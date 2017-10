Top-Platzierungen für zwei Amazonen

Taufkirchener Pferdefestival

Ein voller Erfolg war der Dressurteil des Pferdefestivals auf der Taufkirchener Reitanlage. Zahlreiche Aktive hatten sich bei besten Bodenbedingungen auf der Anlage in Hilpolding eingefunden.

Taufkirchen– Eine besondere Freude war es für den Gastgeber, gleich zwei Taufkirchener Amazonen in der schwersten Prüfung des Wochenendes, einer internationalen FEI Prüfung der Lasse S*, in der Platzierung zu sehen. Bettina Meijes freute sich mit ihrem Freddy Couple über den dritten Rang und Bettina Weindl mit Ronaldo B über den neunten.

Ein weiteres Highlight war die Flutlicht-Kürprüfung der Klasse L. Zur anspruchsvollen Kür tanzte Pony Dubai souverän mit Maria Magdalena Feckl durchs Viereck. Das Paar holte sich verdient die goldene Schleife. Haflingerhengst Alabaster und Lilly Loos zeigten ebenfalls ihr Können mit Rang drei.

In der Dressurreiterprüfung der Klasse A waren Eva Amann mit Malron (3. Platz), Jochen Ullrich mit Neppo Muck (4.) und Theresa Schreder mit Cremot (3.) in der Siegerehrung.

In der L-Dressur gab es zweimal Platz neun für Amann (Marlon) und Loos (Alabaster). Maria Feckl und Dubai holten Platz sechs. Den dritten Platz verbuchte das Paar noch in der Dressurreiterprüfung der Klasse M. Hier freute sich Kathy Schreder über den vierten Platz mit Cremot. Das Paar wurde Sechster in der M*-Prüfung. Mit ihrem nicht immer ganz einfachen Don Fredo zeigte Elisabeth Reiser eine gute Leistung, die hier mit dem siebten Platz belohnt wurde.

Der Sieg in der A**-Prüfung ging zur Freude des Besitzers Manfred Zuhr an seinen Alabaster und Loos. In der zweiten Abteilung siegte Nicole Lach mit Virginia. Michaela Schmauser freute sich über Rang drei mit Morgenstern. Eine gute Figur machte auch Jochen Ullrich in der Dressurreiterprüfung der Klasse L mit seinem Neppo Muck und Rang sieben.

In der Eignungsprüfung für Reitpferde hatte Steffen Baumgartner mit Clearround Curt (3.) die Nase vorn. Nina Huber mit Let’s Fly Carlotta war Vierte. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse L konnte Jasper die Richter mit Eva Leinberger und Rang vier überzeugen. ua