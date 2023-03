Das beste Team der Landesliga

Freude pur: Die Landesligameisterschaft bejubelt die Dorfener U 20 mit Trainer Jan Smolko (r.). © Hermann Weingartner

Die U 20-Mannschaft des ESC Dorfen ist Landesligameister.

Dorfen – „Wir haben alles richtig gemacht“, stellte ein rundum zufriedener Trainer Jan Smolko fest, denn das Endturnier im heimischen Stadion endete mit einem souveränen ersten Tabellenplatz für die jungen Eispiraten, der aber nicht gleichbedeutend mit dem Aufstieg ist.

Der ECDC Memmingen und die SG Bad Wörishofen/Türkheim aus der Gruppe 1 sowie aus der Gruppe 2 der EV Fürstenfeldbruck und die Gastgeber trafen aufeinander. Nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ wurden immer zwei Spiele in Folge über jeweils 18 Minuten gegeneinander ausgetragen. Los ging’s um 9.15 Uhr.

„Memmingen war bereits am Vorabend angereist, aber ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen“, blickte ESC-Coach Smolko zurück. „Auf alle Fälle waren sie nach den beiden Auftaktniederlagen gegen uns total enttäuscht – und wir waren auch klar besser.“ 3:1 endeten die ersten 18 Minuten. Julian Schreiner, einer der beiden Over-Age-Spieler, traf in Überzahl zum 1:0 (5./Ass. Clemens Blaha, Nico Lauffer) und dann auch noch zum 2:0 (12./N. Lauffer). Den Memminger Anschlusstreffer in der vorletzten Minute konterte Sebastian Kosmann (Schreiner) 36 Sekunden vor Schluss zum erlösenden 3:1.

Kilian Heidner in der 4. Minute (Jonas Greimel, Marjan Mayer) sowie in der 7. Minute Felix Wiedenhofer (Reik Walter) und Moritz Dollmann (Greimel) mit ihrem Doppelpack innerhalb von 31 Sekunden sorgten im zweiten Duell schnell für klare Verhältnisse, und der 3:0-Erfolg geriet nie in Gefahr.

Anschließend musste sich die Spielgemeinschaft aus Bad Wörishofen und Türkheim dem EV Fürstenfeldbruck 1:2 und 0:4 geschlagen geben.

Den zweiten Durchgang eröffneten Dorfen und die SG Wörishofen/Türkheim. Die Eispiraten ließen in diesem Duell der beiden Vorrunden-Zweiten nichts anbrennen. Torhüter Simon Marek hielt beide Male die Null, in der Schlussphase der zweiten Partie kam auch Bastian Rank noch zu seinem Einsatz zwischen den Pfosten. Beim 2:0-Sieg waren Fabio Lauffer in Überzahl (2./Wiedenhofer, Greimel) und Philip Kaer (14./Heidner) die Torschützen.

3:0 wurde der zweite Vergleich gewonnen. Schreiner (3./Jonas Singer), Benjamin Baumgartner in Überzahl (12./Wiedenhofer, Walter) sowie 38 Sekunden vor Schluss Clemens Blaha (Kosmann) waren die Torschützen.

Fürstenfeldbruck gewann anschließend gegen Memmingen zweimal mit 2:0 Toren.

Im dritten Durchgang behielt zunächst Memmingen mit 2:1 und 6:0 Toren gegen Wörishofen/Türkheim die Oberhand.

Auch wenn er wohl nichts dafür konnte, so hatte der Terminplaner beim Verband ein glückliches Händchen. Denn der letzte Vergleich zwischen Dorfen und Fürstenfeldbruck wurde zum Finale der beiden ungeschlagenen Teams. Es wurden zwei packende Duelle, die inzwischen fast 300 Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Auch Landrat Martin Bayerstorfer, nach seinem Ski-Unfall noch mit Krücken, war inzwischen auf der Tribüne. Und die jüngsten Puckjäger drehten nochmal ihre Runden für die Benefiz-Sammelaktion für den schwer verunglückten Rosenheimer Spieler Mike Glemser (wir berichteten).

Beide Parteien wurden von einem lautstarken Fanclub angefeuert und nach vorne getrieben. „Wir haben zum Schluss auch mehr Kraft gehabt und alles richtig gemacht“, resümierte ESC-Trainer Smolko. Während die Brucker mit vielen Spielern des ältesten Jahrgangs, aber nur 13 Feldspielern und zwei Torhütern angereist waren, waren es bei Dorfen 18 plus 2.

Torlos endete die erste Partie. Im Penaltyschießen war Torhüter Marek von den ersten zwei Bruckern nicht zu überwinden. Dafür verwandelten Wiedenhofer und Walter ihre Penaltys cool.

Die zweiten 18 Minuten schienen trotz beiderseits bester Möglichkeiten wieder auf ein Penaltyschießen hinauszulaufen. Aber knapp zweieinhalb Minuten vor Schluss war es Wiedenhofer, der mit dem entscheidenden Treffer für Jubelstürme sorgte, die nach dem Schlusspfiff noch lauter wurden.

Ob der ESC Dorfen als Landesligameister in die Bayernliga aufsteigen darf, das entscheidet der Bayerische Eissport-Verband (BEV) respektive die Eishockey-Kommission in Absprache mit den Landestrainern.

Ergebnisse

ESC Dorfen - ECDC Memmingen 3:1, 3:0; SG Wörishofen/Türkheim - EV Fürstenfeldbruck 1:2, 0:4; ESC Dorfen - SG Wörishofen/Türkheim 2:0, 3:0; EV Fürstenfeldbruck - ECDC Memmingen 2:0, 2:0; ECDC Memmingen - SG Wörishofen/Türkheim 2:1, 6:0; ESC Dorfen - EV Fürstenfeldbruck 1:0 n. P., 1:0

Tabelle

1. ESC Dorfen 13:1 17

2. EV Fürstenfeldbruck 10:3 13

3. ECDC Memmingen 9:11 6

4. SG Wörish./Türkheim 2:19 0