Tragischer Unfall kurz nach der Hochzeit

NACHRUF - Trauer um Reinhard Kreuzpointner – Er liebte Familie, Fußball, Fischen, Football, Festivals

Von Wolfgang Krzizok schließen

Ein ganzes Dorf steht unter Schock.

Eichenried – Der Eichenrieder Reinhard Kreuzpointner ist durch einen tragischen Verkehrsunfall mit nur 34 Jahren ums Leben gekommen.

Erst acht Tage vor dem Unglück hatten sich Reinhard Kreuzpointner und seine Monika im Standesamt in Moosinning das Jawort gegeben und anschließend mit Familie und Freunden ausgiebig gefeiert. Das Glück schien für den jungen Familienvater perfekt. Geplant war ein Ausflug in ein Familienhotel zusammen mit ihrer kleinen Tochter Johanna (2), die alles für ihn bedeutete.

Neben seiner Familie waren Fußball, Fischen, Konzerte und American Football seine große Leidenschaft. Zwei Tage nach seiner Hochzeit war der gelernte Elektriker noch mit seinen besten Freunden in der Allianz Arena beim NFL-Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks gewesen.

Sprachlosigkeit herrscht auch bei seinen Kollegen beim SV Eichenried. „Es ist wie in einem schlechten Film, wir sind einfach nur fassungslos“, sagt Stefan Huber, Vorsitzender des SV Eichenried. „Der ,Rocky’, wie er von seinen Spezln beim Fußball genannt wurde, hat alle Jugendmannschaften durchlaufen und dann im Herrenbereich in der ersten Mannschaft sowie in der Reserve des SVE und neuerdings auch noch in der AH gekickt.“ Der 34-Jährige habe es in seiner gesamten Laufbahn auf mehrere hundert Spiele für die Grün-Weißen gebracht, bei denen er meist in der Abwehr agierte.

„In ganz jungen Jahren, als er meist einen Kopf größer als die Gegen- und Mitspieler war, waren vor allem seine Freistöße aus weiter Ferne gefürchtet“, erzählt Huber. Im Herrenbereich war er meist in der Verteidigung gesetzt. „Im letzten Jahrzehnt gehörte er zum festen Inventar der zweiten Mannschaft und war fast in jedem Training“, erinnert sich der SVE-Vorsitzende. Auch nach seinem Wechsel in die AH habe er es sich nicht nehmen lassen, am Donnerstag beim Training der „Zwoaten“ vorbeizukommen und das anschließende Bierchen in geselliger Runde zu genießen. Schließlich spielten ja seine besten Freunde alle in der zweiten Mannschaft.

+ Am Unglücksort in Eichenried brennen zahlreiche Kerzen zum Gedenken. © SV Eichenried

„Er war eigentlich immer da, egal ob Vereinsfest, Vereinsabend, Training, Heim- oder Auswärtsspiel“, weiß Huber. „Auch bei fast jedem Arbeitseinsatz war der Reine vor Ort und unterstützte den Verein. Er war einfach ein feiner Kerl, der nun schmerzlich von seinen Teamkollegen vermisst wird.“ Er habe nie im Mittelpunkt stehen wollen. „Er war einfach dabei und sorgte mit seiner liebenswerten Art für gute Laune.“

Eine weitere große Leidenschaft war der Besuch von Konzerten und Festivals. So ging es einmal im Jahr mit Spezln nach Nürnberg zu Rock im Park – auch für nächstes Jahr waren schon einige Tickets gebucht.

Aber nicht nur bei seiner Familie und seinen Freunden hinterlässt der Eichenrieder eine klaffende Lücke. Reinhard Kreuzpointner war auch bei seinen Arbeitskollegen von der Sempt EW geschätzt und beliebt. Zudem hatte er seit einiger Zeit am Golfplatz in Eichenried gejobbt und nebenbei die Platzreife abgelegt. Darüber hinaus war er zeitlebens ein begeisterter Angler beim Bezirksfischereiverein Erding. „So wie ihn in jungen Jahren sein Vater Karl mitgenommen hat, so hat der Reine jetzt auch seine Tochter Johanna zum Fischen mitgenommen“, weiß Huber, der immer noch fassungslos ist und sich fragt: „Warum? Warum so früh? Warum so tragisch?“

Der SVE-Vorsitzende erzählt, dass Reinhard Kreuzpointner beim Interview für die Hochzeitszeitung auf die Frage, was er an seiner Frau am meisten liebe, gesagt hatte: „Sie hoit’s aus mit mir und macht jeden Scheiß mit.“ Für seine Monika habe er sogar seine Flugangst überwunden.

„Um die starke Ehefrau in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, haben wir zusammen mit der Gemeinde Moosinning ein Spendenkonto eingerichtet“, berichtet SVE-Vorsitzender Huber.

Das Spendenkonto

mit dem Namen „Zammhoidn fürn Reine“ hat die IBAN DE 75 7005 1995 0020 6831 65.