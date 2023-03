Steinmann wechselt von der Sempt an die Isar

EISHOCKEY - TSV-Coach geht nach Moosburg

Von Wolfgang Krzizok schließen

Dieser Wechsel kommt etwas überraschend.

Erding/Moosburg – Robert Steinmann, seit vielen Jahren Trainer im Erdinger Eishockeynachwuchs, zuletzt stand er bei der U 20 an der Bande, wechselt von der Sempt an die Isar. Der 48-Jährige tritt seine erste Trainerstation im Erwachsenenbereich an und übernimmt den Landesligisten EV Moosburg. Er tritt die Nachfolge von Benoit Doucet an.

In einer Pressekonferenz hat der EV Moosburg die Personalentscheidungen verkündet. Zunächst war Doucet, den es zurück nach Waldkirchen zieht, verabschiedet worden. Er wäre gerne in Moosburg geblieben, sagte der Ex-Nationalspieler (59), aber als das Angebot von den Caroli Crocodiles Anfang Januar auf dem Tisch lag, wollten sich die EVM-Verantwortlichen noch nicht festlegen. „In offenen und konstruktiven Gesprächen“ habe man sich darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen, erzählte EVM-Vorstand Georg Asen.

Die Verantwortlichen hatten dann Kontakt mit Steinmann aufgenommen, und man sei sich ziemlich schnell einig geworden. Steinmann soll vor allem den Nachwuchs ins Moosburger Landesligateam integrieren.

Erfahrung mit jungen Spielern hat Steinmann reichlich. Er war insgesamt über zehn Jahre für die Erdinger Eishackler aktiv, war noch zu Jets-Zeiten als eisenharter Verteidiger bekannt, und wechselte dann als Coach in den Nachwuchsbereich, wo er seit gut zehn Jahren hinter der Bande steht. In dieser Saison trainiert er die Erdinger U 20 in der Bayernliga, die noch zwei Spiele zu absolvieren hat. Die Erdinger Junioren liegen im gesicherten Mittelfeld der Bayernliga. Zum Saisonabschluss stehen noch die Begegnungen beim Drittletzten EHC München (5. März) und gegen den Vorletzten EHC Bad Aibling (12. März) auf dem Spielplan.

„Alles Gute, Steini – und vielen Dank für alles“, sagt Erdings Pressesprecher David Whitney und kündigt an: „Jetzt werden wir uns auf die Suche nach einem Nachfolger machen.“