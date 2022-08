Viele Medaillen und eine Dopingsünde

Von: Wolfgang Krzizok

Volldampf voraus: Christoph Langen (vorne) mit seinen Anschiebern (v. l.) Markus Zimmermann, Thomas Platzer und Sven Rühr beim Weltcup 1999. Langen hatte damals seine Handschuhe nicht gefunden und fuhr mit Gartenhandschuhen – Bestzeit. © Imago

Ein Auf und Ab war das sportliche Leben von Thomas Platzer, der in unserer Serie „Erdings Top 100“ auf Platz 82 gelandet ist.

Isen – Der 52-jährige Isener hätte es vielleicht im Fußball weit bringen können. Er entschied sich aber für Skeleton und Bob, feierte viele nationale und internationale Erfolge – nur der Olympia-Traum blieb unerfüllt –, ehe er nach seinem Skeleton-Comeback des Dopings überführt wurde, damit aber offen umging. Er wechselte ins Trainergeschäft und formte zwei Olympia-Medaillengewinner.

Thomas Platzer erblickt im Oktober 1969 in München-Bogenhausen als erster Sohn von Rosi und Heinrich Platzer das Licht der Welt. Der Vater, von Beruf Karosseriebauer und Spengler, ist ein begeisterter Bobfahrer und verbringt fast seine gesamte Freizeit an der Bob- und Rodelbahn am Königssee. Das Bobfahren wird ihm letztlich zu teuer, und so steigt er auf Skeleton um. „Mit vier Jahren stand ich zum ersten Mal an der Bahn, als Zwölfjähriger bin ich dann selbst Skeleton gefahren“, erzählt Thomas Platzer. Vater Heinrich entwickelt, konstruiert und produziert seine Skeleton-Schlitten selbst, und steht zwischen 1970 und 1975 bei acht bayerischen und deutschen Meisterschaften auf dem Podest. Auf über 90 Prozent seiner Schlittentechnik und seiner Erfindungen basiert heute noch das offizielle Reglement des internationalen Skeletonverbands IBSF.

Früh übt sich: Thomas Platzer als kleiner Bub im Wohnzimmer auf dem Skeleton-Schlitten seines Vaters. © Privat

Kein Wunder, dass Sohn Thomas mit dem Skeleton-Virus infiziert ist. Aber auch das Bobfahren fasziniert ihn. 1985 darf er seinen Vater zur Bob-WM nach St. Moritz begleiten und ist begeistert von den damals dominanten DDR-Bobs. „Die waren bewacht wie Formel 1-Autos und immer abgedeckt“, erinnert sich Thomas Platzer. „Nur unmittelbar bevor es auf die Bahn ging, konnte man sie näher anschauen.“

„Mein Vater hatte sich in den 60er-Jahren überlegt, ob er sich ein Grundstück oder einen Porsche kauft, und hat sich dann für ein Grundstück in Isen entschieden“, sagt Thomas Platzer schmunzelnd. 1979 wird ein Haus gebaut, 1981 zieht Familie Platzer von Neufahrn nach Isen um. „Damals war ich fußballdamisch“, erzählt er, und fängt beim TSV Isen als Torwart an, sein Trainer ist Günter Neef jun. Als der 14-jährige Thomas beim Landkreissportfest abräumt – Erster über 100 Meter, Erster im Kugelstoßen, Erster im Weitsprung, Erster im Hochsprung –, sieht ihn der Altenerdinger Außenverteidiger Maurizio Cusati. Der erzählt es SpVgg-Jugendleiter Theo Bamberg, der sofort nach Isen fährt und das Talent abwirbt. „Ich durfte als C-Jugendlicher in der B-Jugend halten, das war eine Ehre für mich“, betont der Isener. „Wir haben in der ganzen Saison nur sieben oder acht Tore kassiert und sind Meister geworden.“

Platzer wird dann in der A-Jugend Nachfolger von Keeper Andy Brenninger, beginnt eine Lehre als Flugzeugmechaniker, trainiert dreimal pro Woche in Altenerding und einmal in Isen, außerdem fährt er Skeleton. „Und plötzlich hatte ich keine Lust mehr auf Fußball – es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Außerdem bin ich schnell gewachsen.“ Also nur noch Skeleton.

Im Starfighter: Im Fliegerhorst Erding absolvierte Thomas Platzer eine Ausbildung zum Flugzeugmechaniker. © Privat

1,94 Meter groß und 94 Kilo schwer ist der 21-jährige Thomas Platzer, als er Deutsche Skeleton-Meister und Vierter bei der WM wird – und im Jahr darauf seinen DM-Titel verteidigt. Eines Tages kommt am Königssee Bobpilot Sepp Dostthaler auf ihn zu und fragt den jungen Burschen: „Mogst ned unsern Bob oschiam?“ Der Isener sagt spontan zu, fährt 1991 und 1992 Skeleton und Bob parallel und wechselt 1993 komplett in den Bob.

