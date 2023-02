Unser erster Ironman

Teilen

Der Triumphator: Nach zehn Stunden war Richard Wimmer auf Hawaii im Ziel. © Privat

Richard Wimmer gehört zu den Pionieren des Triathlon und finishte zweimal auf Hawaii. Ein glasklarer Kandidat für unsere Serie „Die 100 größten Sportler des Landkreises“

Berglern – „Hast a Glück, dass du mich triffst“, sagt Richard Wimmer. Das Glück aber hatte eigentlich er selbst kurz zuvor. Nämlich als ihm als Radsportler von einem Auto die Vorfahrt genommen wird. Der Crash geht glimpflich aus, weil Richard Wimmer jun. ist mit seinen 57 Jahren noch immer gut durchtrainiert ist, sich gekonnt abrollt und dadurch von schwereren Verletzungen verschont bleibt. Erst später bemerkt er, dass er neben Prellungen auch blaue Flecken am ganzen Körper hat.

„Das tut immer noch verdammt weh“, meint der Triathlet aus Berglern, der aber mit Stress und Schmerzen umgehen kann. Er kennt das nicht nur von etlichen weiteren unliebsamen Begegnungen mit Autos, „einige auch selbst verschuldet“, sondern auch von vielen Trainingsfahrten und Wettkämpfen als Triathlet. Neben diesen Erlebnissen hat er aber vor allem viele sportliche Glücksmoment und Erfolge erleben und feiern dürfen. Vor allem war er Erdings erster Ironman. Zu den Glanzzeiten seiner langjährigen Karriere ist er aber nicht nur auf Hawaii, sondern bei den großen Wettkämpfen auf der ganzen Welt – sogar in Neuseeland – am Start. Als Amateur zählt er dabei oft zu den Besten.

Der „waschechte Berglerner“ betreibt seit Kindesbeinen an „immer viel Sport“, zunächst als Jugend-Kicker bei seinem Heimatclub SV Eintracht Berglern. Almenrausch Berglern kürt den 16-Jähriger zum Schützenkönig, der auch gern Ski fährt. Später sattelt er aufs Rad und den Triathlonsport um.

Vor dieser Karriere steht erst mal ein Schock. Der Maschinenbauer hat gerade seinen Gesellenbrief erhalten und steht auf dem Sprung in die Herrenmannschaft des SVE, da bedeutet eine Operation am Kopf 1983 das Aus als Fußballer. Es folgen drei weitere Eingriffe. Mit Kicken ist es definitiv vorbei. Wimmer lässt sich nicht unterkriegen. Schon elf Monate nach seiner letzten Operation bestreitet er seinen ersten Triathlon.

„Kraft und Ausdauer haben mich schon immer fasziniert“, erzählt der Berglerner, der mit 15 Jahren aber einem besonders kraftstrotzenden Idol nacheifern will: Arnold Schwarzenegger. Also trainiert er sich Muskelmasse an, „denn eine solche Figur möchte ich auch mal haben“. Shon bald merkt er, dass dies ohne Aufbaumittel und Doping nichts wird. Wimmer, der schon immer gerne gelaufen und viel Rad gefahren ist, landet schließlich beim Trisport, zumal er ja auch nicht wasserscheu ist.

Am Thenner Weiher bestreitet der „Einzelkämpfer“, wie er sich selbst bezeichnet, 1984 seinen ersten Triathlon, veranstaltet vom Skiclub Auerbach. Weitere Wettkämpfe folgen, meist in Wörth und organisiert von Alfred Dünhuber, mit dem er auch viele Trainingskilometer auf dem Rad absolviert. Allerdings ist er damals oft nur als Helfer, weniger als Aktiver im Einsatz.

Ein Athlet der ersten Stunde ist er auch in der Trisportabteilung des TSV Erding. Der Kronthaler Weiher ist nun das Mekka für die heimischen Triathleten. Die Wettkämpfe werden aber für Wimmer immer mehr, die Distanzen immer länger.

