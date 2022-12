Taufkirchener Triumph mit viel Leidenschaft

Von: Olaf Heid

Der TSV ist Herbstmeister. © Sportfoto Zink / Oliver Gold via www.imago-images.de

Der TSV liefert in Dachau seine beste Saisonleistung ab und siegt beim Verfolger mit 29:20 Toren.

Taufkirchen – Als Herbstmeister gehen die Taufkirchener Handballer in die vierwöchige Weihnachtspause. Denn im Spitzenspiel der Bezirksklasse Mitte gewann der TSV nach toller Leistung beim Verfolger ASV Dachau 2 deutlich mit 29:20 (18:9) Toren.

Ob es an der ausgelassenen Weihnachtsfeier am Vorabend lag, wusste ein glücklicher Trainer Andreas Haberzettl hinterher nicht. „Buttermilch macht’s möglich“, spielte er lachend auf seine zuvor nicht ernst gemeinte Aufforderung an. Es war wohl eher eine Mischung aus vielen Faktoren, die das Spitzenspiel zu solch einer Machtdemonstration werden ließen.

„Das war hervorragend. Die Jungs haben super miteinander gekämpft, aber auch schön gespielt und darum verdient gewonnen“, schwärmte Haberzettl von dem wohl besten Auftritt dieser Saison. Der Rückraum lief auf Hochtouren, Kombinationen saßen, Konter ebenso. Nach 15 Minuten führte man bereits 8:4, der Vorsprung wuchs sukzessive bis auf zwölf Tore (25:13/41.). Für Rückhalt sorgte dabei TSV-Torwart Florian Lehner, der „super gehalten und spontanen Szenenapplaus von den Rängen gekriegt hat“, lobte Haberzettl.

Denn angetrieben wurden die Taufkirchener von gut 40 Fans, die in der Georg-Scherer-Halle für Heimspielatmosphäre sorgten. „Von Dachau waren viel weniger da. Das war eine geile Stimmung“, schwärmte Patrick Mühlenbeck auf der Bank. Er war in Minute acht der TSV-Pechvogel gewesen, als er bei einem Konter ohne Fremdeinwirkung unglücklich landete, sich einen Innenbandanriss im linken Knie samt sechs Wochen Auszeit einhandelte.

Doch seine Teamkameraden kämpften für ihn weiter und kauften der ASV-Reserve in Hälfte eins mit ihrer Leidenschaft den Schneid ab. „Die zweite Halbzeit haben wir dann schön runtergespielt“, freute sich Haberzettl über ein ungefährdetes 29:20 gegen den Rivalen, den man zum Rückrundenauftakt am 21. Januar in Taufkirchen gleich wieder sieht. OLAF HEID

TSV-Tore:

Dion Heydemann 11/2, Thomas Anhoffer 7, Tobias Huber 3, Pascal Demny 2, Lars Gössl 2, Christoph Huber 2, Martin Kolbinger und Patrick Mühlenbeck.