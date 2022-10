Topteams geben sich die Klinke in die Hand

Von: Georg Brennauer

Ein hartes Stück Arbeit wartet auf Sandro Schroepfer (r.) und den ESC Dorfen. © Dominik Findelsberger

Nach zwei Wochenenden mit je einem Spiel stehen für die Puckjäger des ESC Dorfen an diesem Wochenende wieder zwei Herausforderungen auf dem Programm, die es in sich haben.

Dorfen – Am heutigen Freitag um 20 Uhr gastieren die Eispiraten zum vierten Auswärtsspiel in Folge beim Tabellenzweiten EHC Königsbrunn, und am Sonntag um 17.30 Uhr gastiert Spitzenreiter TSV Peißenberg im heimischen Dr.-Rudolf-Stadion. Nach dem Tabellendritten Miesbach geht es also gleich gegen die nächsten potenziellen Titelanwärter. Und dies eigentlich zur Unzeit, nachdem ESC-Headcoach Franz Steer nach wie vor auf eine Handvoll verletzter Führungsspieler verzichten muss.

Beide Aufgaben dürften folglich schwer lösbar für die Isenstädter sein. Die Königsbrunner haben mächtig aufgerüstet, nach der Devise: „Qualität zuerst.“ Neun Abgänge wurden mit sieben Neuverpflichtungen kompensiert. Punktuell wurde sowohl die Defensive mit Torwart Stefan Vajs, vom Zweitligisten Kaufbeuren, und Verteidiger Lukas Häckelsmiller (DNL 1 Augsburg) sowie der Angriff mit dem 24-jährigen Ex-DEL-Stürmer Marco Sternheimer (Augsburger Panther) verpflichtet. Nicht zu übersehen, der torgefährliche Tim Bullnheimer sowie der US-Amerikaner Hayden Trupp.

Sonntags-Gast Peißenberg Miners zählt ohnehin nicht zu den Lieblingsgegnern der Eispiraten, weil diese im direkten Vergleich über die Jahre gesehen vorne liegen. Am vergangenen Freitag musste Königsbrunn bei den Miners mit 3:6 passen. In den bisherigen sechs Begegnungen haben die Pfaffenwinkler fünf reguläre Siege plus ein 7:6 nach Verlängerung in Schweinfurt in der Bilanz und führen momentan die Tabelle an.

Mit der Verpflichtung der 26-jährigen US-Zwillinge Brett und Derek Mecrones (zuletzt Düsburger Füchse) haben die Peißenberger Miners personell wohl den ganz großen Cup gelandet. Dazu kommt noch der langjährige Oberligatorjäger Dominic Krabatt aus Peiting. Nahezu bei allen Reihen vor dem routinierten Goalie Korbinian Sertl ist der TSV qualitativ weit überdurchschnittlich besetzt.

Bei Dorfen fehlen noch immer die verletzten Stürmer Tomas Vrba (Hand), Christian Göttlicher (Brust) und Lukas Kirsch (Muskelfaserriss), Maximilian Steiner sowie Verteidiger Maximilian Huber müssen berufsbedingt passen. Dafür hat sich der länger verletzte Florian Fischer wieder zurückgemeldet.