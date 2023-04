Der Bulldog bekommt einen neuen Fahrer

Von: Tobias Fischbeck

Mädchen für alles beim TSV: Jetzt geht Anton „Charlie“ Braun in Ruhestand. © Tobi Fischbeck

Wenn beim TSV Grüntegernbach von Charlie Braun die Rede ist, dann denkt niemand an die „Peanuts“, sondern an eine echte TSV-Institution.

Grüntegernbach – Anton „Charlie“ Braun hat sich über 41 Jahre lang verdient gemacht um den Dorfverein. So lang war der 70-Jährige Platzwart. Nun hört der Rentner auf und geht auch beim TSV in den Ruhestand.

Den Spitznamen „Charlie“ hatte Anton Braun bereits in der Schule verpasst bekommen, in Anlehnung an die Hauptfigur der Cartoon-Serie „Peanuts“, und so kennt im Verein so mancher seinen richtigen Namen gar nicht.

Wie sich das für einen Platzwart gehört, waren seine Aufgaben vielfältig. „Ich habe den Rasen gemäht, die Mülltonnen raus gestellt, Maulwürfe vertrieben und mitunter im strömenden Regen den Rasenschnitt weggefahren. Im Sommer habe ich den Rasen in der Nacht immer gegossen“, erzählt Braun. Doch nicht nur das: Er ist auch mit dafür verantwortlich, dass es überhaupt zur Gründung des TSV gekommen ist. „Es hat damit angefangen, dass ich die Dirndl trainiert habe. Da hat es noch keinen Verein gegeben. Die hatten mich gebeten, ihr Trainer zu werden. Wir waren die einzige Damenmannschaft im Umkreis und auch die einzigen, die keinen Verein mit einer Herren-Mannschaft im Hintergrund hatten“, erzählt er stolz. „Wir mussten teils bis nach Garmisch oder Ingolstadt zu Auswärtsspielen fahren. Rott war noch der Gegner mit der kürzesten Anfahrt.“

Die Heimspiele seien erst in Obertaufkirchen ausgetragen worden, weil es in Grüntegernbach noch keinen Fußballplatz gab, sondern nur einen Sportplatz. Und so mussten anfangs auch die Herren zunächst alle Spiele auswärts bestreiten.

Nach Gründung des Vereins fungierte der leidenschaftliche Löwen-Fan 24 Jahre lang als stellvertretender Abteilungsleiter. Und Braun hatte auch ein Herz für die Jugend, die er trainierte. Insgesamt holte er dabei zwei Meisterschaften als Trainer. Auch als aktiver Spieler, Schiedsrichter und Platzkassier war er im Einsatz.

Mit dem TSV Grüntegernbach in Verbindung bringt man Braun aber in erster Linie als Platzwart. „Bekannt war ich auch für meine Muster auf dem Platz“, sagt Braun lachend, der seinen Job mit viel Leidenschaft erledigte. 1982 hatte er einen Eicher-Bulldog bekommen, um das Mähen des Platzes komfortabler zu gestalten. Der ist heute noch im Einsatz, bekommt aber nun einen neuen Fahrer.