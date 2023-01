Hörlkofener Triple und Erdinger EM-Quali?

Thomas Elsenberger. © Privat

Stocksport-Routinier Thomas Elsenberger und Weitschütze Felix Karpfinger haben am Wochenende große Ziele.

Hörlkofen/Erding – Schafft Thomas Elsenberger das Triple? Und gelingt Felix Karpfinger die EM-Quali? So unterschiedlich das Ziel- und Mannschaftsschießen des Routiniers aus Hörlkofen und das Weitschießen des jungen Erdingers sind, so ähnlich ambitioniert sind ihre Ziele.

Elsenberger tritt am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften in Regen an. Im Einzel-Wettbewerb gilt der 48-Jährige am Sonntag (Beginn um 8 Uhr morgens) zwar nach den bisherigen Ergebnissen als Außenseiter, doch der ehemalige Welt- und Europameister hat durchaus noch Trümpfe im Ärmel. Zum Beispiel die neuen Platten, die nötig wurden, weil seine gewohnten zu alt waren (wir berichteten). Mit dem neuen Material habe er inzwischen gut trainiert, speziell die Ergebnisse vom Montagstraining machen ihm Mut. „Da sind mir sogar 201 Punkte gelungen, Wahnsinn!“ Dazu muss man wissen: Das ist sein persönlicher Rekord, den er 2013 aufgestellt hat.

„Wenn alles zusammenpasst, bin ich positiv optimistisch“, sagt Elseneberger, der allerdings in Regen auf der Außenbahn spielt, „was nicht ideal ist, weil da die Eismaschine dreht. Da kann es schon kreuz und quer gehen“. Titelverteidiger ist übrigens Stefan Zellermayer vom TSV Hartpenning. Jene Mannschaft, die am Tag zuvor der erste Gegner für den EC Saßbach im Mannschaftsspiel sein wird. Saßbach tritt mit Elsenberger als Schlussschützen an.

Die Niederbayern sind DM-Titelverteidiger, haben in dieser Saison bereits den Europacup gewonnen und sich auch den Titel der Bundesliga Süd gesichert. Entsprechend ambitioniert geht die Mannschaft ins Rennen. Elsenberger: „Wir wollen natürlich ganz vorne angreifen.“ Allerdings stehe noch ein Fragezeichen hinter dem erkrankten Matthias Kobler – ein Klassespieler, auf den der ECS ungern verzichten würde. Ein Sieg im Auftaktduell (Sa., 8.30 Uhr) gegen Hartpenning wäre der optimale Auftakt, um die Playoffs der besten Vier zu erreichen. Die beginnen um 15.30 Uhr – der letzte Schritt zum historischen Triple.

Felix Karpfinger. © dfi

In Ritten geht Weitschütze Felix Karpfinger an den Start. Auch er ist zuversichtlich: „Wenn ich mein Zeug konstant schieße, dann schaffe ich es auf jeden Fall, zur EM zu kommen.“ Der 18-jährige Erdinger startet heute das Unternehmen Europameisterschaft im Weitenwettbewerb. Der DESV-Fachwart und die beiden Bundestrainer haben die 30 besten Weitschützen der Wertungsklassen U 16 und U 19, U 23 sowie Damen und Herren zum Qualifikationslehrgang in die Ritten-Arena von Klobenstein eingeladen.

Der Lehrgang ist gleichzeitig ein Ausscheidungswettkampf, denn in allen fünf Klassen dürfen nur jeweils vier an der Europameisterschaft teilnehmen, die am 25. und 26. Februar am Goggausee in Kärnten stattfinden wird. In der U 19 geht Karpfinger als Ranglistenzweiter an den Start. Der Vorteil: Er geht schon mal mit 70 Bonuspunkten in den Wettkampf. Der Erstplatzierte bekommt 100, der Dritte 50 und der Vierte 35 Punkte. Auf dem Ritten haben Karpfinger und Co. ab dem heutigen Freitag bei drei Qualifikationsrunden zweimal sieben und einmal sechs Schuss. Dabei wird jeder einzelne Durchgang gewertet mit 25 bis 8 Punkten. Danach wird abgerechnet.