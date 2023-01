Treffen mit vielen Stammgästen

Sport-Asse in ganz unterschiedlichen Disziplinen zeichneten Bürgermeister Thomas Gneißl (r.) und seine Stellvertreterin Ulla Dieckmann (l.) beim Neujahresempfang im Hörlkofener Rathaus aus. Über die Auszeichnung freuten sich (ab 2. v. l.) Renate Dünhuber, Andreas Brummer, Thomas Elsenberger, Günter März, der für Sohn Andreas die Ehrung entgegennahm, sowie Margret Köckhuber. © Vroni Vogel

Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler hat Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl beim Neujahrsempfang im Hörlkofener Rathaus ausgezeichnet.

Wörth – Mona Mayer habe mit ihrem „fantastischen Auftritt“ in der 4 x 400-Meter-Staffel bei den European Championships in München begeistert, schwärmte der Gemeindechef. Mit ihrer Mannschaft erzielte die Sportlerin den 5. Platz bei den Europameisterschaften. Im Einzel belegte sie den 1. Platz bei der deutschen Meisterschaft über 400 Meter, den 1. Platz bei der bayerischen Freiluftmeisterschaft über 800 Meter und den 2. Platz bei den bayerischen Hallenmeisterschaften über 400 Meter.

Andreas März habe sich im vergangenen Jahr wieder in seiner Altersklasse U 20 in die nationale Spitze geschwommen und erneut „drei hervorragende Podestplatzierungen bei den deutschen Meisterschaften“ erzielt – einen 3. Rang und zwei 2. Plätze. Für den erfolgreichen Sportler, der in Amerika studiert, nahmen seine Eltern die Ehrung entgegen.

„Andreas Brummer ist mit dem Friesen-Fünfkampf, dem Steinstoßen und dem Fechten in nicht ganz so prominenten und medienträchtigen Sportarten unterwegs, aber dort sehr erfolgreich“, kündigte der Bürgermeister eine weitere Ehrung an. Brummer hat sich bei den bayerischen Meisterschaften im Steinstoßen den Siegertitel erkämpft, freute sich im Friesen-Fünfkampf über den Vizemeistertitel und bei den niederbayerischen Meisterschaften im Degen-Fechten ebenfalls über den Vizemeistertitel.

Mit Renate Dünhuber begrüßte Gneißl einen „langjährigen Stammgast“ bei der Sportlerehrung im Bereich Tennis. Dünhuber erkämpfte sich bei den südbayerischen Meisterschaften Platz 2. Auch Tennis-Ass Margret Köckhuber steht seit vielen Jahren auf der Ehrenliste. Sie freute sich mit ihrer Mannschaft vom TC Forstenried über den 1. Platz bei der Bayerischen.

Als „altbekannten Wiederholungstäter, wenn’s um herausragende Erfolge im Stocksport geht“, begrüßte der Wörther Gemeindechef Thomas Elsenberger. Im Einzelwettbewerb des Zielschießens sei der Spitzensportler „regelmäßig ganz oben zu finden“. Für einen Podestplatz bei der bayerischen Meisterschaft habe es nicht ganz gereicht, trotzdem habe sich Elsenberger für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft qualifiziert. Mit seinem Mannschaftsteam vom EC Sassbach erzielte er „zwei tolle Titel“ – den 1. Platz beim Europapokal im Herren-Mannschaftsspiel, was in dieser Disziplin einem Europameistertitel gleichkomme, sowie den Titel des Deutschen Meisters im Herren-Mannschaftsspiel. Elsenberger beschloss spontan, die Hälfte seines Preisgelds in Höhe von 200 Euro dem Helferkreis der Gemeinde Wörth für dessen unermüdliche Arbeit zu spenden.