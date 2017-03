Ticket für Schützen-EM gelöst

Lea Kleesattel

Die starken Leistungen beim internationalen Wettkampf im Januar in Hochbrück, in der Bayernliga und bei den Qualifikationswettkämpfen wurden belohnt: Lea Kleesattel hat ihren EM- Startplatz sicher.

Langenpreising – Im vergangenen Jahr holte sie als Neuling sensationell Bronze mit der Luftpistolen-Mannschaft. Ab kommenden Samstag vertritt Lea Kleesattel erneut den Deutschen Schützenbund bei den Europameisterschaft. Sie finden bis zum 10. März im slowenischen Maribor statt.

Zuvor hatte die 18-jährige Langenpreisingerin ihre Klasse in Hochbrück bewiesen, wo Schützen aus 50 Nationen zu Gast waren. Kleesattel verpasste mit der Luftpistole bei den Juniorinnen beim ersten Wettkampf zwar als Zehnte mit 376 Ringen um einen Zähler das Finale, war aberbeste Schützin in diesem Starterfeld. In der Bayernliga schießt sie für Eintracht Garching, das auch dank ihrer Leistungen vom Aufstieg in die 2. Bundesliga träumen darf. Kleesattel verbesserte sich inzwischen auf Position eins in der Setzliste und ist mit einem Schnitt von 367,60 Ringen die Beste ihrer Mannschaft.

Die EM-Tickets löste die junge Pistolenschützin bei den zwei Qualifikationswettkämpfen. In Suhl verschaffte sie sich mit 371 Ringen als Dritte eine gute Ausgangsposition. Der Rückstand auf Miriam Piecharczek (375 Ringe) und Jessica Schrader (372). Ringen war nicht zu groß. Im zweiten Wettkampf zeigte sich Kleesattel in Topform. Mit 377 Ringen deklassierte sie die Konkurrenz. Am nächsten kam ihr noch Jessica Schrader (369). Hier zeigte sich Kleesattels Erfahrung und Nervenstärke. Mit 748 Ringen gewann sie überlegen die Qualifikation und freut sich nun auf die EM.

Ihr Bruder Moritz sorgt übrigens bei den Gaumeisterschaften für Furore. Er gewann mit der Luftpistole in der Jugendklasse mit 349 Ringen. Mit der freien Pistole startet er bei den Junioren B und wurde dort mit 381 Ringen Zweiter und gewann mit der Sportpistole in der Jugendklasse mit 462 Ringen.