Sein Ziel ist die Sportfördergruppe. Bis dahin braucht er aber einen Job. Er arbeitet als Kommissionierer im Spar-Markt in Poing („Halbtags, fünf Stunden Akkord“), anschließend geht’s in die Sportschule nach Unterhaching zum Training, wo auch Athleten der Sportfördergruppe trainierten. „Das war schon toll, wen du da alles getroffen hat“, schwärmt der Isener: „Leute wie Schorsch Hackl, Markus Wasmeier, Hilde Gerg, Fritz Fischer oder Ricco Groß.“ Bob-Bundestrainer Raimund Bethge verschafft Thomas Platzer schließlich einen Platz in der Sportfördergruppe der Bundeswehr – er zählt jetzt zum Perspektivkader. Auch am Olympia-Stützpunkt in München wird täglich trainiert. „Wenn da Boris Becker auf der Massagebank liegt, dann stehst du mit offenem Mund da.“ Gewichtheber Manfred Nerlinger, mehrfacher Weltmeister und Olympia-Medaillengewinner, nimmt ihn unter seine Fittiche: „Er hat mir das richtige Krafttraining beigebracht.“

Vier Jahre lang sitzt Thomas Platzer ab 1994 im Dostthaler-Bob, wird in dieser Zeit im Zweier Deutscher Meister, Vize-Europameister, gewinnt das Weltcuprennen in Winterberg („Auf der Hausbahn vom Christoph Langen“) und wird Zweiter im Gesamt-Weltcup. „Im Vierer haben wir nix zerrissen, da hatten wir kein vernünftiges Material“, erklärt Thomas Platzer. Zwischendurch wird er bei der Junioren-WM 1995 mit René Spies Weltmeister. Ein bitterer Moment sind die Olympischen Spiele 1998 in Nagano (Japan). „Da haben wir uns um zwei Hundertstel nicht qualifiziert“, ärgert sich der Isener auch heute noch. „Christoph Langen ist Olympiasieger geworden, und wir sind daheim gesessen.“ Als ihn Langen kurz darauf fragt, ob er in sein Team kommen will, „habe ich sofort zugesagt“.

Sein Wort hat Gewicht: Der damalige Bob-Bundestrainer Raimund Bethge (l.) mit Thomas Platzer beim Training im Kraftraum. © Privat

Was nun folgt, sind „meine erfolgreichsten Jahre, Christoph hat mich in meiner Entwicklung vorangebracht“, betont Thomas Platzer. Er sitzt im Zweier und im Vierer, „und bis auf Olympia habe ich in dieser Zeit alles gewonnen“. An ein Weltcup-Rennen in Winterberg kann er sich noch erinnern, „als wir nach dem ersten Lauf nach der Bestzeit im Wohnmobil saßen, uns dort umgezogen haben, im Fernsehen die Konkurrenz angeschaut haben und Christoph plötzlich geschimpft hat. ,Schaltet die Scheiß-Kiste aus!’“ Es habe zu schneien begonnen, „und normalerweise musst du da anders starten, aber Christoph hat die Anlaufspur selbst gekehrt und danach eine souveräne Bestzeit hingelegt“.

Wer ihn in dieser Zeit auch sehr beeindruckt hat, ist Wolfgang Hoppe bei der WM 1995 in Winterberg. Thomas Platzer ist damals noch Junior. „Der Hoppe war eine coole Socke“, erinnert er sich. „Der hat kurz vor dem Start noch Witze erzählt, setzt sich dann in den Bob, fährt Bestzeit und wird Weltmeister.“

2002 stehen die Olympischen Spiele in Salt Lake City (USA) vor der Tür. „Ich war Bombe drauf, war bei allen Tests immer der Beste im gesamten Verband – ob Oberhof oder Königssee, ich war immer Erster“, erzählt Thomas Platzer von seinem bittersten Moment. „Ein paar Wochen vor Olympia haben wir eine interne Ausscheidung im Team gemacht, ich war bei allen Tests immer Erster – und bin dann nicht für den Zweier berücksichtigt worden.“ Warum? „Markus Zimmermann hat intrigiert, er hat dem Christoph eingeredet, ich hätte keine Erfahrung.“ Der Berchtesgadener gewinnt als Anschieber prompt mit Langen Gold im Zweier. Ganz knapp dahinter landet der Schweizer Christian Reich, der nach dem Wettkampf zu Thomas Platzer sagt: „Mit dir wäre ich schneller gestartet.“

Der Isener hofft auf seinen Einsatz im Vierer, doch auch dieser Traum zerplatzt, weil Langen wegen einer Verletzung nicht starten kann. „Wenn’s um Olympia geht, werden manchmal Entscheidung getroffen, die nicht nachvollziehbar sind“, denkt der 52-Jährige traurig an Salt Lake City zurück. „Ich war jedenfalls maßlos enttäuscht.“ Die restlichen Tage zieht er mit Rodler Schorsch Hackl um die Häuser: „Wir waren bis in die Puppen unterwegs und haben eine Mordsgaudi gehabt.“

Thomas Platzer ist so enttäuscht, dass er dem Bobsport den Rücken zuwendet und wieder zum Skeleton wechselt. „Ich bin nach zehn Jahren zurückgekehrt, wollte der Beste sein und habe leistungsfördernde Mittel genommen“, gibt er zu. „Die gleichen wie damals US-Leichtathlet Ben Johnson.“ Der Sprinter hatte 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul die 100 Meter in sensationellen 9,8 Sekunden gewonnen, war aber dann als Doper entlarvt worden.

