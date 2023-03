„Totaler Fehler“ oder „verständlich“?

Von: Dieter Priglmeir

Der eine kommt, der andere geht: Thomas Tuchel (l.) folgt auf Julian Nagelsmann, und viele Bayern-Fans im Landkreis wundern sich. © Sacha Schürmann/AFP

„Dilettantisches Management“, „Wahnsinn“, „totaler Fehler“!

Erding – Die Fans des FC Bayern München gehen nach der Entlassung von Julian Nagelsmann hart ins Gericht mit den Verantwortlichen des Deutschen Rekordmeisters. Und nicht nur die Fans.

Auch Ex-Profi Dieter „Mucki“ Brenninger ist sauer. Überrascht sei er nicht, sagt der ehemalige Bayern-Stürmer. „Magath musste damals auch gehen, obwohl er zweimal das Double geholt hat.“ Dennoch ärgere ihn die Situation: „Herbert Hainer hat immer bekräftigt: ,Wir halten zu Nagelsmann’. Gilt jetzt das Wort des Präsidenten weniger als das von Kahn und Salihamidzic?“ Brenniger bezeichnet den Rauswurf „als totalen Fehler“ und nimmt Hasan Salihamidzic ins Visier: „Vielleicht gehört ja er mal ausgewechselt.“ Enttäuscht ist er auch von gestandenen Spielern wie Thomas Müller. „Der könnte sich auch vor Nagelsmann stellen, der schließlich auch in Leipzig einen super Job gemacht hat.“

Letzteres findet auch Trainer-Legende Anton Lechner. „Bayern hat gerade Paris aus der Champions League geworfen. Acht Siege in acht Spielen, nur zwei Gegentore. Der FCB hat noch alle Chancen in den drei Wettbewerben. Und man kann nicht einerseits sagen, man wolle etwas langfristig aufbauen, und dann wirft man Julian Nagelsmann sofort raus, wenn man mal nur Zweiter ist.“ Der ehemalige Landesliga-Stürmer, der beim FCB in der Jugend gespielt hat, spricht von einer „nicht nachvollziehbaren Entscheidung“ und einem „dilettantischen Management“. Lechner ist richtig sauer: „Ich bin wirklich ein eingefleischter Bayern-Fan. Aber nach dieser Aktion wünsche ich, dass sie heuer mal nicht Meister werden.“ Und Thomas Tuchel als Nachfolger sei für ihn „ein absolutes No-Go. Das ist wie mit Jürgen Klopp – der hat einfach nicht das Bayern-Gen.“

Alex Spaeing gibt zu, dass er schon immer ein großer Tuchel-Fan gewesen sei „Dennoch bin ich schockiert. Die Entlassung von Julian Nagelsmann ist einfach nicht richtig“, sagt der 58-jährige Dorfener, der seit seiner Kindheit zum FCB geht. „Ich bin seit 38 Jahren Mitglied, habe mindestens 1000 Spiele im Stadion gesehen.“ Ein Erfolgsfan sei er definitiv nicht, „und gegen Manchester City kannst du schon mal ausscheiden“, sagt er schon in Richtung Viertelfinale. Groll gegenüber Salihamidzic hegt er allerdings nicht. „Ich bin kein Gegner von Brazzo. Andere haben auch schon Flops gelandet.“ Ihn nerve eher, „dass Uli Hoeneß vermutlich noch immer mitmischt“.

Andi Heilmaier vermutet: „Da muss irgendwas was vorgefallen seien, denn sportliche Gründe sehe ich nicht.“ Der Altenerdinger Fußballchef, der die Bayern durch ganz Europa begleitet, hat verschiedene Theorien: „Entweder hat die Mannschaft interveniert“ – oder Manuel Neuer habe nach der Entlassung von Torwarttrainer Tapalovic seine Verbindungen spielen lassen. „Aber das ist natürlich alles reine Spekulation“, sagt Heilmaier, der den Zeitpunkt aber für äußerst ungünstig hält: „Die meisten Spieler kommen erst am Donnerstagabend von ihren Nationalmannschaften zurück. Was will da Tuchel groß ändern.“ Die schnelle Verpflichtung des neuen Trainers kann sich Heilmaier nur dadurch erklären, „dass man Angst hatte, dass ihnen Tottenham zuvor kommt“.

Letzteres vermutet auch Arno Schuster vom SC Moosen. „Als Außenstehender ist es für mich aber nicht ganz nachvollziehbar, warum gerade zum jetzigen Zeitpunkt die Trennung vollzogen wird, genauso wenig, wie man einen jungen Trainer mit einem Fünf-Jahres-Vertag ausstatten konnte. Ich persönlich hätte die nächsten Spiele abgewartet. Aber vielleicht wäre der Tuchel dann schon woanders untergekommen.“

Franz Humpl hält die Entlassung für „hart, aber es musste was passieren“. Nagelsmann sei ein Trainertalent, „aber er hat eben nach der Winterpause zwölf Punkte auf Dortmund verloren“, sagt der Pressesprecher des TuS Oberding, der seit 35 Jahren Bayern-Fan ist. Außerdem könne man nicht hochkarätige Spieler wie Cancelo holen und sie dann auf die Bank setzen, „weil man plötzlich Dreierkette spielt“.

Anastasios Parapanis wollte es anfangs gar nicht glauben: „Ich dachte, dass das eine Fake-Nachricht ist.“ Der Vorsitzende von Aspis Taufkirchen gibt aber zu bedenken: „Nur 15 von 25 Spielen zu gewinnen, das ist einfach nicht Bayern-like. Er hat auch keine Konstanz in die Mannschaft gebracht. Die Führung hat halt Angst um die Ziele.“ Für Parapanis ist die Entscheidung deshalb „überraschend, aber verständlich. Und die Verpflichtung von Tuchel ist eine geile Sache. Da dürfen wir uns auf einen harten Arbeiter freuen. Auch wenn er mit seinem Sturkopf bei den Bayern-Bossen anecken könnte, sehe ich das sehr positiv mit Tuchel.“