Bereits 1993 erfüllt er sich erstmals den Traum: Ironman auf Hawaii, ältester Triathlon über die Langdistanz mit 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42, 195 km Laufen – härtestes Rennen der Welt. Bei einem Ironman-Wettkampf verbraucht der Athlet rund 15 000 Kalorien. „Da kannst viele Pizzas oder Schnitzel essen, bis du die wieder aufgefüllt hast“, sagt Wimmer.

Traum vom Ironman erfüllt, also okay? Von wegen. Sechs Jahre später will er sich wieder für das Rennen auf der Hawaii-Insel Kailua-Kona qualifizieren. Sein Versuch beim Wettkampf auf Lanzarote endet mit einem schweren Sturz. Aber ein Wimmer gibt nicht auf und nutzt seine zweite und letzte Chance beim Wettkampf in Roth. Mit Rang 120 ist die Qualifikation geschafft.

Auf dem Weg ins Ziel. © Privat

Eine Woche vor dem Wettkampf trifft Wimmer auf Hawaii ein. „Die Zeit braucht man, um sich an die Zeitumstellung und die Hitze zu gewöhnen“, erklärt der Athlet. Schon früh am Morgen fällt der Startschuss für 1500 Teilnehmer zur ersten Disziplin, dem Schwimmen – nicht seine Paradedisziplin. Schwimmen im 27 Grad warmen Ozean ist eine besondere Herausforderung. „Bei hohem Wellengang sieht man trotz der vielen Starter kaum einen Konkurrenten“ , so der Berglerner Extremsportler. Da kann man leicht die Orientierung verlieren und sich verschwimmen.

Salzwasser im Mund macht das Atmen zudem immer schwerer. Nach einer Stunde und neun Minuten hat Wimmer wieder festen Boden unter den Füßen. „Jetzt nur nicht hektisch werden. Nicht die Zeit ist entscheidend, sondern das Ankommen“, weiß er aus der Erfahrung sechs Jahre zuvor. Fünf Stunden und 20 Minuten benötigt er für die 180 Kilometer lange Radstrecke durch eine glühende, monotone Lava-Landschaft. Temperaturen über 30 Grad sowie kräftiger Gegen- und Seitenwind machen die Strecke zur Tortur. „Konstant fahren ist wichtig.“ Und viel trinken. Am frühen Nachmittag geht er auf die Laufstrecke. „Das ist die Hölle in der größten Mittagshitze bei einem schon fast ausgelaugten Körper.“ Lebensnotwendig sind die Verpflegungsstationen. „Die Zeit zum Trinken und Essen muss man sich nehmen.“

Rund 15 Liter Flüssigkeit verliert und benötigt Wimmer für diesen Ironman, als er nach 10:02,18 Stunden erschöpft, aber zufrieden auf Gesamtrang 301 und Platz 48 in seiner Altersklasse das Ziel erreicht. Das ist schneller als bei seinem ersten Ironman auf Hawaii. Wimmer: „Entscheidend ist die mentale Einstellung und eine konstante Leistung – und die hat gepasst.“

Wimmer auf Hawaii. © Privat

Heute blickt er zurück: „35 Jahre lang war ich auf der ganzen Welt als Trisportler unterwegs.“ Rund 500 Wettkämpfe habe er bestritten und „sehr viel Zeit und Geld in den Sport investiert“, sagt der Single. Nicht immer hätten seine Eltern das gut geheißen, seien trotzdem stolz auf dessen Leistungen. „Ich wäre ohne ihn nie nach Hawaii gekommen“, sagt der Senior, der seinen Sohn zu einem seiner zwei Wettkämpfe in der Südsee begleitet. „Eine tolle Reise, die ich nicht missen möchte.“

Bei hochklassigen Wettkämpfen ist Wimmer auch auf Lanzarote (zehnmal), in Roth (15), Neuseeland, Südafrika (4), Kanada und Kulmbach (10) am Start. „Bei einigen ist es super gelaufen“, berichtet der Berglerner stolz. So in Kanada und auf Lanzarote, „schwierige Strecken, wo Kraft und Ausdauer gefragt sind“. Er sei überhaupt weniger der Techniker, sondern vielmehr der Wettkampf-Typ. „Meine Stärke ist der Wille.“ Die Technik fehle ihm vor allem beim Schwimmen. Das habe er nie richtig gelernt, sondern sich selbst beibringen müssen. Auf dem Rad und beim Laufen mache er bei Wettkämpfen dann wieder Boden gut.

