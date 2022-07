Buchbacher Härtetest zum Auftakt: „Was gibt es Schöneres?“

Teilen

Voll dagegen gehalten haben die Buchbacher um Alexander Spitzer (r.) und Aleksandro Petrovic (l.) beim jüngsten Aufeinandertreffen mit den Hachingern um Sandro Porta (2. v. l.) und Patrick Hobsch, das 1:1 endete. © Sven Leifer

Der Ball rollt wieder in der Regionalliga: In der SMR-Arena eröffnen Gründungsmitglied TSV Buchbach und der ehemalige Erstligist SpVgg Unterhaching am heutigen Donnerstag um 19 Uhr die zehnte Spielzeit der bayerischen Eliteliga.

Buchbach – „Unterhaching ist der Favorit, aber wir gehen die Sache optimistisch an“, fiebert Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier dem Startschuss entgegen, den der neue BFV-Präsident Dr. Christoph Kern um 18.42 Uhr mit der Begrüßung der Mannschaftsvertreter der 20 Regionalliga-Vereine geben wird.

„Wir freuen uns riesig, dass wir das Eröffnungsspiel austragen dürften“, sagt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. „Es gibt noch ausreichend Karten an der Tageskasse, das Stadion öffnet um 17.30 Uhr.“ Spätestens bei der Bayernhymne, die von der Buchbacher Blaskapelle kurz vor dem Anpfiff intoniert wird, dürfte bei Spielern, Funktionären und Zuschauern die Spannung zum Greifen sein. Den offiziellen Anstoß führen Buchbachs Bürgermeister Thomas Einwang und Verbandsspielleiter Josef Janker aus.

„Was gibt es Schöneres als gegen einen der absoluten Topfavoriten ohne großen Druck starten zu können“, nimmt Buchbachs Trainer Bichlmaier etwas Druck aus dem Kessel. Gleichzeitig hoffen er und sein Kollege Marcel Thallinger natürlich darauf, dem Favoriten ein Bein stellen zu können: „Die Eindrücke und Ergebnissee der Vorbereitung waren absolut positiv, deswegen gehen wir frohen Mutes in das Spiel und in die Saison, die freilich knüppelhart werden wird.“

Bichlmaier rechnet neben Unterhaching und dem FC Bayern 2 auch die Würzburger Kickers zum engsten Favoritenkreis. Sein Team sieht er, wie jede Saison, im Kampf um den Klassenerhalt extrem gefordert: „Ich gehe davon aus, dass das untere Tabellendrittel noch enger zusammenrücken wird. Die drei Aufsteiger werden sicher von der Euphorie getragen werden, mit gleich zwei Absteigern aus der 3. Liga wird die Klasse noch einmal stärker, und wenn vier Mannschaften direkt absteigen und zwei Vereine in die Relegation müssen, weiß jeder, was die Stunde geschlagen hat.“

Dass die Hachinger von der Konkurrenz auf den Favoritenschild gehoben werden, passt den Münchner Vorstädtern nicht ganz in den Kram. Die Rückkehr in die 3. Liga ist innerhalb der nächsten drei Jahre geplant, daher haben die Hachinger auf dem Transfermarkt auch nicht Vollgas gegeben. Entscheidend ist dabei auch, dass der Meister in dieser Saison nicht direkt aufsteigt. Deswegen lässt der Club von Präsident Manfred Schwabl, der immer wieder gern nach Buchbach kommt, auch den Druck von außen nur bedingt zu. „Mannschaften wie Türkgücü oder Bayern München haben in der Liga eigentlich nichts verloren“, sagt Hachings Trainer Sandro Wagner, dessen Team bei der Generalprobe gegen Zweitligist Jahn Regensburg das große Potenzial andeuten konnte und nur knapp mit 1:2 das Nachsehen hatte.

„Unterhaching hat eine super Mischung aus tollen Talenten und erfahrenen Spielern. Torschützenkönig Patrick Hobsch zählt mit zwölf Drittligaspielen ja fast zu den weniger erfahrenen Spielern“, scherzt Bichlmaier über den Gegner, der zuletzt am 7. Mai zu Gast war. Damals trennten sich beide Teams 1:1 – ein Resultat, mit dem die Buchbacher sehr gut leben könnten.

Bis auf Alekzandar Sinabov (Rippenprellung) und Lukas Sehorz (Schulterverletzung) können Bichlmaier und Thallinger aus dem Vollen schöpfen, wobei Last-Minute-Zugang Rocco Tavra noch keine Option ist. „Wir sehen großes Potenzial bei ihm, er ist gierig, aber vorerst muss er sich noch hinten anstellen. Aber wir hoffen natürlich, dass er Druck auf die etablierten Spieler ausübt“, sagt Bichlmaier, der sich freut: „Im Vergleich zur Vorsaison ist der Kader breiter geworden.“