Kletthamer Torgarant

Nicht zu halten: In der Form seines Lebens spielt derzeit Tobi Paulus (rotes Trikot), der es auch mal mit mehreren Gegenspielern gleichzeitig aufnimmt – so wie hier in Oberding. © Christian Riedel

Nach ein paar schwierigen Jahren läuft es in dieser Saison für Rot-Weiß Klettham in der Kreisklasse. Einer hat entscheidenden Anteil daran.

Klettham – Nach zehn Spieltagen steht die Mannschaft mit 24 Punkten an der Tabellenspitze. Außerdem stellt der Erdinger Verein die mit Abstand beste Offensive der Liga: Stolze 43 Tore hat die Mannschaft des neuen Trainers Florian Leininger in zehn Spielen bereits erzielt. Besonders sticht dabei Stürmer Tobias Paulus heraus, der schon 19 Tore geschossen hat und somit im Schnitt fast zweimal pro Spiel trifft.

„Der Tobi ist ein überragender Fußballer“, sagt Kletthams Fußball-Abteilungsleiter Patrick Tischer. Der starke Saisonstart zeigt Wirkung: „Wenn man so einen Lauf wie der Tobi hat, dann fällt einem vieles leichter. Da waren auch einige Traumtore dabei, die normal nicht unbedingt reingehen.“ Außerdem profitiere Paulus von seinen starken Offensiv-Kollegen Thomas Greckl (9 Tore), Christoph Greckl (5) und Attila Lanzendorfen (3).

Außerdem lobt der RW-Abteilungsleiter den neuen Trainer Florian Leininger, der im Sommer seine Arbeit begann. „Wir haben nach einer Niederlagenserie zum Start der vergangenen Saison dann unter Ernst Wiesmüller die Kurve gekriegt und uns anschließend Zeit bei der Trainersuche für die nächste Saison genommen“, betont Tischer. „Der neue Coach ist ein junger und hungriger Trainer, der uns im taktischen Bereich verbessert und die Mannschaft in der Vorbereitung fit gemacht hat.“

Einzigartig bleibt das Spiel gegen Finsing 2 – trotz der 3:4-Niederlage. Paulus gelang innerhalb von fünf Minuten ein lupenreiner Hattrick vom 0:3 zum 3:3. „In der Form habe ich das noch nicht erlebt, und wahrscheinlich wird es auch nicht mehr vorkommen“, sagt Tischer.

Paulus selbst meint: „Das war auf alle Fälle etwas Außergewöhnliches.“ Bitter sei die Niederlage für ihn persönlich vor allem deswegen gewesen, da er kurz nach dem dritten Tor sogar die Chance auf die 4:3-Führung hatte und nur knapp verfehlte. Sieben Minuten vor Schluss kassierten die Kletthamer dann das 3:4.

Die Platzierung in dieser Saison überrascht neben vielen Konkurrenten in der Liga auch Paulus selbst ein wenig: „Manchmal fragen wir uns, warum es heuer so gut läuft. Der Kader hat sich eigentlich nicht viel verändert.“ Aber auch der 26-jährige Vollblutstürmer nennt als Grund für den Erfolg die Trainerpersonalie: „Flo Leininger hat einen frischen Wind reingebracht, und es herrscht eine super Stimmung im Team, die bei so einer Serie natürlich immer besser wird.“

Außerdem habe sich der Stürmer vor der neuen Saison auch persönlich einiges vorgenommen. „Ich habe die Priorität noch mehr auf den Fußball gesetzt“, betont Paulus. Er habe unter anderem auf Urlaube in dieser Zeit verzichtet und versucht, jedes Training mitzunehmen: „Der geleistete Aufwand spiegelt sich jetzt auf dem Platz wider.“

Tischer will für die restliche Saison keine genaue Zielvorgabe festlegen. Paulus, der trotz mehrfacher Angebote von anderen Vereinen seit seinem sechsten Lebensjahr für Klettham spielt, zeigt sich da schon angriffslustiger: „Eine Tabellenführung will man eigentlich nicht mehr hergeben.“

