TuS Oberding 2: Zufrieden trotz zweier Niederlagen

Obwohl man schon wieder verloren hat, kann der TUS diesmal mit seiner Leistung zufrieden sein. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Oberding – Für den TuS Oberding 2 setzte es zwar erneut zwei Niederlagen in der Kreisklasse. Diesmal zeigten die Volleyballer aber ihr schöneres Gesicht. Nach der Pleite in Freising (wir berichteten) hatte das Team einiges geändert: eine Aufstellung am Spieltag, die auch zum Training passt, mit denselben Nebenspielern, die regelmäßig Präsenz zeigen.

Und Christoph Stegemann stimmte zu: „Ich stelle mich gerne als Coach bereit, anstatt selber zu spielen.“ Die Umsetzung erfolgte gleich in Neuburg.

TuS Oberding – TSV Neuburg 0:3 – Nicolas Barbona wurde als Mittelblocker eingesetzt, Hendrik Gerdes rutschte auf die Diagonal-Position. Zusätzlich konnte man auf zwei Auswechselspieler sowie Libero Lucas John zurückgreifen. Auf der Außenposition startete Cedric de Pellegrini. Oberding kam gut ins Spiel. Bis auf einige Probleme im Aufschlag leistete sich der TuS kaum Fehler. Trotzdem war Neuburg im Angriff zu stark. Nur wenige Bälle konnten effektiv verteidigt werden.

TuS Oberding – SSV Schrobenhausen 1:3 – Für das zweite Spiel rotierte Julian Hock auf die Mitte für den angeschlagenen Ben Kistler. Neuzugang Rafael Brunner startete als Außenangreifer. Das Team lieferte einen starken ersten Satz ab. Großartige Einsätze in der Abwehr von Malo Menet weckten den Kampfgeist bei jedem Spieler. Jedoch kam das etwas zu spät, der Satz ging an Schrobenhausen. Kapitän und Zuspieler Hayden Lorenz begann den zweiten Durchgang mit einer Aufschlagsserie von 12:0 Punkten. Perplex von der TuS-Gegenwehr, kam der Tabellenführer ins Wanken, konnte sich bis Satzende nicht mehr fangen, und der TuS holte sich den Ausgleich. Jetzt war Feuer in der Partie. Auch der dritte Satz war umkämpft. Der SSV agierte nun aber sehr bedacht und nutzte clever die Löcher in der Oberdinger Abwehr zum weiteren Satzgewinn. Den vierten Durchgang spielte Schrobenhausen dann routiniert zum 3:1-Endstand.

Auch wenn es noch nicht zum ersten Spielgewinn gereicht hat, ist TuS-Trainer Stegemann zuversichtlich, „dass die neue Ausrichtung stimmt. Einen Sieg gegen Platz eins und drei hatte man auch nicht erwartet“. (ste)