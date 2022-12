Trainer geht mit gutem Beispiel voran

Stolz auf die vielen sportbegeisterten Kinder und Erwachsenen sind Übungsleiter Erich Christofori (hinten, 4. v. r.), Laura Friedrich (3. v. r.) und Ursula Rasthofer (2. v. l.) von der Abteilung Leichtathletik, Vorsitzender Alwin Ertl (r.) sowie Christina Holler (vorne, 2. v. r.) von der Abteilung Turnen. © Lukas Christofori

Von Anfang Juli bis Ende August konnten sich Kinder und Erwachsene bei Übungsleiter Erich Christofori vom TSV Taufkirchen für das Sportabzeichen prüfen lassen.

Taufkirchen – Aber auch im Ferienprogramm und in der Turnabteilung des TSV waren die Leistungsmessungen möglich.

Um eine Medaille zu erlangen, musste in den vier Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination jeweils eine Übung in den vorgegebenen Zeiten absolviert oder die entsprechenden Weiten erreicht werden.

Nun fand die Verleihung der Sportabzeichen in der Turnhalle des TSV Taufkirchen statt. Geleitet wurde die Veranstaltung neben Christofori vom TSV-Vorsitzenden Alwin Ertl und Christina Holler, welche die Turnabteilung aufgebaut hat. Außerdem waren mit Laura Friedrich und Ursula Rasthofer die Leiterinnen der Leichtathletik-Abteilung vor Ort.

Insgesamt wurden 43 Kinder und 15 Erwachsene ausgezeichnet sowie drei Sportabzeichen an Familien vergeben. Dabei müssen mindestens ein Erwachsener und ein Kind einer Familie die Tests bestanden haben. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Bei den Kindern wurden zwölf Gold-, 19 Silber- und zwölf Bronzemedaillen verteilt. Die erwachsenen Teilnehmer erhielten sogar ausschließlich Goldene Sportabzeichen.

Dabei stach, wie in den Vorjahren, Übungsleiter Christofori heraus: Bereits zum 43. Mal erhielt er das Sportabzeichen. Der 78-Jährige konnte in allen Disziplinen starke Werte erzielen. Beim Standweitsprung erreichte er 1,95 Meter, beim Seilspringen schaffte er 25 Wiederholungen. „Da wäre mehr gegangen, aber ich wollte meine Knie schonen“, sagte Christofori schmunzelnd. Für 200 Meter mit dem Fahrrad benötigte er knapp 21 Sekunden, und die 20 Kilometer schaffte er in 45 Minuten. Das lange und vielfältige Engagement im TSV macht Christofori immer noch viel Spaß: „Es ist ein gesundes Hobby, und ich muss auch oft mein Hirn anstrengen.“ So besucht er unter anderem mit Josef Aigner regelmäßig Fortbildungslehrgänge, um für die Arbeit beim Sportabzeichen und im Seniorensport immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Außerdem möchte Christofori trotz der 43 Sportabzeichen weiterhin aktiv bleiben. „Die 45 mache ich noch voll, dann höre ich auf“, sagte er lachend.

LUKAS CHRISTOFORI