Ein Riesenerfolg sei für ihn immer gewesen, wenn er sich für die großen internationalen Erfolge qualifiziert hatte, oft unter 50 000 Bewerbern für ein 2000 Personen starkes Starterfeld. „Und am Ende des Triathlons war ich fast immer unter den ersten zehn Prozent aller Teilnehmer dabei“, erzählt Wimmer.

Im Jahr 2000 verlässt er seine sportliche Heimat Trisport Erding und wechselt zusammen mit Florian Greckl aus Ottenhofen zum Team Baier nach Landshut. Leicht fällt ihm der Abschied nicht, doch „neue Perspektiven sind zu verlockend“. Gerade von der Bayernliga aufgestiegen, verhelfen die beiden dem Baier-Team zum Sprung in die Bundesliga, können den anschließenden Abstieg aber nicht verhindern. Viel zu verdienen gibt es auch hier nicht. „Immerhin wurden die Trikots und auch die Räder gestellt“, so Wimmer.

Jede Menge Trophäen hat Richard Wimmer in seiner über 30-jährigen Trisport-Karriere gewonnen, der größte ist jedoch der Siegerpokal „Sportler des Jahres“, verliehen vom Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Johann Kalteis

Die Frage nach dem Status eines Profi stellt sich in all den Jahren für Wimmer nicht. „Das wäre für mich ein zu hartes Brot gewesen“, meint der Ausdauersportler, der sich seine Sportkarriere mit seinem Beruf finanzieren muss – und dies auch gerne macht.

13 Jahre lang arbeitet er als Ver- und Entsorger an der Kläranlage in Eitting. Anschließend startet er ab 2003 seine „kirchliche Karriere“, wie er schmunzelnd erzählt. Seit 20 Jahren ist er Angestellter der Erzdiözese München Freising und auf dem Domberg im Diözesan-Museum angestellt. Die Fahrten zur und von der Arbeit absolviert er meist auf dem Drahtesel.

Das wird ab 2013 schwieriger, als das Museum wegen Umbauarbeiten geschlossen wird und Wimmer sechs Jahre lang im Kloster Beuerberg beschäftigt ist. Doch das Rad ist auch hier immer mit dabei zu Touren durch das Voralpenland. Auch in Landshut und München wird er für die Museumsaufsicht eingeteilt, ehe er nach der Wiedereröffnung im vergangenen Jahr wieder auf den Freisinger Domberg zurückkehrt.

„Ich stehe immer noch früh auf und gehe laufen. Dann geht’s mit dem Radl zur Arbeit und am Feierabend zum Schwimmen im Thenner oder Kronthaler Weiher“, beschreibt der Berglerner seinen Tagesablauf. Das Radfahren aber ist von jeher sein besonderes Steckenpferd. Wettkämpfe bestreitet er aber seit geraumer Zeit nicht mehr. Sein Job lasse ihm dafür zu wenig Zeit. Noch immer radelt er aber rund 15 000 Kilometer im Jahr, läuft wegen eines Ermüdungsbruchs momentan weniger als früher.

Viel Zeit verbringt Wimmer auch in einem Erdinger Fitnessstudio. Oder im Kraftraum, den er sich in seinem Haus schon vor Jahren eingerichtet hat. Ganz hat er den Trisport aber noch nicht abgehakt. „Ob ich noch einmal Wettkämpfe bestreite, lasse ich offen.“ Alles ein Zeit-Management, denn neben Arbeit und Sport ist er auch ein „Weltreisender“. Alle Kontinente hat er schon besucht. Als „Sport- und Rucksack-Urlauber“ war er schon mehrmals in Amerika, vor allem aber „Asien taugt mir“. Und dorthin geht auch sein nächster Trip – wenn ihm nicht ein Auto dazwischen kommt.