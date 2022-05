SV Neufraunhofen: Lupenreiner Hattrick von Alisa Bäumler

Porträtfoto von Alisa Bäumler, SV Neufraunhofen. © FuPa

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Bezirksoberliga machte der SV Neufraunhofen mit einem 5:1 (4:1) bei der DJK SF Reichenberg.

Neufraunhofen – Damit holte das Team in fünf Spielen 13 Punkte und hat nun fünf Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Nach einem Rückpass lief Alisa Bäumler die Torhüterin an, luchste ihr den Ball ab und schob zum 1:0 ein (3. Minute). Der zweite Treffer fiel nach einer tollen Flanke aus dem Halbfeld von Leni Kieblspeck auf Bäumler, die aus der Drehung abschloss (14. ). Nur zwei Minuten später machte Bäumler ihren Hattrick perfekt. Eine abgefälschte Hereingabe von Elli Heilmeier verwertete sie in Stürmer-Manier zum 3:0. Beim 4:0 passte Bäumler Heilmeier den Ball in den Lauf, ihr Schuss ging über den Innenpfosten ins Tor (24.). Kurz vor der Halbzeit musste Bäumler nach hartem Einsteigen verletzt vom Platz. Noch in Unterzahl kassierten die Gäste den einzigen Gegentreffer durch Lisa Bachmeier (45.).

Nach der Pause hatte die Heimelf ein paar gute Minuten, dann fand der SVN wieder zurück und kombinierte sich gut durchs Mittelfeld. Lediglich der letzte Pass war oft zu ungenau. In der 78. Minute klappte es dann aber doch: Ein Gassenpass von Sophie Barnerßoi fand Katharina Neudecker, die sich gegen die Torfrau durchsetze und zum Endstand einschob. In der Folge wechselte der SVN mehrmals, darunter auch Ersatzkeeperin Toni von Goetzendorf, die in der Winterpause zum Team gestoßen war und nun debütierte. (elb)