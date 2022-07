„Der größte Kampf meiner Karriere“

Von: Wolfgang Krzizok

Die Rechte sitzt: So wie hier vergangenes Jahr gegen Frane Radic (l.) will Uwel „Hector“ Hernandez morgen in Wuppertal gegen den Kosovaren Kamer Maloku zuschlagen. © Alexandre Gorodnyi

Einen ganz großen Schritt auf dem Weg in den Box-Olymp kann Uwel Hernandez machen.

Erding – Simon Zachenhuber hat gerade erst einen famosen Kampf hingelegt, da steigt auch schon der nächste Erdinger Profiboxer in den Ring. Uwel „Hector“ Hernandez tritt am morgigen Freitag in Wuppertal zu einem Titelkampf an.

„Das ist der größte Kampf in meiner Karriere, wenn ich den gewinne, das würde mir viele Türen öffnen“, weiß der 29-jährige Erdinger. Gegen den 33-jährigen Kosovaren Kamer Maloku geht es um den WBA Continental Titel im Super Mittelgewicht bis 76,2 kg. Hernandez weist eine Kampfbilanz von 13 Siegen (7 K.o.s) in 14 Kämpfen auf, sein Gegner hat von 18 Profikämpfen 16 gewonnen (13 K.o.s).

Für Hernandez ist es nicht nur aufgrund der Wertigkeit ein ganz besonderer Auftritt. „Ich habe einen neuen Trainer und ein neues Management und gehe jetzt meinen eigenen Weg“, erklärt der 29-Jährige selbstbewusst. Bislang war er Schützling der Münchner Boxlegende Levent Cukur, von ihm hat er sich getrennt. „Ich habe mich beim Boxwerk München eingemietet und mit dem Georgier Levan Janjgava einen neuen Trainer“, sagt Hernandez und ergänzt: „Ein Trainer der der alten russischen Schule.“ Er weiß aber auch: „Der Druck ist da.“

Zehn Kämpfe stehen bei der „Legacy Fight Night“ in der Historischen Stadthalle Wuppertal auf dem Programm. Promoter Karim Akkar setzt in den Hauptkämpfen auf einige seiner Zugpferde, die bereits Erfolge weit oben in den internationalen Boxverbänden feiern konnten und auch bald WM-Luft schnuppern dürfen.

Es stehen Titelkämpfe der großen Weltverbände IBF und WBA auf dem Programm, darunter auch ein hochkarätig besetzter Frauen-Kampf. Außerdem feiert der mehrfache Weltmeister Firat Arslan sein Comeback – seit zwei Jahren stand der 51-jährige Cruisergewichtler nicht mehr im Ring.

„Auch in meinem Kampf geht es um einen großen Titel, das wird interessant“, verspricht Hernandez, der dem Vergleich mit Maloku schon richtig entgegenfiebert. „Ich freue mich, dass ich diese Chance kriege, ich freue mich auf diese Prüfung.“ Der 29-jährige Erdinger weiß genau, dass er am Freitag an einer ganz entscheidenden Stufe nach oben steht. „Um dahin zu kommen, wo ich hinmöchte, muss ich die Herausforderung gegen Kamer Maloku meistern“, betont Hernandez und fügt noch an: „Sonst habe ich da oben nichts verloren.“

Karten gibt es bei eventim, Bild.de überträgt ab 19.30 Uhr live.