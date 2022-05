Traumtag für den Turngau in Altenerding

Großartigen Sport boten die Turnerinnen. © Günter Herkner

200 Athletinnen begeistern in Semptsporthalle – TSV Erding ein starker Spontan-Gastgeber

Altenerding – So viel Akrobatik auf einmal gibt es im Landkreis selten zu sehen. Beeindruckend war der Aufmarsch in der Semptsporthalle in Altenerding bei den Gau-Meisterschaften weiblich des Turngau Wendelstein. Aus den drei Landkreisen Ebersberg, Rosenheim und Erding reisten elf Vereine mit insgesamt 206 Teilnehmerinnen an. Die vier Landkreisvereine SpVgg Altenerding (32), TSV Dorfen (27), FC Forstern (23) und TSV Erding (19) stellten mit 101 Turnerinnen in den sechs Wettkampfklassen fast die Hälfte des Starterfelds.

Bereits um 7 Uhr ging es für die Mädchen bis elf Jahre an die Geräte. Das hieß früh aufstehen für einige Weitgereiste. Der Unmut über den Veranstaltungsort war bei diesen deutlich zu spüren. Schließlich hätte der Wettkampf eigentlich in Ebersberg – und damit deutlich näher – stattfinden sollen. Da aber dem Handball dort kurzfristig der Vorrang gewährt wurde, musste ein Ausweichort gefunden werden. Die Semptsporthalle war verfügbar, so stellte sich kurzerhand der TSV Erding als Gastgeber zur Verfügung. Innerhalb kurzer Zeit war der Wettkampf vorbereitet und den Turnerinnen mit ihren Begleitern mit starker Unterstützung der Altenerdinger SpVgg eine bestens ausgestattete Wettkampfhalle zur Verfügung gestellt.

Jüngste Teilnehmerin war Cataleya Ismaël (Jahrgang 2017) von der SpVgg. Sie musste in ihrer Wettkampfklasse Jugend F und jünger gegen bis zu drei Jahre ältere Mädchen antreten. Am Ende erturnte sie sich 38,2 Punkte und die Herzen des zahlreich erschienenen Publikums. Punktgleich mit ihrer Vereinskollegin Amelie Ohnesorge belegte sie Platz 11. Sicherlich ihr großes Vorbild: ihre Schwester Lupita Ismaël. Diese siegte in derselben Wettkampfklasse.

Auf Platz drei eine weitere Altenerdinger Turnerin: Josephina Sagdullaev. Auch sie eifert ihrer großen Schwester Elenia Sagdullaev nach. Diese erreichte in der Wettkampfklasse D (Jahrgänge 2011 bis 2012) den Silber-Rang. Ihr folgte mit nur 0,35 Punkten Abstand Enna Fleischmann vom TSV Erding. Diese war schon vor der Siegerehrung davon überzeugt, dass sie Platz drei belegen würde: „Vor allem die Übung am Boden hat viel Spaß gemacht“ – und der Boden war, wie sie meinte, ihr bestes Gerät. Hier konnte sie sich noch einen leichten Vorsprung vor Elenia sichern. Am Schwebebalken und Sprung lagen beide fast gleichauf. Aber den am Ende entscheidenden Punktevorsprung holte Elenia schließlich am Reck.

Sehr stolz sein darf auch Lisa Paulus (TSV Erding) auf ihren fünften Platz. Am Reck konnte sie die gesamte Jahrgangskonkurrenz hinter sich lassen und am Sprung, erzählen ihre Vereinskolleginnen, hat sie zum ersten Mal einen Handstandüberschlag am Sprungtisch zeigen können.

Kraft und Akrobatik war gefragt. © Günter Herkner

Einen fast perfekten Handstand zeigte in Ihrer Übung Josefa Lißner vom FC Forstern am Balken und erhielt 14,45 von 16 möglichen Punkten. Dies war die höchste Punktzahl in ihrer Klasse an diesem Gerät. Am Ende reichte es für Platz acht in der mit 56 Teilnehmerinnen am stärksten besetzten Wettkampfklasse.

In der Altersklasse 12 bis 13 Jahre konnten sich gleich vier Landkreis-Mädchen unter die ersten sechs von 35 turnen. Finja Christiansen vom TSV Dorfen wurde Zweite. Nur um 0,2 Punkte verpasste die Altenerdingerin Lilli Reiser denkbar knapp das Stockerl. Wäre sie ohne Sturz vom Balken durch den Wettkampf gekommen, hätte sie der Dorfenerin sogar den zweiten Platz streitig machen können. Auf Platz fünf und sechs folgten Beatrice Vince (Dorfen) und Julia Frühwirth (Erding).

