Nach dem Einlochen gibt’s Hühnersuppe

Behielt den Durchblick: Thomas Rosenmüller ließ sich von seiner Erkältung nicht aus dem Konzept bringen. © Johann Kalteis

Nach einer sehr gelungenen Auftaktrunde bei den 34. BMW International Open in Eichenried war die Mama gefragt.

Eichenried – Sie herzte nach dem letzten Putt als Erste ihren Buben Thomas Rosenmüller und musste ihn, der sich mit einer 67er-Runde für den weiteren Verlauf des Turniers in eine hervorragende Ausgangslage gebracht hatte, mit Tee und heißer Hühnersuppe aufpäppeln.

Seit Freitag plagt den Profigolfer, der in den USA auf der zweitklassigen Korn Ferry Tour spielt, eine fiebrige Erkältung und Husten, „laut Eigendiagnose eine Stimmbandentzündung. Eigentlich sollte ich nicht viel reden.“ Trotzdem beantwortete Lokalmatador Rosenmüller nach dem Spiel bereitwillig und geduldig die Fragen der Fernsehteams und Journalisten zu seinem tollen Auftritt.

Auf der Runde selbst war Rosenmüller, der den heimischen Meisterschaftsplatz kennt wie seine Hosentasche, nicht anzumerken, dass er gesundheitlich angeschlagen war. Obwohl er nach eigenen Aussagen zwischendurch Probleme hatte, zu oft mit dem ersten Abschlag die Fairways verfehlte und sich Birdies mit Bogeys abwechselten, drehte er auf den letzten Bahnen nochmals auf und ging mit fünf Schlägen unter Par „sehr zufrieden“ vom Platz.

Ein Sonderlob hatte er für den Eichenrieder Head-Greenkeeper Andrew Kelly parat, der einen „sensationellen Job“ gemacht habe. Da das Rough wegen der Trockenheit nicht hoch und damit leichter zu bespielen sei, habe dies die schnellen Grüns wieder wett gemacht. „Es sind Platzverhältnisse, wie ich sie von den USA gewohnt bin.“

Ein sehr gutes Gefühl sei es gewesen, wieder mal vor Bekannten, Freunden und der Familie zu spielen. Locker will er auch die heutige zweite Runde, diesmal am Nachmittag ab 13.10 Uhr ab der Bahn 10, angehen. Und sein Ziel hat er auch schon definiert. „Ich will gewinnen“, sagt Rosenmüller entschlossen trotz aller gesundheitlicher Schwierigkeiten.

Das wollte auch sein Landsmann Yannik Paul, bestplatzierter deutscher Spieler in der Weltrangliste (Platz 99), und als einer der Favoriten auf den Turniersieg gehandelt. Beim Aufwärmen verletzte er sich jedoch am Rücken und musste seinen Start bei den BMW International Open kurzfristig absagen.