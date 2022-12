Theresa Faltermaiers Tischtennis-Triple

Von: Wolfgang Krzizok

Drei Starts, drei Siege lautet die Bilanz von Theresa Faltermaier. © Privat

Besser geht‘s nicht: Eine 14-Jährige dominiert die U19-Konkurrenz.

Erding – Den totalen Triumph hat die 14-jährige Erdingerin Theresa Faltermaier bei den bayerischen Meisterschaften der U 19-Mädchen in Dillingen gefeiert. Alle drei Wettbewerbe, in denen sie an den Start ging, hat sie gewonnen.

Los ging’s im Mixed. Gemeinsam mit Lorenz Schäfer vom TTC Kist gelang im Achtelfinale ein sicherer 3:0-Erfolg gegen Sophie Schirm/Johannes Roth. Im Viertelfinale kam es zum Geschwisterduell mit Johannes Faltermaier, der mit seiner Partnerin Anna Ledwoch eine 0:3-Niederlage einstecken musste. Einen Satz mussten Theresa Faltermaier/Schäfer im Halbfinale gegen Luna Brüller/Max Keller abgeben, ehe es zu einem hoch dramatischen Finale gegen Lea-Marie Schultz/Linus Dreykorn kam.

Bei 2:2-Satzgleichstand und einem 6:10-Rückstand konnten Theresa Faltermaier/Schäfer vier Matchbälle abwehren und schließlich den fünften Durchgang hauchdünn mit 12:10 Punkten gewinnen.

Im Doppel spielte Faltermaier an der Seite von Lilli Sara Popp aus Versbach. Im Viertelfinale merkte man den beiden an, dass sie noch nie zusammen gespielt hatten, und sie verloren den ersten Satz. Am Ende stand aber ein 3:1-Sieg. Im Halbfinale ging es gegen die favorisierten Schwestern Sophie und Svenja Schirm. Wiederum musste der erste Satz abgegeben werden, und wieder gab es letztlich einen 3:1-Erfolg.

Im Finale wartete mit Lea-Marie Schultz und Luna Brüller ein starke, eingespielte Paarung. Diesmal jedoch Faltermaier/Popp gewannen den ersten Satz, mussten dann aber den zweiten abgeben. Im dritten Durchgang setzten sie sich 12:10 durch und machten im vierten Satz alles klar.

Der Einzelwettbewerb begann mit der Gruppenphase. Gegen die Abwehrspielerin Anda Qeku bot Theresa Faltermaier eine überzeugende Leistung und siegte unerwartet glatt in drei Sätzen (11:6, 11:2, 11:6). Marie Scheerer musste anschließend die Dominanz der Erdingerin beim 0:3 ebenso anerkennen wie Emilia Schönfelder (0:3).

Tags darauf hatte Theresa Faltermaier als Gruppensiegerin ein Freilos, ehe es im Viertelfinale gegen ihre Doppelpartnerin Popp ging. Die Erdingerin konnte an ihre guten Leistungen vom Vortag anknüpfen und fegte ihre Gegnerin glatt in drei Sätzen (11:3, 11:9, 12:10) von der Platte. Im Halbfinale wartete mit Lea-Marie Schultz eine Gegnerin, gegen die Faltermaier das letzte Punktspiel glatt verloren hatte. Doch diesmal ließ sie ihr unerwartet deutlich mit 4:0 Sätzen (11:9, 11;7, 11:8, 12:10) keine Chance.

Im Finale wartete die 16-jährige Ukrainerin Olha Ponko, die sich mühelos ins Finale gespielt hatte. Im ersten Satz sah es nach einer deutlichen Angelegenheit für Ponko aus, da sie die Erdingerin beim 11:2 nach Belieben dominierte. Nach der Satzpause konnte Faltermaier die taktischen Vorgaben ihrer Mama und Betreuerin Conny Faltermaier besser umsetzen, musste sich allerdings noch mit 9:11 Punkten geschlagen geben. Unbeirrt kämpfte sie jedoch weiter. Einem 11:5 im dritten Satz folgte zwar ein 9:11 im vierten Durchgang, aber die Erdingerin ließ sich davon nicht beirren. Mit einem knappen 11:9 und einem nervenstarken 13:11 schaffte sie den 3:3-Satzausgleich und gewann den entscheidenden siebten Durchgang mit 11:8 Punkten.

Ihr Bruder Johannes Faltermaier spielte ebenfalls ein tolles Turnier, hatte aber letztlich viel Pech. Nachdem sich der 16-Jährige seiner kleinen Schwester im Mixed geschlagen geben musste, zog er im Doppel an der Seite von David Fischer ins Viertelfinale ein. Im Achtelfinale wehrten die beiden gegen Schäfer/Popp mehrere Matchbälle ab und siegten 3:2. Im Viertelfinale gegen Fu/Funkert konnten sich Faltermaier/Popp nach der Abwehr einiger Matchbälle in den fünften Satz retten, mussten sich dann aber doch geschlagen geben.

Ebenso unglücklich gestaltete sich der Einzel-Wettbewerb für den Erdinger. Nach überzeugenden Siegen gegen Maxim Haag (3:0) und Rufus Funkert (3:1) wartete die Nummer zwei der Setzliste, Nationalspieler Konrad Haase. Faltermaier legte einen Blitzstart hin und gewann den ersten Satz 11:2. Nach einem 5:11 im zweiten, einem unglücklichen 10:12 im dritten und einem deutlichen 11:4 im vierten Durchgang musste der fünfte Satz die Entscheidung bringen. Nach Rückstand und der Abwehr zweier Matchbälle konnte Johannes Faltermaier auf 10:10 ausgleichen, musste dann jedoch mit 10:12 Punkten die Segel streichen.