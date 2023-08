Trainer der Altenerdinger Frauen, Spieler der Männer

HANDBALL

Der neue SpVgg-Coach Thomas Riesner (50) will auch selbst aktiv bleiben.

Altenerding – Mit einem neuen Mann auf der Bank peilen die Handballfrauen der SpVgg Altenerding wieder einen vorderen Platz in der Bezirksoberliga an. Der bisherige Coach Andreas Mittermaier wurde auf der Jahreshauptversammlung zum Abteilungsleiter gewählt, gab daher seinen Posten bei den Biber-Frauen ab. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schnell erfolgreich, mit Thomas Riesner fanden die Altenerdinger einen sehr erfahrenen Mann.

Der neue Trainer wird in Altenerding übrigens nicht nur die Frauenmannschaft übernehmen, sondern selbst noch aktiv bei den Herren 3 auf dem Platz stehen: „Diese Möglichkeit war mir wichtig, und daher entschied ich mich für den Verein“, betont Riesner, der erst kürzlich nach Berglern gezogen ist.

Handball spielt er bereits seit der Jugend, zunächst vorrangig im Augsburger Raum. Schon während der aktiven Karriere machte er den Übungs- und Schiedsrichterschein und entwickelte sich seitdem stetig weiter. Meist trainierte der inzwischen 50-Jährige männliche Jugendmannschaften, übernahm aber auch als Stützpunkttrainer für zwei Jahre die Schwaben-Auswahl der weiblichen C-Jugend.

Zuletzt war Riesner bei den Frauen des TSV Allach aktiv. Und jetzt der Wechsel nach Altenerding. „Ich wurde dort sehr entgegenkommend aufgenommen, und alles läuft bislang perfekt ab“, freut er sich über die ersten Tage bei der SpVgg.

Selbst bezeichnet sich Riesner als „etwas härteren Trainer“, der Erfolg auf dem Platz sehen will. Dieser sei in Altenerding absolut möglich: „Wir haben eine Truppe mit vielen jungen und gut ausgebildeten Spielerinnen. Da ist auf alle Fälle Potenzial vorhanden.“ Nach dem dritten Platz in der Vorsaison soll es daher auch diesmal ein Platz im vorderen Bereich sein – vielleicht mit dem Blick nach ganz oben.

Auf dem Feld setzt Riesner dabei auf Flexibilität. Alle Feldspielerinnen sollen auf verschiedenen Positionen funktionieren. „Wenn jemand beispielsweise noch nie auf Außen gespielt hat, dann kennt er die nötigen Laufwege dort auch nicht optimal“, erklärt er seine Devise: „Ich bin kein Freund von einer reinen Spezialisierung.“ Er könne in den Partien zudem den Gegner schnell lesen, fügt der neue Trainer an, der nicht nur über den C- sondern sogar über den B-Schein verfügt: „Um dann reagieren zu können und Gegenmaßnahmen zu treffen, ist die Flexibilität ebenfalls enorm wichtig.“

Ob im Angriff oder in der Abwehr – mit welcher Formation die Altenerdinger Frauen antreten, das sei stets auch vom jeweiligen Kontrahenten abhängig. Wie der Kader der ersten Mannschaft für die kommende Bezirksoberliga-Saison aussieht, das sei noch nicht ganz klar. Denn erst einmal müssten die restlichen Urlauberinnen zurückkehren. Es soll eine feste erste Mannschaft geben, die diversen U 21-Akteurinnen aber auch bei der Zweiten mitmachen. Bis zum Saisonstart sei laut Riesner vor allem die nötige Abstimmung auf dem Platz das vorrangige Ziel.