„Uns geht’s nicht schlecht, gut aber auch nicht“

Von: Wolfgang Krzizok

Optimistischer Blick in die Zukunft: Die Führungsmannschaft von Trisport Erding bilden (hinten, v. l.) Martin Schönfelder, Christian Fuchshuber, Sirko Papperitz, Winfried Kretschmer, Bernd Grimm, Franz Groß, Ottilie Freund, Jürgen Feyerabend-Syré sowie (vorne, v. l) Florian Leimbeck, Pius Schwarzenböck und Simone Blumoser. © Caro Cornfine

Erstmals seit der Pandemie hat Trisport Erding wieder zur Mitgliederversammlung eingeladen. Rund 60 Sportler waren in den Erdinger Weißbräu gekommen, deutlich mehr als in den Jahren zuvor.

Erding – „Ich bin so positiv überrascht und freue mich sehr, dass so viele gekommen sind“, sagte der scheidende Vorstand Jürgen Feyerabend-Syré. Corona hatte dem Verein schwer zu schaffen gemacht.

Simone Blumoser freute sich über die sportlichen Erfolge ihrer TriKids, viel wichtiger sei jedoch, dass die Coronakrise und der damit eingeschränkte Trainingsbetrieb dem Gemeinschaftsgefühl der Truppe nichts habe anhaben können. „Spaß an Sport und Bewegung wird bei unseren Jüngsten immer im Mittelpunkt stehen. Und dass dieser Funke auf die Kinder überspringt, merkten wir ganz besonders im Trainingslager in Inzell, das wir dieses Jahr endlich wieder gemeinsam erleben konnten“, berichtete Blumoser.

Großen Beifall gab es auch für die herausragenden sportlichen Leistungen. Mark Bittner wurde Dritter bei den deutschen Meisterschaften im Triathlon, Benjamin Luber Bayerischer Altersklassen-Vizemeister im Marathon. Sieben Athleten wagten sich heuer im Juni auf die Ironman-Distanz und kamen alle mit guten Zeiten ins Ziel.

Dass der Verein nach diesen harten Jahren noch da steht, wo er jetzt ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Sirko Papperitz, Geschäftsführer der Trisport Erding Event GmbH, legte die Zahlen vor und zog ein akzeptables Resümee. „Uns geht es nicht schlecht – aber gut geht es uns auch nicht. Die Corona-Überbrückungshilfen der Bayerischen Staatsregierung haben uns erst ermöglicht, die Veranstaltungen weiterhin durchzuführen. Allerdings hatten sowohl der Stadttriathlon als auch der Stadtlauf Erding in 2022 einen deutlichen Teilnehmerschwund zu verzeichnen. Hier müssen wir schauen, wie wir alle zusammen wieder auf ein Vor-Pandemie-Niveau kommen.“

Aufgaben, die der neue Vorstand zu bewältigen haben wird. Feyerabend-Syré schied nach über zehn Jahren aus zeitlichen Gründen aus, bleibt aber als Veranstaltungskoordinator im erweiterten Vorstand. Alois Neumeier kandidierte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für den Vorsitz. Harald Bronold und Florian Leimbeck, der mit einem „hochprozentigen Vorschuss“ ins Amt gelockt wurde, folgen auf die beiden. Blumoser wurde in ihrem Amt bestätigt und erneut einstimmig wiedergewählt, ebenso wie Papperitz als Geschäftsführer der Event GmbH.

Den Zusammenhalt im Verein weiter zu stärken und vor allem das Vereinsleben, das unter Corona zwangsläufig ein wenig gelitten hat, wiederzubeleben, diese Ziele stehen ganz oben auf der Agenda der neuen Führungsriege. Und dass dies von den Mitgliedern gewünscht und vor allem unterstützt wird, zeigte sich durch rege Diskussionen, viel Engagement und neue Ideen, die aus zeitlichen Gründen etwas hintanstanden, aber nun gemeinsam angepackt werden wollen.

Die Gründungsmitglieder von Trisport, Winfried Kretschmer und Bernd Grimm, nahmen die Jüngeren spontan mit auf eine kleine Zeitreise und erzählten aus den Anfangszeiten des Vereins, zuerst noch als Abteilung des TSV und später dann in Eigenständigkeit. Neun Mitglieder von damals halten dem Verein bis heute die Treue und wurden dafür geehrt. Ein ganz spezieller Dank ging auch an Franz Groß, das „Gesicht der Laufstrecke“ beim Stadttriathlon und Stadtlauf. Nach rund 20 Jahren gibt er sein Ressort an eine junge, motivierte Truppe ab.