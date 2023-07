Bodo Battenberg: „Taufkirchener Turniere waren für mich Pflicht“

Vize-Europameister 1999: Nele Hagener, Bodo Battenberg, Peter Thomsen und Herbert Blöcker freuen sich über Silber in der Vielseitigkeit. © Imago

Der Vielseitigkeitsreiter war bei WM und Olympia, doch besonders gern bei allen Veranstaltungen in seinem Heimatverein.

Rettenbach/Taufkirchen – Saftige grüne Wiesen soweit das Auge reicht, Natur pur im Unterallgäu und mittendrin eingebettet eine großzügige Reitanlage. Hier hat sich Bodo Battenberg, Olympia- und WM-Teilnehmer sowie zweifacher Deutscher Meister in der Vielseitigkeit und langjähriges Mitglied des Reit- und Fahrvereins Taufkirchen seinen Traum erfüllt. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Es ist nicht Arbeit für mich, sondern ich kann und darf machen, was mir Spaß macht“, sagt der erfolgreiche Reitsportler, der gleich mehrere Berufe ausübt: Jurist, Reitlehrer, Betreiber einer Reitanlage und Bauer.

Aber blenden wir zurück: deutsche Vielseitigkeitsmeisterschaften 1996. Bodo Battenberg muss um einen Startplatz hart kämpfen. Noch ist er ein völlig unbeschriebenes Blatt in dieser Kategorie des Reitsports.

Erste von drei Disziplinen ist die Dressur. Das Interesse nicht nur der Zuschauer, sondern auch der Bundestrainer ist nur mäßig. „Sie waren bei meinem Auftritt zum Kaffee trinken gegangen“, erinnert sich Battenberg. Ein guter Mittelfeldplatz hält ihn im Klassement. Doch dann gibt er im Gelände Gas, was „mich in der Gesamtwertung weit nach vorne gespült hat“.

Ehrenrunde: Bodo Battenberg als frischgebackener und überraschender Deutscher Meister im Jahr 1996. © Privat

Jetzt werden auch die Trainer auf den 33-jährigen Military-Reiter und sein fünfjähriges Pferd Sam the Man aufmerksam. Ein Null-Fehler-Ritt im Springreiten muss her, dann ist sein erster deutscher Meistertitel unter Dach und Fach. „Und es hat geklappt“, freut sich der heute 60-Jährige über seinen ersten großen nationalen Sieg. „Mein schönster Erfolg, weil er so unerwartet kam.“ Schon ein Jahr später packt er seinen zweiten DM-Titel drauf. Diesmal verfolgen ihn auch die Bundestrainer von Beginn an aufmerksam.

Der Reitsport wird Bodo Battenberg praktisch in die Wiege gelegt. Am 20. Mai 1963 erblickt er in Münster/Westfalen das Licht der Welt. Schon bald ziehen seine Eltern nach Berlin um. Nach fünf Jahren verlegt seine Familie ihren Wohnort nach München. Da seine Mutter Dr. Gitta Battenberg eine begeisterte Reiterin ist, kommt auch der Bub schon früh zum Pferde- und Reitsport. Erst übt er das Voltigieren, dann nimmt er unter der Leitung von Siegfried Dehning Unterricht in der Reitschule am Englischen Garten. Seiner Mutter, „meine größte Förderin“, verdankt er es auch, dass er bald ein eigenes Pferd reiten darf. Auf Winston feiert er schon früh erste Erfolge. Nach Erfolgen bei regionalen Turnieren wird der bayerische Jugendtrainer Albrecht von Bredow auf das Talent aufmerksam und nimmt ihn unter seine Fittiche.

Der Olympia-Ritt: Mit Sam the Man war Bodo Battenberg in Atlanta. Er beendete das Cross Country auf Platz elf. © imago sportfotodienst

Mit Winston ist Battenberg erfolgreich bis zur schweren Klasse. Währenddessen beginnt er sein Jurastudium in München. Universität und Spitzensport lassen sich aber nur schwer vereinbaren, also schraubt er seine sportlichen Ambitionen etwas zurück, sucht nach einem Freizeitpferd und findet es in Irland.

Doch bald stellt sich heraus, dass Sam the Man weit mehr drauf hat. „Allerdings nur bedingt im Springparcours, sondern vor allem im Gelände“, erzählt Battenberg. Es wird sein Erfolgspferd schlechthin. Zweimal in Folge wird er damit Deutscher Meister (1996/97), Vize-Europameister mit der Mannschaft (Luhmühlen 1999) und erringt 2001 Rang fünf mit dem Team in Frankreich. Bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta/USA, der Weltmeisterschaft 1990 sowie der EM 1999 belegt er im Einzelwettbewerb jeweils Rang elf. „International war die Elf leider mein Schicksalsplatz“, erzählt Battenberg schmunzelnd.

