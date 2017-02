Vier Aufstiege, 533 Mitglieder, 2000 Euro Miese

Tennis – TC Erding

Es läuft rund beim TC Erding – auch wenn es finanziell einen kleinen Rückschritt gegeben hat. Die Verbindlichkeiten konnten dennoch weiter abgebaut werden.

Erding – Es war die erste Jahreshauptversammlung beim TC Erding nach der Ära Willi Brandmeier. Sein Nachfolger Alexander von Gerichten sagte: „Es war beeindruckend, was der Willi alles geschmissen hat.“ Der neue Vorstand sei eine große Truppe, die erst mal wenig ändern wollte, um sich einzuarbeiten. Das habe durchaus Zeit gebraucht. Eine gute Sache sei es gewesen, dass der TCE die Vertreter der Nachbarvereine zu einem Weißwurstessen eingeladen habe, um sich auszutauschen. Schade sei allerdings gewesen, dass trotz der zugesagten Unterstützung der Nachbarn letztlich nur 40 Spieler an den Kreismeisterschaften teilnahmen. Man wolle da aber dran bleiben, um die Landkreis-Titelkämpfe wieder attraktiver zu machen.

Sportlich ist von Gerichten zufrieden. Die Herren-Erste ist in die Bayernliga aufgestiegen, die Damen in die Landesliga und die Herren 40 in die Bayernliga. Zudem sind die Herren 2 als Nachrücker in die Bezirksliga aufgestiegen. Herausragende Einzelsportler 2016 waren die Oberbayerische U 14-Meisterin Luzia Obermeier, die Ü 40-Vize-Europameisterin Annette Zweck (Einzel und Doppel) sowie Erwin Müller als Deutscher Ü 65-Mannschaftsmeister mit Aschheim.

Turniere werde der Verein heuer wieder in ähnlichem Umfang veranstalten wie im vergangenen Jahr. Erfreulicherweise trete die Therme Erding beim Jugendturnier wieder als Sponsor auf. DTB-Ranglistenturniere würden allerdings nicht mehr ausgerichtet. Ehrenpräsident Brandmeier wollte wissen, warum. „Da sind doch immer so um die 2000 Euro übrig geblieben.“ Von Gerichten und Sportwart Attila Babos entgegneten, dass die Ausrichtung aufgrund diverser Gebührenerhöhungen seitens des Verbandes nicht mehr rentabel sei. Der Aufwand sei ganz einfach zu hoch, was Brandmeier mit einem verständnislosen Kopfschütteln quittierte.

Von Gerichten wies noch auf Termine hin. Im Mittelpunkt stehe das Jubiläum 60 Jahre TC Erding, das am 15. Juli groß gefeiert werden soll. Als Ziele für 2017 formulierte der TCE-Präsident: „Wir wollen schauen, dass der Verein gesund ist und die Mitglieder Spaß am Spielen haben.“

Ein „deutlich schlechteres Ergebnis“ als in den Jahren zuvor hatte Schatzmeister Stefan Schorr zu vermelden. Ein Minus von 1780 Euro ergab die Gewinn- und Verlustrechnung. Die Energiekosten seien deutlich gestiegen (8000 Euro), zudem sei der Hauptsponsor überraschend ausgestiegen (4000 Euro). Schorr gestand aber auch ein „bissl eigenes Verschulden ein, denn wir hätten früher abkassieren müssen“. So seien einige Lastschriften noch nicht eingezogen worden. Deshalb kündigte er an: „Das Ergebnis wird im nächsten Jahr wieder besser.“ Berücksichtige man rund 30 000 Euro an Abschreibungen, sei der Schuldenstand um knapp 27 000 Euro gesunken und betrage zum 31. Dezember 2016 noch rund 95 000 Euro.

Erfreulich sei die Mitgliederentwicklung, „die seit 2011 kontinuierlich nach oben geht“. Im Moment stehe der TCE bei 533 Mitgliedern. Sportwart Babos ging noch genauer auf die Mannschaften sowie deren Abschneiden ein und gab einen Ausblick auf die kommende Saison. Wichtigste Änderung im neuen Jahr sei die Rückkehr zur alten Zählweise. Gab es zuletzt zwei Punkte für einen Einzelsieg und drei für einen Doppelerfolg, so zählen ab sofort Einzel und Doppel wieder jeweils einen Punkt.

