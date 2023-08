Uwel Hernandez ist Weltmeister

Von: Wolfgang Krzizok

Erleichterung pur: Uwel Hernandez jubelt, nachdem ihm Ricardo Martinelli (rechts daneben), der ehemalige Präsident von Panama, den Gürtel umgehängt hat. © privat

Erdinger Profiboxer holt in Panama City den WBA Gold World Titel im Super-Mittelgewicht

Panama City/Erding – Uwel Hernandez hat es geschafft. Der Erdinger Profiboxer hat sich in Panama City mit einem K.o.-Sieg gegen den Argentinier Juan Rodolfo Juarez den WBA Gold World Titel im Super-Mittelgewicht (bis 76,2 Kilo) geholt und darf sich jetzt Weltmeister nennen.

Als der Ringrichter in der zweiten Runde den Kampf abbrach, konnte Hernandez seinen Sieg zunächst kaum fassen. „Ich dachte, dass er wieder aufsteht, aber dann war es plötzlich vorbei“, erzählt der 30-jährige Erdinger, dem erst so nach und nach bewusst geworden war, dass er gerade einen der größten und wertvollsten Titel der WBA (World Boxing Association) gewonnen hat.

Mit WBA, IBF, WBC und WBO gibt es vier große Boxverbände auf der Welt, die verschiedene Champions in den einzelnen Gewichtsklassen küren, die auch alle den Rang eines Weltmeisters haben. Bei der WBA sind es Super World (Saul Alvarez aus Mexiko), World (David Morrell aus Kuba) und Gold World – diesen Titel hat jetzt Uwel Hernandez.

„Das war auf alle Fälle der schwerste Kampf meiner Laufbahn“, erzählt der 30-Jährige. „Es waren so viele Faktoren, die da mitgespielt haben. Mal hieß es, der Kampf findet statt, dann wieder nicht, dann hatte ich auch noch Probleme im privaten Umfeld, es war wirklich unglaublich schwierig“, gibt er zu. Und dann wurde auch noch seinem Trainer Levan Janjgava die Einreise nach Panama verweigert, weil offenbar dessen georgischer Pass abgelaufen war. „Also eigentlich war die Vorbereitung schwieriger als der Kampf selber“, meint der Erdinger schmunzelnd.

Der WBA-Vizepräsident organisierte kurzerhand ein Trainerteam, „und wir haben Gott sei Dank gut harmoniert, denn wir hatten wirklich nicht viel Zeit“. Ein telefonischer Kontakt zu Janjgava während des Kampfes sei angedacht gewesen, wurde dann aber wieder verworfen. „Im Großen und Ganzen war ich auf mich allein gestellt“, betont Hernandez. Nur die Taktik, die hatte er mit seinem Coach schon vorher festgelegt: „Möglichst viel auf den Körper gehen, weil er größer ist als ich.“

Obwohl der Kampf erst am Abend stattfand, „war ich schon um 5 Uhr wach, so aufgeregt war ich, und ich habe mir auch selbst so viel Druck gemacht“, gibt er freimütig zu. Als er dann im Ring stand, „war ich mega aufgeregt. Und dann kam der Ringrichter vor dem Kampf zu mir in die Ecke und sagte, dass das der wichtigste Kampf meiner Karriere sei und die ganze Welt zuschaue – das war dann Adrenalin pur.“ Ein Problem – für beide Kämpfer – sei die „extrem stickige Luft“ gewesen, die Luftfeuchtigkeit lag bei etwa 90 Prozent. „Da konntest du kaum atmen.“

Von der ersten Sekunde an setzte Hernandez die Vorgaben seines Trainers um, ging beherzt nach vorne und landete immer wieder harte Körpertreffer. „Später hat mir Juan erzählt, dass er eigentlich ab der dritten Runde aufdrehen wollte“, erzählt der Erdinger. Doch dazu kam es nicht. Denn gegen Ende der zweiten Runde kassierte Juarez einen Leberhaken, ging zu Boden und kam nicht mehr hoch. „Als der Ringrichter den Kampf beendet hatte, ist eine unglaubliche Last von mir abgefallen“, berichtet der 30-Jährige. „Ich hatte eine solche Angst zu versagen, und jetzt bin einfach sehr sehr glücklich, einen Welt-Titel zu haben.“

Wie es jetzt weitergeht? „Am 21. Oktober kämpfe ich in der Porsche-Arena in Stuttgart und verteidige dort meinen Weltmeister-Titel“, erzählt Hernandez und fügt an, dass er sich in Zukunft mehr auf den amerikanischen Markt konzentrieren wolle. „In Deutschland ist es unglaublich schwierig, bis du als Boxer bekannt wirst. Das Fernsehen hat kaum Interesse, das ist ein bisschen schade. In den USA dagegen boomt das Boxen derzeit.“ Vor allem der Fernsehsender ESPN sei in dieser Sportart sehr aktiv, was auch finanziell recht lukrativ sei, „denn die bezahlen die Kämpfer“, weiß der 30-Jährige.

Jetzt sind bei Uwel Hernandez nach dem ganzen Stress erst einmal drei Wochen Urlaub angesagt. „Runterkommen und ausspannen“, sei hier die Devise. Und auch ein Besuch bei seinem Heimat-Gym, dem KBV Erding, stehe auf dem Programm. „Und dann beginnt schon wieder die Vorbereitung auf den Kampf im Oktober“, meint der 30-Jährige und fügt lachend an: „Aber dann wieder mit meinem Trainer Levan.“