Der Traum vom Stockerlplatz

Team Landkreis Erding in der Skiliga Bayern

Die besten Skiläufer vom SC Auerbach und FC Lengdorf trumpfen in der Skiliga Bayern auf. Der erste Auftritt macht Lust auf mehr. Platz drei ist drin – mindestens.

Auerbach/Lengdorf– Bei der dritten Auflage der Skiliga Bayern, mit insgesamt elf Wettbewerben an vier Wochenenden, starteten zum Auftakt des Wettbewerbs 2017, vereint im „Team Landkreis Erding“, Rennläufer des SC Auerbach und des FC Lengdorf. Sie haben ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollen bei diesem Allrounderwettbewerb den dritten Platz vom Vorjahr verteidigen. Und das Team ist auf einem guten Weg.

Bei dem zweitägigen Wettbewerb in Ostin, mit einem Riesenslalom am Samstag und zwei Parallelslaloms am Sonntag, traten insgesamt zwölf Mannschaften an, darunter jeweils eines aus Sachsen und vom Westdeutschen Skiverband. Der Riesenslalom wurde am Samstag bei Flutlicht durchgeführt. Für Erding zeigten Franziska Widl, Amelie Reiter, Maximilian Widl, Philipp Weber und Johannes Denteler starke Leistungen. Der Lohn war Platz drei im Endklassement.

Tags folgten zwei Parallelslalom-Bewerbe, dabei wurde Weber durch Florian Waxenberger ersetzt. Beim ersten Parallelslalom wurden die jeweils beste Damen- und Herrenzeit addiert. Erneut glänzten die Erdinger und wurden Zweiter hinter dem Team „Arge-West-Mannschaft“ (Westdeutscher Skiverband).

Beim Team-K.O-Wettbewerb traten jeweils fünf Rennläufer und Rennläuferinnen in Zweier-Teams gegeneinander an. Nach einem Freilos in der ersten Runde folgte im Viertelfinale ein 5:0-Erfolg gegen den SC Halblech. Im Halbfinale unterlag Erding 2:3 gegen die Skivereine vom Tegernseer Tal Sonnenbichl. Auch das Kleine Finale gegen das Skiteam Inngau ging 2:3 verloren.

Nach dem ersten Wochenende dieser Rennserie – drei folgen noch – liegen die Erdinger hinter dem Team „Sachsen und Freunde“ und der „Arge-West-Mannschaft“ auf einem dritten Platz. Die nächsten Wettbewerbe im Rahmen der Skiliga Bayern – ein Slalom und ein Riesenslalom – werden am kommenden Wochenende am Sudelfeld ausgetragen, Es folgen Leutasch und Bad Wiessee am Sonnenbichl.

Alarich Herrmann