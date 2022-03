TC Erding geht mit 20 Teams in die Saison

TENNIS Elf Erwachsenenmannschaften am Start– Wawrzyniaks Kritik

Von Wolfgang Krzizok schließen

Als Trainer treten sie kürzer, aber als Sportwarte bleiben Attila Babos und Peter Wawrzyniak dem Tennisclub Erding erhalten.

Erding – Nach einer Tennissaison 2020, die wegen der Corona-Pandemie praktisch nicht stattgefunden hatte, konnten die Sportwarte des TC Erding für das Jahr 2021 wieder deutlich bessere Zahlen vermelden.

Bei der Jahreshauptversammlung in der Tennishalle (wir berichteten) erzählte Attila Babos, dass 2020 lediglich eine Herrenmannschaft am Spielbetrieb teilgenommen hatte. 2021 waren es dann schon wieder elf Erwachsenen- und neun Jugendteams. Der Herren-/Damen-Sportwart listete die Platzierungen der Erwachsenen-Mannschaften auf, unter anderem, dass die Herren Dritter in der Bezirksliga geworden sind und die Herren 50 die Bayernliga halten konnten. Die Damen 1 haben Rang vier in der Bezirksliga belegt, und die Damen 30 steigen als Landesliga-Zweiter in die Bayernliga auf.

Babos listete auf, dass die Anzahl der Erwachsenen-Teams 2022 gleich bleiben werde. Neu würden zwar die Damen 30-2 ins Rennen geschickt, dafür gebe es keine Herren 55 2 mehr.

Wie es bei der Jugend ausschaut, darüber berichtete Peter Wawrzyniak. „Die Hälfte der neun Jugendteams haben in der Bezirksliga gespielt“, erzählte er und gab noch bekannt, dass es heuer eine Mannschaft mehr geben werde, nämlich Midcourt U 10. Rund 140 Kinder habe der TCE im Trainingsbetrieb.

Wawrzyniak, der sich aus beruflichen Gründen komplett aus dem Trainergeschäft zurückzieht, nutzte den Moment, um auf seine Zeit beim TCE zurückzublicken. „Ati hat mich vor 21 Jahren zum TC Erding geholt, 19 Jahre war ich Trainer, es war eine schöne Zeit“, meinte er sichtlich gerührt. Der Verein habe seit Jahren eher eine Zunahme an Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen. Er und Babos hätten viel dafür getan. Sie seien beispielsweise an die Schulen gegangen, hätten dort viele Kinder fürs Tennis begeistert, und hätten auch viele andere Werbe-Aktionen gemacht. „Wir können sehr glücklich sein, wenn man die Zahlen von anderen Vereinen sieht“, resümierte er stolz.

Er fand aber auch kritische Worte. „Wir waren immer als Erste auf der Anlage und sind als Letzte gegangen – wir haben alles mitgekriegt, das Gute und das Schlechte“, betonte Wawrzyniak und stellte fest: „Der Ton hat sich verändert, das ist keine schöne Entwicklung.“ Kritik sei grundsätzlich in Ordnung, „aber der Ton macht die Musik“.

Abschließend meinte der scheidende Trainer, der dem TCE als Jugendwart erhalten bleibt: „Ich würde mir wünschen, dass der neue Vorstand ein bisschen mehr Respekt erfährt. Denn ihr dürft nicht vergessen, das ist ein Ehrenamt. Da würde auch mal ein Lob guttun.“