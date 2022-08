TSV freut sich aufs Volksfest-Spiel

Der TSV Dorfen empfängt an diesem Samstag um 14.30 Uhr den Absteiger aus der Landesliga, den SB DJK Rosenheim.

Dorfen – Die Gäste hatten zwar einen bescheidenden Start in die neue Saison und sind nach drei Begegnungen noch sieglos, aber sie sollten trotzdem nicht unterschätzt werden.

Dieser Meinung ist auch der Sportliche Leiter der Isenstädter, der im Samstagsgegner eine große Unbekannte sieht. „Die Rosenheimer haben eigentlich eine ganz neue Mannschaft“, betont Markus Wetzel. „Nach dem Abstieg wurden bei ihnen ungefähr 16 Abgänge und 14 Neuzugänge notiert. Sie haben also einen großen Umbruch im Team vollzogen.“ Auf alle Fälle weiß er, dass viele eigene Jugendspieler aufgenommen wurden, „und der Sportbund hatte schon immer eine gute Jugendausbildung.“ So kann er nur wenig über die Spielstärke der Rosenheimer sagen. Nur so viel: „Die fahren sicherlich nicht nach Dorfen, um zu verlieren.“

Im Team von Trainer Christoph Deißenböck ist die Stimmung sehr gut. Kein Wunder nach den letzten beiden Spielen mit Siegen in Saaldorf und diese Woche im Toto-Pokal in Altenerding. „Wir haben diese Woche gut trainiert und wollen die Punkte beim extra von Sonntag auf Samstag vorverlegten Volksfestspiel auch zu Hause behalten. Schließlich soll danach auch auf der Wiesn richtig gefeiert werden“, meint Wetzel recht optimistisch. Aber er warnt immer wieder: „Die haben viele Jugendspieler im Team, die zudem bestens ausgebildet wurden. Sie werden uns alles abverlangen.“

Aber auch die Dorfener wollen natürlich die drei Punkte behalten, um weiterhin auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe der Tabelle zu bleiben. Für die Einheimischen zahlt sich der breite Kader in dieser Saison aus. Daniel Roppert fällt mit einem Außenbandriss am Sprunggelenk aus. Bei Michael Friemer, der während der Woche krank war, werde es aber wieder gehen, meint Wetzel. Marco Zöller fällt mit Schambeinentzündung wahrscheinlich aus, und Ersatzkeeper Bernie Schöberl weilt in Urlaub. Kapitän und Abwehrstütze Andi Hartl ist nach überstandener Ohrenentzündung wieder dabei.

Leins, Jost, Blaha, Brenninger, Eicher, Sebi Bauer, Sebastian „Tank“ Bauer, Hartl, Eder, Rott, Hönninger, Linner, Rachl, Heilmeier, Zander, Thalmaier, F. Zöller, Friemer