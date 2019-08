Abonnement auf Podestplätze

Taufkirchener Reiter glänzen in der schweren Klasse

Die Erfolgsserie der Taufkirchener Reiter und Reiterinnen ist ungebrochen, egal ob im Viereck oder auf den Springplätzen. Sogar international sind sie mit von der Partie.

Taufkirchen – So konnte Bettina Meijs im österreichischen Ranshofen nicht nur mit ihrem Nachwuchspferd Bon Apparte, sondern auch mit ihrem Erfolgspferd Freddy Couples überzeugen. Ein erster, zwei zweite und ein dritter Platz gingen in verschiedenen L-Prüfungen auf das Konto von Bon Apparte. Höhepunkt war allerdings der zweite Platz mit Freddy in ihrer erst zweiten Inter-A-Prüfung. Das sensible Pferd macht es Meijs im Viereck nicht immer ganz leicht. „Ich bin überglücklich“, so Meijs „es war eine tolle Runde, es hat einfach nur Spaß gemacht. Ich bin richtig stolz auf Freddy.“

In Oberwalchen gewann All Money and Hope mit Bianca Haupt im Sattel das L-Springen. In ihrem erst zweiten M-Parcours hielt das Paar ebenfalls die Null und sicherten sich den vierten Rang.

Unter den Parcoursprofis am Schweizer Hof stach Katharina Schreder mit Cremot im Viereck heraus. Das Paar zeigte eine sehr solide Leistung in der Klasse M*. Von den Richtern wurde sie mit Platz sieben bedacht.

Im Springreiterwettbewerb landete Johanna Häusler auf dem zwölften Platz. Andreas Lach war mit Virginia Sechster in der Springprüfung der Klasse A*. Im M*-Parcours landete Patricia König mit Collestana auf Platz sieben.

Caroline Detterbeck sattelte Gentleman. Die beiden machten eine gute Figur im L-Springen mit Stilwertung (Platz fünf). Im S*-Springen landeten Evi Reininger und Little one auch auf dem fünften Rang. In einem reinen Männerspringen (Klasse S* mit Joker) trat Stefan Baumgartner mit seinem Holsteiner Crüger gegen eine starke Konkurrenz an. Der Parcours hatte seine Tücken. Nur wenige erreichten die volle Punktzahl. Das Taufkirchener Paar schaffte es auf den sechsten Platz. ua