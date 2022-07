Simon Zachenhubers Traum wird wahr

Von: Wolfgang Krzizok

Ein starkes Erdinger Team: Profiboxer Simon Zachenhuber (l.) und sein Trainer Conny Mittermeier. Das neue Gesicht im deutschen Boxen Miesi ist älter, aber unerfahrener © Wolfgang Krzizok

„Für mich erfüllt sich ein Traum“, sagt Simon Zachenhuber und strahlt übers ganze Gesicht.

Erding – Der Eittinger Profiboxer steigt morgen Abend bei der Erdinger Boxnacht in den Ring, die in der Eishalle ab 17 Uhr über die Bühne gehen wird (siehe Kasten). Dort wird er im Hauptkampf das Abends gegen den Franzosen Mbemba Miesi um den Titel des Internationalen Deutschen Meisters des BDB (Bund Deutscher Berufsboxer) kämpfen.

„Zum Jahreswechsel hat mich der Erdinger/Dorfener Anzeiger gefragt, wie meine Wunsch-Schlagzeile 2022 lautet“, erzählte der 24-jährige Zachenhuber gestern bei der Pressekonferenz in den Räumen der Stadtwerke Erding. „Und meine lautete: Zachenhuber boxt in der Eishalle um den Titel.“ Und am Samstag ist es nun tatsächlich soweit.

Aber es stehen noch weitere interessante Kämpfe auf dem Pogramm – unter anderem mit Erdinger Beteiligung. Um 17 Uhr eröffnet Kickbox-Vizeweltmeisterin Tatjana Obermeier die Boxnacht mit einem Kickbox-Prestigefight gegen die Ungarin Zsanett Szegfi, der über fünf Runden geht. Der bedeutendste Kampf, neben Zachenhubers Auftritt, ist aber der so genannte IBF Final Eliminator. Hier geht es darum, wer im Supermittelgewicht (-76,2 kg) den mexikanischen Weltmeister Canelo Alvarez herausfordern darf. Die beiden Veranstalter der Boxnacht, Agon Events & Sports und Fächer Sportmanagement, schicken hier ihre stärksten Kämpfer in den Ring. Agon setzt auf William Scull, die Nummer sieben der Weltrangliste, Fächer auf Evgeny Shvedenko, die Nummer drei. Dieser Kampf ist auf zwölf Runden angesetzt.

Zehn Runden wird Mittelgewichtler Simon Zachenhuber maximal kämpfen müssen. In der Klasse bis 72 kg trifft er auf Miesi, der gestern nicht anwesend sein konnte. Er schickte eine Videobotschaft aus dem Krankenhaus, wo er seinen neugeborenen Sohn im Arm hielt. Der Franzose wird heute Vormittag in Erding eintreffen.

Moderator Ronny Leber begrüßte Zachenhuber als „Local Hero“ und „das neue Gesicht im deutschen Boxen“. „Es ist ein schönes Gefühl, daheim boxen zu können“, sagte Zachenhuber. „Das letzte Mal, als ich hier gekämpft habe, das war vor ein paar Jahren beim Volksfest, als ich noch kein Profi war und Kickboxen gemacht habe.“ Und Leber ergänzte schmunzelnd: „Jetzt geht’s quasi vom Bierzelt gleich hinüber in die Eishalle.“

Der Moderator spielte auf Zachenhubers Auftritt bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ an und fragte, mit welchem Tanz sich sein Boxstil vergleichen lasse. „Am ehesten mit dem Paso Doble, dem Tanz des Matadors“, meinte der 24-Jährige schmunzelnd. „Und deshalb heißt mein Kampfname jetzt auch Matador.“

Dass sich sein Gegner kurzfristig geändert hatte, weil Alexander Pavlov wegen einer Verletzung ausgefallen war, störe ihn nicht weiter, meinte der 24-Jährige. „Wir machen unsere Arbeit einfach weiter“, sagte er. „Weiter für meinen Traum, an der Spitze der Welt zu boxen.“ Ähnlich sieht es auch sein Trainer Conny Mittermeier. „Wichtig ist, dass man das Training abwechslungsreich gestaltet, um die Spannung zu halten“, erklärte der Erdinger und fügte an: „Der Simon trainiert super. Den musst du aus dem Trainingsraum eher rausschubsen.“

Sein Gegner Miesi sei noch nie k.o. gegangen, bemerkte Moderator Leber, worauf Zachenhuber antwortete: „Vielleicht ändert sich das ja am Samstag.“ Miesi sei so groß wie er und habe ziemlich lange Arme. „Aber obwohl er fünf Jahre älter ist als ich, habe ich schon einmal die Zehn-Runden-Erfahrung gemacht, er dagegen noch nicht.“

Als Zachenhuber gefragt wurde, wie er die Stimmung in er Stadtwerke Erding Arena erwarte, begann er zu strahlen. „Das wird was Besonderes, da bin ich mir ganz sicher“, schwärmte er. „Das habe ich noch nie gehabt, dass ich das Publikum so auf meiner Seite habe.“ Und noch einmal betont er, dass „ein Traum wahr wird, dass ich in der Erdinger Eishalle um einen Titel boxen darf“.

Öffentliches Wiegen und Kartenvorverkauf

„Erst wiegen, dann siegen“, steht auf einem Plakat, das Profiboxer Simon Zachenhuber als wilden Schweden zeigt. Das offizielle Wiegen aller Kämpfer findet am heutigen Freitagabend um 18 Uhr bei freiem Eintritt auf der Schweden-Bühne mitten in der Erdinger Altstadt statt, und der 24-jährige Lokalmatador wird sich als Schwede präsentieren. Dort können auch noch Karten für die Boxnacht gekauft werden, ebenso wie im Internet auf ticketmaster.de.

Die Boxnacht am Samstag in der Stadtwerke Erding Arena beginnt um 17 Uhr, Einlass in die Eishalle ist ab 16.30 Uhr. An der Abendkasse gibt es ebenfalls noch Karten.