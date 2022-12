Triumph in Waldkraiburg

Dorfen besiegt Waldkraiburg mit einem klaren 7:3. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Starke Dorfener Leistung – Krimi bei der Zweiten

Dorfen – Im Nachbarderby der Bezirksliga 1 West siegte der Post SV Dorfen beim VfL Waldkraiburg 7:3. Die Gäste holten sich beide Einleitungsdoppel, mussten allerdings bei den ersten Einzeln im Spitzenpaarkreuz zunächst passen. Besser machten es Josef Hilger und Bernd Pfrengle dann in ihren zweiten Spielen. Zwei weitere Punkte sicherte sich Senior Toni Wesselky mit seinen beiden Einzelsiegen – einmal im fünften Satz 12:10.

In der Bezirksklasse B lieferte sich die Zweite in Mühldorf einen Kampf auf Biegen und Brechen, der mit einem 5:5-Unentschieden abschloss. Bereits bei den Einleitungsdoppeln teilte man sich die Punkte. Sechs der acht Einzel gingen in den fünften Satz. Eine 4:6-Heimniederlage setzte es für die Post-SV-Jugend in der Jungen 19 Bezirksklasse A im Heimspiel gegen den TSV Stammham. br

PSV-Bilanz

Dorfen 1: Bernd Pfrengle/Josef Hilger 1:0, Anton Wesselky/Roland Kolbinger 1:0, Josef Hilger 1:1, Bernd Pfrengle 1:1, Roland Kolbinger 1:1, Anton Wesselky 2:0. Dorfen 2: Rainer Maier /Hans Wimmer 1:0, Herbert Anzenberger/Michael Zingl 0:1, Hans Wimmer 0:2, Rainer Maier 2:0, Michael Zingl 0:2, Herbert Anzenberger 2:0. Satzverhältnis: 23:23. Jugend: Luis Wortberg /Jakob Bachmeier 0:1, Fischer Christina 0:2, Luis Wortber 2:1, Leopold Holz 0:2 (einmal im fünften Satz 11:13), Jakob Bachmaier 2:0, Satzverhältnis: 16:20