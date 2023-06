Tennisabteilung platzt aus allen Nähten

Von: Bernd Heinzinger

Sie führen die Tennis-Abteilungsleitung der SpVgg Altenerding (v. l.): Manfred Herget, Selina Beetz, Caroline Auber, Martin Wildgruber, Vorsitzender Christian Gärtner, Christine Graßl, Hans Kranich und Dominik Köcher. © Bernd Heinzinger

Recht entspannt ging in diesem Jahr die Tennis-Abteilungsversammlung der SpVgg Altenerding über die Bühne.

Altenerding – Langwierige Diskussionen fanden – im Gegensatz zu den Vorjahren – nicht statt, man konnte sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Die Neuwahlen der Abteilungsleitung standen in der Versammlung im Mittelpunkt, und diese wurden im Rekordtempo abgewickelt. Im Block gab es einstimmige Ergebnisse für Christian Gärtner (Abteilungsleiter), Manfred Herget (Stellvertreter), Hans Kranich (Kassier), Christine Graßl (Schriftführerin), Selina Beetz (Jugendwartin), Martin Wildgruber (Sportwart), Caroline Auber (Beisitzerin Jugend) und Dominik Köcher (Beisitzer Infrastruktur).

Abteilungsleiter Gärtner hatte zuvor von einem „guten Jahr“ gesprochen. Die Mitgliederzahl in der Abteilung Abteilung stieg um 23 Personen und übertraf zum 1. Januar 2022 damit erstmals den Meilenstein von 500 Mitgliedern. „Aktuell sind sogar 540 dabei, langsam erreichen wir aber die Bergspitze“, betonte der Abteilungsleiter. Eine gute Sache dafür sei der Tennis-Treff, der sich bis auf einen recht schwachen Freitag stets guter Resonanz erfreut.

Mit 115 Kindern und Jugendlichen ist die SpVgg Altenerding auch im Nachwuchsbereich bestens aufgestellt. Der Dank Gärtners galt dabei vor allem Selina Beetz und Caroline Auber: „Ihr macht eure Sache hervorragend.“ Probleme gebe es allerdings beim „Fachkräftemangel. Denn in Altenerding fehlen Tennistrainer, was auch bei der Jugendwartin für Bauschmerzen sorgte: „Wenn es so weitergeht, dann kann es passieren, dass bei uns alles zusammenfällt“, befürchtete Beetz. „Wir wissen noch nicht einmal, wie es im Winter aussieht und brauchen einfach einen festen Trainer.“ Durch die Ballschule oder das Talentino seien so viele motivierte Kinder dabei, dass dies einer Katastrophe gleichkäme. Neue Talente müssten sich aktuell auf einer Warteliste gedulden.

Im Erwachsenenbereich gab es durch den Aufstieg der Herren 30 in die Landesliga 2 einen bis dato noch nie erreichten Erfolg zu bejubeln, und auch die zweiten Herren 30 schafften den Sprung eine Liga nach oben. Neun Teams hat die SpVgg für die derzeitige Saison bei den Erwachsenen gemeldet, weitere sechs im Nachwuchsbereich. Laut Gärtner sage der Bayerische Tennisverband: „Ihr habt zu viele Teams im Vergleich zur Platzanzahl.“

Eine Erweiterung sei angestrebt, die Gespräche mit der Stadt Erding dazu hätten noch nicht zum Erfolg geführt. „Wir bleiben dazu im Kontakt und werden bei der Stadt nachschieben“, versprach der Abteilungsleiter:

Auch die Sanierung des Vereinsheims steht an, dafür fehle ebenfalls noch eine Zusage für eine finanzielle Unterstützung. „Ich wäre heute gerne weiter, als wir es tatsächlich sind“, bedauerte der Abteilungsleiter.

Er kam auch noch auf das Verfahren bezüglich des Ausschlusses eines Mitglieds zu sprechen: „Nach dessen vereinsschädigendem Verhalten mussten wir reagieren, unsere Beteiligung an den Verfahrenskosten beläuft sich mittlerweile auf rund 3000 Euro.“ Trotzdem würde er es jederzeit wieder so machen, betonte Gärtner, und er dankte dem Vorsitzenden des Gesamtvereins, Reinhold Kunz, für die Hilfe: „Mit ihm hatte ich eine Zeit lang praktisch eine Standleitung.“

Trotz der hohen Kosten hat die Tennisabteilung im Jahr 2022 einen Gewinn zu verzeichnen. Bei Einnahmen von rund 107 000 Euro und Ausgaben von 84 600 Euro fiel dieser laut Kassier Hans Kranich „ziemlich hoch“ aus. Von den circa 22 500 Euro Gewinn müsse man zwar noch gute 15 000 Euro an Abschreibungen abziehen, trotzdem blieben über 7000 Euro übrig. Damit steige das Vermögen auf 266 288 Euro, wovon der größte Teil (176 000 Euro) auf das Anlagevermögen falle.

Ehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Für 25-jährige Mitgliedschaft in der Abteilung Tennis wurden ausgezeichnet: Caroline Radek, Horst Emmes, Gert Falge, Josef Fußer und Alfred Maier.

Nach guten drei Stunden durfte Vorsitzender Gärtner die Abteilungsversammlung letztlich beenden. Vor allem die Suche nach Trainern werde ihn und seine Kollegen in der Abteilungsleitung in der nahen Zukunft intensiv beschäftigen, meinte er abschließend.