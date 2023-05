Der nächste schwere Schwaiger Prüfstein

Von: Helmut Findelsberger

Eine klassische Bauchlandung hat Spitzenreiter Bruckmühl bei der 1:5-Klatsche beim FC Schwaig hingelegt. © Dominik Findelsberger

Kann der FC Schwaig den SB Chiemgau Traunstein auf dem Marsch nach ganz oben ausbremsen?

Schwaig – Eine ganz schwere Aufgabe erwartet die Sportfreunde am heutigen Freitagabend bei ihrem Trip an die Traun. Anpfiff im Traunsteiner Sportpark ist um 20 Uhr.

Vor fast 700 Zuschauern hat der Sportbund in der Nachholpartie am Dienstag Eintracht Karlsfeld im Duell der punktgleichen Tabellendritten 3:2 geschlagen, hat Kirchheim überholt und ist damit auf Platz zwei nach vorne gestoßen. „Wir waren 0:2 hinten, aber der Gegner war am Ende stehend k.o.“, berichtet SB-Pressesprecher Peter Mallmann. „Wir haben bei den Zuschauern schon ein paar Mal an der Siebenhunderter-Marke gekratzt, und jetzt spielen wir gegen den Rückrundentabellenführer, da dürften es wieder so viele werden“, ist er überzeugt.

Traunstein könnte im Falle eines Sieges sogar – zumindest kurzzeitig – die Tabellenführung übernehmen. Bruckmühl hat nämlich nach der 1:5-Schlappe in Schwaig nur noch zwei Zähler Vorsprung und empfängt am Samstag den Tabellendritten Kirchheim, der wiederum nur einen Punkt hinter Traunstein lauert.

Seit Januar hat der SBC mit Hans Kroneck einen neuen Sportlichen Leiter. Der 52-Jährige kennt aus seinen sieben Jahren in dieser Funktion bei 1860 Rosenheim nicht nur Spielertrainer Danijel Majdancevic sehr gut. Torhüter Alin Goia sowie Vegard Salihu und der drittligaerfahrene Thomas Steinherr kamen vor der Saison vom Regionalliga-Absteiger. Julian Höllen, mit 17 Treffern der Toptorjäger, der allerdings aktuell verletzt ist, sowie Kenan Smajlovic (14 Tore) haben ebenfalls Rosenheimer Vergangenheit.

„Traunstein traue ich zu, dass sie noch Erster werden, aber nicht gegen uns“, hält Schwaigs Spielertrainer Ben Held der Euphorie im Chiemgau entgegen, „denn ich will da schon wenigstens einen Punkt mitnehmen“. Der 5:1-Sieg gegen Bruckmühl war ein Ausrufezeichen, auch wenn der Noch-Tabellenführer in dieser Frühjahrsrunde etwas schwächelt.

„Glückwünsche zum Klassenerhalt nehme ich noch auf gar keinen Fall an, denn wir brauchen schon noch Punkte“, stellt Held klar. Mit 45 Zählern auf Rang acht stehen die Sportfreunde nur scheinbar gesichert da. Zum Relegationsplatz 14, auf dem im Moment Bayernliga-Absteiger Pullach liegt, beträgt der Puffer nur sechs Zähler.

Personell schaut es ganz gut aus bei den Sportfreunden. Einzig der erkrankte Mateus Hones wird sicher ausfallen. Maxi Buchauer und Ricardo Maier trainierten wieder. Held: „Hinter die beiden kann man ein Fragezeichen machen, denn die werden vielleicht wieder mit im Kader sein.“

FCS-Kader

F. Hornof, (Schmid); Jell, Neumann, Ibrahim, Simak, Fink, L. Hones, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, J. Hornof, Held, Fichtlscherer, Hellinger, Roth, Georgakos, Bartl, Buchauer (?), Maier (?)