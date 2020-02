März bleibt, Winter feiert Comeback

Teamwork bei den Bundesliga-Schwimmern

Der Klassenerhalt in der Bundesliga – nicht nur für einige Fußballclubs ein großes Ziel. Jedes Jahr wetteifern auch die besten Schwimmteams aus dem Bnedsgebiet beim Deutschen Mannschaftswettbewerb (DMS) um den Verbleib in der 1. Liga. Einen von ihnen: der Wörther Andreas März.

Erding – Im Vorjahr belegte er mit seinem Team der SG Stadtwerke München den achten von zwölf Plätzen, und auch dieser sollte es 2020 mindestens wieder sein, um sich mit den schnellsten Vereinen Deutschlands weiter messen zu können.

Seinen ersten Start hatte der Abiturient direkt mit einer neuen Bestzeit absolviert. Denn mit der Zeit von 2:03,88 Minuten stellte März über 200 Meter Lagen seine Vielseitigkeit unter Beweis. In 2:23,66 min beendete er kurz darauf die 200 m Brust genau zwei Sekunden schneller als je zuvor – und war in einer Wertung mit Marco Koch, der auf dieser Strecke erst kürzlich das Olympiaticket gelöst hatte, in guter Gesellschaft.

Auch über die 400 m Lagen gelang ihm eine weitere Bestzeit (4:27,50 Minuten), bevor der Rückenspezialist auf seinen gewohnten Strecken sein Können unter Beweis stellen durfte. So gelang ihm über 100 m eine gute Zeit von 55,37 Sekunden, doch erst der Sprint über 50 m wenig später brachte die große Freude. Erstmals blieb März in 25,90 Sekunden unter der 26-Sekunden-Marke, was ihmden sechsten Platz in der Wertung und seinem Team wertvolle Punkte einbrachte. So war auch März maßgeblich daran beteiligt, dass die SG Stadtwerke München wie im Vorjahr den achten Platz belegte und auch 2021 in der 1. Bundesliga mitmischen darf.

Nicht weniger spannend lief es in der Bayernliga. Auch hier waren einige Schwimmer des Landkreises vertreten, die alle für den SC Prinz Eugen München starten.

Emma Grichtmair sammelt Erfahrung

Bei den Herren durfte Brustschwimmer Kevin Hültner (Jahrgang 1999) ein paar Meter machen. So ging der Polizeianwärter auf allen Brustdistanzen an den Start und landete mit soliden Leistungen im guten Mittelfeld. Ein weiterer Athlet, der schon bei der deutschen Spitze mitschwamm, war Pascal Winter (Jahrgang 1996), der ebenfalls für dieses tolle Teamevent rekrutiert wurde. Er sammelte kräftig Punkte für die Herrenmannschaft des SCPE. Der Sprinter zeigte vor allem über 50 Meter Schmetterling seine Klasse, indem er mit 26,17 Sekunden den zweiten Platz belegte. Jedoch reichte es bei einem extrem starken Teilnehmerfeld für die Herren nur für den neunten von zehn Plätzen.

Die Frauen hingegen waren etwas erfolgreicher. Mit von der Partie waren hier Emma Grichtmair (Jahrgang 2007) und Amelie Zachenhuber (Jahrgang 2004). Als eine der jüngsten Schwimmerinnen im Teilnehmerfeld galt es für Grichtmair hauptsächlich Erfahrung zu sammeln und sich von der Stimmung mitreißen zu lassen. Mit der Zeit von 2:38,51 Minuten über 200 Meter Lagen knackte sie die Pflichtzeit für die bayerischen Jahrgangsmeisterschaften, für die deutschen muss sie noch knapp eine Sekunde schneller schwimmen.

Zachenhuber wiederum ist dagegen ein erfahrener Hase und holte viele Bestplatzierung für das Damenteam ein, sodass die Mädels des SCPE dank ihres vierten Platzes in der Gesamtwertung auch im nächsten Jahr wieder in der Bayernliga mitschwimmen dürfen.

Aleks Scharfe