Nach 43 Minuten aufgehört

Aktivposten am Kreis: Taufkirchens Andrea Blattenberger (rotes Trikot vorne, beobachtet von Petra Saler) mühte sich, war aber oft auf sich alleine gestellt.

Taufkirchen – Mit einer bitteren Schlappe sind die Handball-Damen des TSV Taufkirchen ins neue Jahr gestartet. Der Bezirksliga-Aufsteiger unterlag dem Tabellenfünften TSV Mainburg verdient mit 14:23 (10:9) Toren, weil er Mitte der zweiten Hälfte einfach zu spielen und kämpfen aufgehört hatte.

„Ein Handballspiel dauert halt immer 60 Minuten, nicht 40“, sagte Taufkirchens Coach Manfred Scholz geknickt und fassungslos. Eine zu schwache Trainingsbeteiligung, fehlende Fitness und dann auch Einstellung hätten in der Summe für diese hohe, schmerzvolle Niederlage gesorgt.

Dass die Gastgeberinnen durchaus mithalten können und der Klassenerhalt im Bereich des Machbaren liegt, war in der ersten Halbzeit deutlich zu sehen. Einen 4:0-Blitzstart legte das Scholz-Team hin (6.), so dass der Gästetrainer bald zu einer Auszeit gezwungen war. „Da haben wir gekämpft und alles richtig gemacht“, lobte Scholz. Selbst einen 7:9-Rückstand machte sein Team durch zwei Kontertore von Anne Bürger und – eine Sekunde vor der Pausensirene – einem Rückraumwurf in den Winkel von Laura Strauss wett.

Doch nach der Halbzeit war die junge Mainburger Mannschaft einen Tick wacher. Während Taufkirchen sich immer schwerer tat, zum Erfolg zu kommen, spielten die Gäste ihre Tore kombinationssicher heraus. TSVT-Torhüterin Andrea Wegmann hielt mit ihren Paraden den Aufsteiger noch bis zur 43. Minute im Spiel, bevor der emsigen Andrea Blattenberger am Kreis mit dem 14:14 der letzte Taufkirchener Treffer der Partie gelang.

Danach half dem Scholz-Team nichts mehr: keine Wechsel, keine Auszeit, kein gutes Zureden. Mainburg präsentierte sich wacher, fitter und vor dem Tor zielgenauer. Für Bezirksligist TSV Taufkirchen war es ein bitterer Abend.

Tore für Taufkirchen:

Andrea Blattenberger 4, Anne Bürger 4/2, Kati Gössl, Laura Strauss 2, Tanja Schweiger 2/2, Petra Saler und Susi Aigner.

Schlechteste Leistung der A-Junioren

Nach langer Spielpause waren die A-Junioren der Taufkirchener Handballer gegen den VfR Garching gefordert – und phasenweise überfordert. TSV-Trainer Armin Weinzierl sah beim 21:38 (8:15) das „schlechteste Spiel der Saison“ und sparte nicht mit Kritik. „Die schwache Trainingsbeteiligung der vergangenen Wochen hat sich bemerkbar gemacht.“ Nach fast zwei Monaten Punktspielpause fand der Nachwuchs von der Vils nie zu seinem Rhythmus und sah dem Treiben der Gäste, die noch dazu nur zu sechst angereist waren, oft tatenlos zu.

Vielleicht brachte auch der gute Start (5:3/10.) Sand ins Getriebe. Denn ab dem 5:5 kippte die Bezirksliga-Partie zugunsten der Garchinger. „Da haben wir aufgehört Handball zu spielen“, ärgerte sich Weinzierl über jede Menge technischer Fehler. Die Köpfe gingen nach unten, der Rückstand wuchs kontinuierlich an. „So darf man sich nicht aufgeben“, so Weinzierl. Leidtragender war vor allem Rückkehrer Tim Gössl (zuletzt Landesliga Landshut), der im TSV-Kasten vielfach im Stich gelassen wurde. „Das muss beim nächsten Mal wieder besser werden“, forderte Weinzierl eine Wiedergutmachung.

Tore für Taufkirchen:

Michael Wendl 8, Konstantin Wolter 4/1, Korbinian Blüml 3/1, Nicholas Todt 2, David Ebert 2, Tobias Burschke und Johannes Scholz.

Olaf Heid