Und auch der Isener wird des Dopings überführt. „Erst im Nachhinein ist mir bewusst geworden, dass es ein großer Fehler war. Und wenn man einen Fehler macht, dann muss man auch dazu stehen“, stellt er fest und tritt live im Aktuellen Sportstudio auf. „Wolf-Dieter Poschmann hatte mich angerufen, und da bin ich hingefahren.“ Und der Isener fügt schmunzelnd an: „Als Weltmeister bin ich nicht eingeladen worden.“

Moderator Poschmann ist überrascht von Thomas Platzers Offenheit. „Sie sind der erste Dopingsünder, der es zugibt“, stellt er fest. Und Thomas Platzer erzählt alles, ohne Entschuldigungen zu suchen, ohne etwas zu beschönigen. „Wir hatten nur zwölf Minuten Zeit, und da habe ich meine Geschichte gerade so reingebracht“, sagt er und gibt zu: „Es war hart, in der Öffentlichkeit darüber zu reden.“ Nach seiner Beichte habe er aber „viel positive Resonanz erfahren, und das hat mich bestärkt, dass es der richtige Weg war, mich der Öffentlichkeit zu stellen“.

Nach Ablauf seiner Sperre ist der Isener beim deutschen Verband als Trainer tätig und baut sich nebenbei ein zweites Standbein auf. Er kauft ein Sanitätshaus in Kaufbeuren und baut es zur orthopädischen Manufaktur gangbild GmbH um. „Wir haben uns bald auf Einlagen spezialisiert. Damals haben wir pro Jahr 1200 Paar Einlagen verkauft, jetzt sind es 15 000, damals hatten wir 140 000 Euro Jahresumsatz, jetzt sind es zwei Millionen“, erzählt er stolz. Unter anderem arbeitet seine Firma mit dem bekannten Münchner Sportarzt Wilhelm Müller-Wohlfahrt zusammen, zu den Kunden zählen unter anderem Usain Bolt, Tiger Woods, Boris Becker und Oliver Kahn, zwischendurch wird auch die deutsche Fußballnationalmannschaft „komplett versorgt“, wie er erzählt.

Zweites Standbein: Zusammen mit seinem Bruder Martin betreut Thomas Platzer im Trainingszentrum in Aufhausen junge, talentierte Fußballer. © Wolfgang Krzizok

Aber der Sport lässt den Isener nicht los. Thomas Platzer heuert beim russischen Verband an, ist von 2005 bis 2008 Trainer der Skeleton-Nationalmannschaft, „und plötzlich hatten die Russen einen Weltcup-Sieger“. Von 2009 bis 2010 steht der Isener dann in Diensten des österreichischen Skeleton-Verbands, ehe ihn die Russen zurückholen. Gemeinsam mit Willi Schneider bereitet er das Skeleton-Team auf Heim-Olympia 2014 in Sotschi vor – und das deutsche Trainer-Duo hat Erfolg: Alexander Tretjakov gewinnt Gold bei den Männern, die 20-jährige Jelena Nikitina Bronze bei den Frauen. „Die Lena habe ich damals als 18-Jährige entdeckt, sie hat dann bei den Junioren gleich die WM, später bei den Senioren die EM und den Weltcup gewonnen“, berichtet Thomas Platzer stolz. „Bei Olympia war sie so nervös, ist dreimal schlecht gefahren und trotzdem Dritte geworden – heute ist sie in Russland ein Superstar.“ 2016 hört der Isener als Trainer auf und findet im Rückblick: „Die letzten vier Jahre in Russland waren eine super Zeit.“

Er konzentriert sich jetzt auf seine Firma, mit mittlerweile acht Filialen. Und er unterstützt seinen jüngeren Bruder Martin beim Aufbau von MP-Coachings, welches sein Trainingszentrum im Erdinger Stadtteil Aufhausen hat. Hier absolvieren derzeit rund 20 Talente vom FC Bayern, TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching zusätzlich Trainingseinheiten und werden auch mental betreut.

Thomas Platzer und seine Ex-Lebensgefährtin Sarah haben einen Sohn. „Vincent ist 13 Jahre alt, schon 1,82 Meter groß und hat heuer mit dem Skeleton angefangen“, erzählt der stolze Vater. „Und er hat Talent – schauen wir mal, was draus wird.“ Der 52-Jährige blickt zufrieden auf sein Leben zurück. „Ich bin so dankbar, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben und ich mit dem Sport mein Geld verdienen konnte.“ Und er meint abschließend: „Im Sport lernst du Dinge, die du in keiner Schule, Uni oder Ausbildung lernst. Und ich kann nur jedem jungen Menschen zurufen: Treibt Sport!“

In „Erdings Top 100“ belegt Thomas Platzer Rang 82