Überragender Kicker, genialer Trainer

Stationen einer außergewöhnlichen Laufbahn: Sepp Berg in seinem Haus daheim in Taufkirchen neben der großen Fotoleinwand mit zahlreichen Höhepunkten seiner aktiven Karriere. Die Collage hat Georg Mooshofer für ihn erstellt – ein eingefleischter Fan des FC Bayern. © Birgit Lang

Mit Sepp Berg hat ein ganz feiner Mensch diese Welt verlassen.

Taufkirchen – Im Alter von 86 Jahren verstarb der geniale Fußballer, der schon als kleiner Junge mit Brüdern und Nachbarn in Aschheim dem Fußball hinterher lief und sich schon bald dem TSV Feldkirchen anschloss. Und dann den großen Bayern.

Nach einem Jugendspiel gegen den FCB lud ihn der damalige Jugendleiter der Münchner zum Training ein, und Sepp Berg fuhr mit dem Fahrrad – später mit dem Moped – die 13 Kilometer von seinem Wohnort Aschheim an die Säbener Straße. Er war damals 16 Jahre und ein wertvoller Spieler, der unter Trainer Jakob Streitle 1953 mit der A-Jugend des FCB die Süddeutsche Jugendmeisterschaft holte und im Finale beide Treffer beim 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg erzielte.

Auch beim DFB wurde man auf Berg aufmerksam. Er erhielt von Sepp Herberger und dessen Assistenten Dettmar Cramer eine Einladung zum Lehrgang der Jugendnationalmannschaft. 1955 gab Berg sein Debüt in der ersten Mannschaft des FC Bayern in der Oberliga Süd beim letzten Saisonspiel in Stuttgart und schoss auch das einzige Tor bei der 1:3-Niederlage, die den Abstieg bedeutete. In der folgenden Saison wurde der Abstieg aber schon wieder ausgebügelt, denn der FC Bayern – mit Berg als Antreiber und Spielgestalter im Mittelfeld – stieg umgehend wieder in die damals höchste Klasse auf.

Meistens einen Schritt schneller: Sepp Berg war überragend am Ball und torgefährlich. Das Foto zeigt den Taufkirchener im Trikot des FC Bayern (r.) bei einem Spiel in Budapest Mitte der 1950er-Jahre. Die Partie endete 2:1 für die Kicker aus der ungarischen Hauptstadt. © privat

Berg wechselte zum FC Augsburg, wo er einige Jahre mit Helmut Haller spielte, und war auch dort einer der prägenden Fußballer. Während Haller seine Profilaufbahn auf internationaler Ebene fortsetzte, sagte Berg dem Profisport nach der Saison 1961/62 ade, weil er immer wieder kleinere Verletzungen hatte, und auch weil die Verdienstmöglichkeiten eher bescheiden waren.

Über seinen Bruder Heini fand Sepp Berg eine Arbeitsstelle in der Polstermöbelfabrik Himolla, wo er auch seine Frau Maria kennenlernte und sie 1968 heiratete. Sepp Berg wurde für die 1960 gegründete BSG (Betriebssportgemeinschaft) Himolla Taufkirchen als Trainer angeworben. Als Ex-Profi musste er erst „reamateurisiert“ werden und wurde ein halbes Jahr gesperrt, was er dazu nutzte, um in dieser Zeit den Trainerschein zu machen. Mit der BSG holte er als Spielertrainer in der Saison 1963/64 die Meisterschaft in der B-Klasse. Im Jahr darauf folgte der nächste Aufstieg, nach einem 3:0 im Entscheidungsspiel gegen Isen, das in Lengdorf ausgetragen wurde.

Berg etablierte die BSG in der Bezirksliga. Auch nach seinem Rückzug sprang er immer wieder als Trainer ein. So auch in der Saison 1986/87, die eine besondere war, denn es wurde mit der Bezirksoberliga eine neue Liga eingeführt. Die Meister der drei Bezirksligen stiegen auf, die Plätze zwei bis sechs qualifizierten sich für die Bezirksoberliga. Als die BSG, unter Spielertrainer Alex Schwarz, Rang sechs zu verfehlen drohte, sprang Berg einmal mehr in die Bresche. Schwarz konnte sich voll auf seine Aufgaben als Spieler konzentrieren, und Berg schaffte mit Platz sechs die erhoffte Punktlandung.

Mission erfüllt. Doch aufs Altenteil zog sich der Vollblutfußballer nicht zurück, denn ihm war es ein großes Anliegen, den Nachwuchs zu trainieren. Die Jugendspieler von damals schwärmen noch heute von den Trainingseinheiten und Spielen sowie dem Umgang mit dem „Chef“, wie sie Sepp Berg ehrfurchtsvoll nannten.

„Als kleiner Junge waren wir immer hinter dem Ball her, und Sepp ermunterte mich, bei der BSG zu spielen. Jahre später war er dann Trainer der BOL-Jugendmannschaft, die in Oberbayern für Furore sorgte“, erzählt Markus Fischbeck. „Wir nannten ihn nur Chef, weil er einfach ein genialer Spieler und auch Trainer war, der uns Spieler persönlich weiterbrachte. Er war ein Vorbild als Fußballer, technisch versiert, mit großem Spielverständnis, und als Trainer wusste er immer, was passiert.“ Er habe die Mannschaft entwickelt, sei als Mensch offen und bescheiden gewesen. „Ich durfte noch als B-Jugendlicher bei der A-Jugend mitspielen, was ich als besondere Auszeichnung verstand“, erinnert sich Fischbeck.

Anderl Faltermaier wechselte als Jugendspieler des FC Bayern zur BSG, als er ins Berufsleben einstieg und ihm fünfmaliges Training pro Woche nicht mehr machbar erschien. Sein Vater kannte Sepp Berg, und so war der Wechsel fast schon logisch. Faltermaier durfte seinen Spezl Marc Hennig, damals leidenschaftlicher Tischtennisspieler, mit ins Training nach Taufkirchen bringen, und Berg überzeugte Hennig wieder vom Fußball, der seitdem mit großer Hochachtung von und über Berg spricht: „Er hat bei mir wieder die Freude am Fußball entfacht. Er war ein ganz feiner Mensch, der als Fußballer und Trainer für mich immer ein Vorbild war. Ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte und eine kurze Zeitspanne in meinem Leben mit ihm Kontakt hatte.“