Überforderte Eishogs gehen im Erdinger Sturmwirbel unter

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Aufgabe erledigt: Einen hohen 14:1-Heimsieg fuhren die Gladiators gegen das Schlusslicht ein. © Christian Riedel

Es war schlichtweg ein Klassenunterschied.

Erding – Die Erding Gladiators deklassierten am Freitagabend Bayernliga-Schlusslicht EC Pfaffenhofen in einer von Anfang bis Ende einseitigen Partie mit 14:1 (4:1, 6:0, 4:0) Toren.

Bei den Gladiators fehlten mit Christoph Schedlbauer und Thomas Hingel die beiden etatmäßigen Torleute. So kam der 21-jährige Patrick Mayer zu seinem ersten Einsatz und wurde kaum gefordert. Ersatzkeeper war der 17-jährige Niklas Schlammer.

Wie erwartet nahmen die Erdinger gegen das Schlusslicht das Heft sofort in die Hand und bestürmten das Pfaffenhofener Tor, das von Hannes Kiefer gehütet wurde. Die erste Chance hatte Erik Modlmayer, nach tollem Zimmermann-Pass, scheiterte aber am Keeper. Doch nur ein paar Sekunden später traf Tobi Cramer zum 1:0. In der 8. Minute hatten die Gladiators erstmals Überzahl, und bereits nach 16 Sekunden erhöhte Daniel Krzizok auf 2:0.

Die Gastgeber spielten die Eishogs teilweise schwindlig – und wurden nachlässig. Prompt schlug in der 11. Minute ein Schuss von Simon Heß zum 1:2 ein. Die Erdinger kamen jetzt kurz aus dem Konzept, fingen sich aber schnell wieder. Bis zur Drittelpause baute Mark Waldhausen mit einem Doppelpack innerhalb von 103 Sekunden die Führung auf 4:1 aus.

Auch im zweiten Abschnitt hatten die bedauernswerten Eishogs dem Sturmwirbel der Gladiators so gut wie nichts entgegenzusetzen Erik Modlmayr schloss eine Einzelleistung zum 5:1 ab (26.), Florian Zimmermann vollstreckte in Überzahl zum 6:1 (29.), Waldhausen machte mit dem 7:1 seinen Hattrick perfekt (32.), Krzizok markierte 56 Sekunden später das 8:1, und mit zwei Powerplay-Toren machten Michl (37.) und Simon Franz (39.) schon zur zweiten Pause ein zweistelliges Resultat perfekt.

Das Schlussdrittel eröffnete Tobi Cramer mit dem 11:1 (44.). Danach gingen die Gladiators kurz vom Gas, um dann noch einmal anzuziehen: Basti Cramer mit seinem ersten Bayernligator (54.), sein Bruder Tobi und Michael Franz schossen innerhalb von nur 85 Sekunden ein 14:1 heraus. Das war’s.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (3.) T. Cramer (Michl, Waldhausen), 2:0 (8.) Krzizok (Plihal, Michl/5-4), 2:1 (11.) Heß (Hättinen, Neubauer), 3:1 (16.) Waldhausen (Michl), 4:1 (17.) Waldhausen (Zimmermann, Modlmayr), 5:1 (26.) Modlmayr (Wagner, Guft-Sokolov), 6:1 (29.) Zimmermann (Modlmayr, M. Franz/5-4), 7:1 (32.) Waldhausen (Michl, T. Cramer), 8:1 (32.) Krzizok (Plihal, B. Cramer), 9:1 (37.) Michl (Krzizok, Plihal/5-4), 10:1 (39.) S. Franz (Rukajärvi, Modlmayr/5-4), 11:1 (44.) T. Cramer (Michl, Rukajärvi), 12:1 (54.) B. Cramer (Plihal, Krzizok), 13:1 (M. Franz (Plihal, Waldhausen), 14:1 (55.) M. Franz (Krzizok, Wallek) – Zuschauer: 450 – HSR: Christoph Ober – Strafminuten: Erding 4, Pfaffenhofen 12