Und Werner Lorant tobte: Ball oder Fuß –irgendwas musst du treffen (und das war im Training)

Vom Erbsenzähler bis zum Supermacho - Trainer hauen immer wieder mal einen Spruch raus. Dieter Priglmeir hat in seinem Sportgeflüster Witziges von Wörth bis Wartenberg gesammelt

Warum ich kein Spiel der Handball-WM verpasst habe? Weil diese sogar in den Auszeiten spannend sind. Und da sogar ganz besonders, denn wann sonst bekommt man Traineransprachen live mit?

Ja, auch der Fußball hätte da einiges an Potenzial, das lassen zumindest die Pressekonferenzen vermuten. Es gibt großzügige Trainer („Keiner muss so super spielen wie ich früher“, Bernd Schuster,), Erbsenzähler („Unser Zwei- beziehungsweise Dreikampfverhalten war ungenügend.“ Ralf Rangnick) und Philosophen („Aus der Ferne betrachtet ist es alles nur eine Frage der Distanz“, Klaus Toppmöller).

Und es gibt unsere Fußball-Lehrer, die einfach im richtigen Moment den passenden Spruch raushauen. So wie Armin Wachter, der legendäre Wartenberger Coach Anfang der 1990er-Jahre. Er riet einem Spieler, der vor dem Match in Kirchasch laut Mitspieler Franz Dellel „in einem erbärmlichen Zustand“ war: „Hans, wenn du drei Bälle auf dich zukommen siehst, nimm’ immer den mittleren.“

Wachter schonte aber auch den Gegner nicht. 1991 war der TSV gerade in die A-Klasse (heute Kreisliga) aufgestiegen, als Bezirksligist SC Bajuwaren zum Pokalspiel nach Wartenberg kam. Als sich der Münchner Trainer wunderte, dass die Partie auf dem Nebenplatz ausgetragen werden soll, antwortete Wachter gelassen: „Auf dem Hauptplatz spielen wir erst in der nächsten Runde.“ Was haben sie damals gelacht in Wartenberg.

Manchmal war’s aber auch anstrengend, wie Willi Pöppel weiß.Er erinnert sich an einen 3:1-Sieg in Nandlstadt: „Wir konnten gefühlte zwei Stunden nicht aus der Kabine, weil Wachter die heißblütigen Nandlstädter Fans noch auf seine Art provozierte. Wir wurden in der Kabine belagert und mussten warten bis alle verschwunden waren.“

Und was gibt es sonst noch für die Trainer?Zum Beispiel die Dauer-Pessimisten. Dietmar Fischer vom FC Lengdorf erinnert sich an ein Spiel aus dem Meisterjahr 1983. Sein FCL führte in Wartenberg bereits 4:0, als der TSV auch mal traf. Hans Glaser war außer sich. „ Jetzt geht’s dahi“, fürchtete der Trainer – das war in der 89. Minute.

Das Gegenteil ist Anton Bobenstetter, an den sich der heutige Löwen-Kicker Stefan Lex immer wieder sehr gern erinnert. „Wenn wir in Buchbach zur Halbzeit hinten gelegen sind, hat er nur gesagt: ,Wir spielen jetzt auf das Heimtor, jetzt müssen wir die Bälle reinschauen‘“. Laut Trainer Bobenstetter geht das so: „Also, auch wenn es so aussieht, als würde der Ball vorbeigehen – das ist das Heimtor, und da fliegt der Ball nicht vorbei, sondern ins Tor, wenn wir ihn reinschauen.“

Eine weitere Trainer-Spezies ist der Mathematiker,wie ihn Erdings heutiger Spielertrainer Fabian Aupperle in der Jugend beim VfB Stuttgart erlebt hatte: „Hansi Klaitsch ist der erfolgreichste Jugendtrainer Deutschlands. Er hat uns Spieler die Physik in der Halle erklärt, unter anderem, dass der Einfallswinkel an der Bande gleich der Ausfallswinkel ist.“

Dann gibt es noch die Machos: „Fußball ist wie Petting mit einer Frau. Man muss irgendwann mal zum Abschluss kommen.“ (Wörths Coach Sebastian Held). Die Realisten: „Männer, heute pfeift Jakob Huber. Die Strafen im Strafenkatalog haben sich soeben verdoppelt.“ (Nochmal Held). Und schließlich die richtig Großzügigen: „Männer, wir liegen jetzt 0:5 zur Halbzeit zurück. Sollten wir noch gewinnen, ist morgen kein Training.“ (Wer wohl?)

Und es gibt Werner Lorant, den niemand vergessen wird. Schon gar nicht der einstige Löwen-Stürmer Albert Gröber. Der Eittinger erinnert sich an ein Kreisspiel im Training, damals in der 2. Bundesliga. Als ein Spieler einmal ins Leere grätschte, meinte Lorant nur: „Junge, wenn du schon den Ball nicht triffst, musst du wenigstens den Fuß treffen. Irgendwas musst du treffen.“

Soll diese Kolumne wirklich mit Werner Beinhart enden?Heute schon, aber nächste Woche geht’s weiter. Dann klären wir auf, was Mike Schien mit „Wurmspielzeug“ meinte, warum Trainer auf dem Spielfeld Handys und Sonnencreme empfehlen. Und wer weiß, was die kommende Woche sonst noch alles bringt? „Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag...“, sagte einst darauf Trainer Dragoslav Stepanovic. Da hat er Recht.