Ewige Weggefährten: Bodo Battenberg und der Schimmel Räuber Hotzenplotz, inzwischen 23 Jahre alt. © Johann Kalteis

Eine wichtige Rolle spielt der Reit- und Fahrverein (RuF) Taufkirchen. Während seines Studiums hat er seine Pferde bei Uli Werchau in Postschwaige eingestellt – und er ist Mitglied beim RuF Taufkirchen. „Also wurde auch ich Mitglied bei den Vilstaler Reitern“, sagt Battenberg. Zudem reitet Matthias Baumann ebenfalls für den RuF. Sein guter Freund sei auch der erfolgreichere Vielseitigkeitsreiter gewesen, gibt Bodo neidlos zu. Obwohl er in Postschwaige und in Zolling bei Simone Blum trainiert, bestreitet er alle heimischen RuF-Turniere. „Das waren für mich Pflichtveranstaltungen“, sagt Battenberg, der auch die Verdienste des damaligen Vorsitzenden würdigt. „Horst Theis war die Triebfeder des RuF. Er hat aus dem kleinen Verein soviel herausgeholt.“

Schon lange hat Battenberg den Traum von einem eigenen Reitstall. Er wird schließlich auf eine Reitanlage in Rettenbach im Unterallgäu nahe Memmingen aufmerksam, die zum Verkauf ansteht. Da im Raum München solche Objekte „fast unbezahlbar sind“, erwirbt er die großzügige Anlage. Während sein Vorbesitzer, ein Dressurreiter, mit seinen Nachbarn aber immer wieder Probleme gehabt haben soll, pflegt der neue Besitzer mit ihnen ein gutes Verhältnis. „Die Leute sind freundlich, ich komme gut mit ihnen aus.“

Beruflich fährt er einige Jahre zweigleisig als Rechtsanwalt und Betreiber der Reitanlage im Unterallgäu. „Doch beide zeitintensiven Beschäftigungen gleichzeitig und vollwertig auszuüben, dafür ist der Tag zu kurz“, erklärt Battenberg und entscheidet sich gegen die Juristerei und für den Sport.

Immer schneller, immer weiter, immer höher – auch der Reitsport muss dem Leistungsdruck Tribut zollen. So sind Unfälle und Verletzungen keine Seltenheit. Vor allem in der Vielseitigkeit kam es immer wieder zu schweren Unfällen. Dass Reiter aber vom Pferd fallen, ist nicht ungewöhnlich. „Das passiert auch mir immer mal wieder“, gibt Battenberg zu. Einige Knochenbrüche waren die schmerzhafte Folge. „Dabei spielt das Alter bei der Reiterei aber keine Rolle, denn es ist kein Kraftsport, sondern eine Mischung aus Technik und Gefühl.“ Dies gelte auch für das Pferd.

Der Vielseitigkeitssport wurde noch vor nicht allzu langer Zeit „Military“ genannt. Er entwickelte sich aus der Gebrauchsprüfung für Militärpferde. Dabei mussten die Vierbeiner ihre Eignung fürs Gelände unter Beweis stellen. „Auch zu meinen Anfangszeiten in der Vielseitigkeit mussten wir mit dem Pferd 30 Kilometer im Gelände zurücklegen“, blickt Battenberg zurück. Mittlerweile wurde diese Prüfung auf sechs Kilometer reduziert. Um die Verletzungsgefahr des Pferdes zu minimieren, werden zum Beispiel auch die Hindernisse niedriger und durch Sollbruchstellen entschärft.

Mit Zylinder: Bodo Battenberg (l.) im Gespräch mit Bundestrainer Hans Melzer. Ein Bild aus dem Jahr 2001. © Imago

Ganz im Sinne von Battenberg, der betont: „Ich habe in meiner langen Karriere noch kein Pferd geritten, dass wegen einer schweren Verletzung eingeschläfert werden musste.“

Auf der Reitanlage in Rettenbach werden vom zweifachen Deutschen Meister und Olympiateilnehmer nicht nur junge Reiter und junge Pferde ausgebildet, hier verbringen auch altgediente Vierbeiner ihren wohlverdienten Ruhestand in einigen der insgesamt 30 Boxen. So wie der 23-jährige „alte Kämpfer Räuber Hotzenplotz. Er ist sozusagen in aktiver Rente“, erzählt Bodo Battenberg. Davon sei er selbst mit seinen 60 Jahren aber noch „weit weg“.