Der Zitterbalken war nicht nur für Reiser problematisch. Schon vor dem Wettkampf antworteten die meisten Teilnehmerinnen auf die Frage, was sie sich am meisten für den Wettkampf wünschen würden, mit: „Ich will nicht vom Schwebebalken runter fallen.“ Nicht aus Angst vor dem Sturz selbst oder einer möglichen Verletzung, sondern wegen des Abzugs von einem ganzen Punkt. Bei einer maximalen Punktzahl von 11 bis 19 (je nach Leistungsstufe) pro Gerät kann so ein Punktabzug wie in Reisers Beispiel großen Einfluss aufs Klassement nehmen.

Um dieser Angst entgegenzuwirken, greift so mancher Trainer zu einer List. Die Dorfenerin Laura Grundner hatte mit einigen Mädchen eine Wette laufen: für jede, die keinen Sturz vom Schwebebalken hat, macht sie fünf Liegestützen. Das spornte die Mädchen ganz besonders an: Am Ende musste die Trainerin 50 Liegestützen machen. „So wenig sind sie noch nie runter gefallen“, bemerkte eine Vereinskollegin.

Ebenso um nur 0,3 Punkte ging es im Kampf um Platz drei in der Wettkampfklasse Jugend B (Jahrgänge 2007 und 2008). Es setzte sich Laura Kynast von der SpVgg vor Josi Rangitsch (TSV Erding) durch. Natürlich ärgert man sich über Platz vier, aber Rangischt freute sich vor allem, dass „der Stufenbarren wieder geklappt hat“ und er im Gegensatz zur Landkreismeisterschaft diesmal ohne Sturz bewältigt wurde.

Aus den drei Landkreisen Ebersberg, Rosenheim und Erding reisten elf Vereine mit insgesamt 206 Teilnehmerinnen an. © Günter Herkner

Außerdem konnten sich Lina Hadersdorfer, Lilly Lenz (beide Altenerding) und Romy Corsten (Erding) unter die ersten zehn des 39er-Feldes turnen. Die Konkurrenz dominierte Janka Fekete-Kertes vom TSV Grafing. Die in der Jahrgangsklasse Jugend A+ startende Teilnehmerin zog alle Blicke auf sich. Bei ihren Auftritten wurde es leise in der Halle, jeder, der gerade Zeit hatte, verfolgte die Übung, und das Publikum bedachte sie mit besonderem Applaus. Mit 70 Punkten erreichte sie mit Abstand die Tageshöchstpunktzahl. Fast an allen Geräten setzte sie sich an die Spitze. Nur am Sprung musste sie sich der Erdingerin Lea Steinheuer geschlagen geben. Die 24-jährige zeigte einen fast perfekten Handstandüberschlag am Sprungtisch und erreichte 17,5 von 18 Punkten. Am Balken konnte Sabrina Hindl vom FC Forstern mit der Wertung der Grafingerin mithalten. Es fehlten nur 0,2 Punkte zum Höchstwert des Tages an diesem Gerät.

„Wir sind immer noch im Neuaufbau nach Corona“, erklärten die Dorfener Trainerinnen auf Nachfrage. Grundlagen müssten wieder trainiert werden, und Krafttraining stehe an erster Stelle. Der Wettkampf war eine wichtige Erfahrung für „die Kinder, auch um Vorbilder zu bekommen“.

In Erding fehlt noch der Nachwuchs zum Aufbau. „Aufgrund der langen Turnhallensperren konnten keine jungen Jahrgänge akquiriert werden“, heißt es von dort. In der Jugend E konnten inzwischen einige Mädchen gesichtet werden, hier sei man wie Dorfen im Aufbau, aber leider gebe es derzeit keine Erdinger Jugend F.

Weniger Nachwuchsprobleme haben die Altenerdinger. Ihre Wettkampf-Vorbereitung wurde dagegen von der Sanierungssperre der Semptsporthalle stark beeinflusst. Sogar in eine Lagerhalle wurde zwischenzeitlich ausgewichen. Dort war nur das Training am Boden möglich. Bei den Gau-Meisterschaften war von den fehlenden Trainingsmöglichkeiten an den anderen Geräten aber nichts zu spüren.