ebenfalls besser und gewannen letztlich 19:15.

Erding – Die Spieler des Veranstalters SpVgg Altenerding, Peter Mühlbauer, Johann Türk, Hans Mayr und Stefan Polak erzielten den zweiten Platz in ihrer Gruppe dank der besseren Stocknote von 2,314 gegenüber 1,471 des ESC Dorfen. Josef Nunberger vom Schirmherrn Raiffeisenbank Erding übergab den Pokal an die Turniersieger und die 88 Sachpreise an alle Teilnehmer.

Erstmals führten die Altenerdinger ein freies Turnier durch, bei dem mindestens eine Dame oder ein Jugendlicher unter 16 Jahren eingesetzt werden musste. Schlecht abgeschnitten haben dabei Helmut Brandl, Klaus Vogt, Rudi Lang und Irmgard Rihani von der SpVgg Altenerding. Mit nur drei gewonnen Spielen landeten sie auf Platz sechs. Die SpVgg Altenerding hatte wieder 124 tolle Sachpreise zur freien Auswahl aufgelegt und dafür etwa 1400 Euro ausgegeben. Als Schiedsrichter fungierten Gisela und Alfred Maier vom ESV Taufkirchen. hgw

Ergebnisse:

Gruppe A

1. SV Adlhausen 16:4

2. SpVgg Altenerding 14:6

3. ESC Dorfen 14:6

4. SpVgg Zolling 13:7

5. SV Wolfersdorf 12:8

6. TuS Oberding 11:9

7. SC Oberhummel 10:10

8. SV Pulling 8:12

9. SSC Lichtenhaag 6:14

10. SV LA-Münchnerau 4:16

11. FC Finsing 2:18

Gruppe B

1. SpVgg Neuching 16:4

2. SV Mühlhausen 13:7

3. FC Eitting 13:7

4. EC Haidhausen-M. 13:7

5. FC Wackerstein-D. 11:9

6. SV Wörth 11:9

7. SSV Kirchasch 9:11

8. TSV St. Wolfgang 8:12

9. TSV Kronwinkl 6:14

10. SC Schwindkirchen 5:15

11. SV Langenpreising 5:15

Finale:

SV Adlhausen – SpVgg Neuching 19:15.



Freies Turnier

1. TSV Hartpenning 14:2

2. Haag a.d. Amper 12:4

3. TSV Sankt Wolfgang 11:5

4. VfB Hallbergmoos 9:7

5. KA Münchnerau/Bruckberg 8:8

6. SpVgg Altenerding 6:10

7. ETSV09 Landshut 5:11

8. ESV Taufkirchen/Vils 4:12

9. EC Parksee-Unterhaching 3:13