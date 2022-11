Taufkirchens Handballerinnen und Schützen feiern mit Petra Saler und Bräutigam Franz Lettmaier

Von: Dieter Priglmeir

Freuen sich mit ihrer ehemaligen Teamkollegin: Taufkirchens Handballerinnen und das Brautpaar Petra und Franz Lettmaier. © hep

Wie schmuggelt man einen Verlobungsring nach Miami? Und wer feierte wie lange bei dieser Hochzeit mit? Die Antworten gibt‘s hier.

Taufkirchen – Wie der Tag war? „Umwerfend“, sagt jene 32-jährige Taufkirchenerin, die als Petra Saler den Trausaal im Wasserschloss betrat und als Frau Lettmaier verließ. Nicht ganz unbeteiligt daran ist ihr Franz, den sie vor vier Jahren im Club Crazytown kennen und lieben gelernt hat. Der 39-Jährige aus Aich hat sich dann auch beim Heiratsantrag so richtig reingekniet, im übertragenen und im Wortsinne.

Im Dezember 2021 waren die beiden in den USA, bummelten durch New York und waren dann am Silvesternachmittag am Strand von Miami. „Und dann geht er plötzlich vor mir auf die Knie und zeigt mir den Ring“, sagt Petra Saler. „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet“, meint sie. Ein paar nette Worte im heimischen Garten – das wäre auch schön gewesen. Stattdessen hat sich Franz Lettmaier schon Wochen vorher Gedanken darüber gemacht, wie er den Ring in den Flieger schmuggelt – und ihn vor allem vor seiner Angebeteten versteckt.

Elf Monate später standen sie nun vor dem Taufkirchener Standesbeamten Anton Kreuzpointner, der die folgenden 45 Minuten so schön gestaltete, dass laut Petra Saler selbst der Schwiegerpapa beeindruckt war („So an guadn hob i no nia erlebt.“).

Und draußen warteten die Handballerinnen des TSV Taufkirchen, die Schützen aus Taufkirchen und Aich, die Kögninger Böllerschützen, zahlreiche Kolleginnen aus dem Landratsamt und Freunde und Verwandte, die ein riesiges Spalier bildeten. Es wurde herzlich – und dann auch laut, weil es die Kögninger Böllerschützen so richtig krachen ließen.

Letzteres war auch das Motto der Party, die am Abend in Aich stieg, wo die Verwaltungsangestellte und der Maschinist wohnen und am Eigenheim bauen. Und wo auch die herrliche Bank stehen wird, die zwei Zimmererfreunde aus einem Kirschbaum fertigten – „ein wunderschönes Hochzeitsgeschenk“, schwärmte die Braut. Die Party ging übrigens bis fünf Uhr morgens. Früher wollte kaum jemand der 60 Gäste gehen an diesem umwerfenden Tag. pir