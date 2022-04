Veilchen freuen sich aufs Finale

Finale – oho! Nach dem Halbfinale war der Jubel im Altenerdinger Lager riesig. © Andreas Heilmaier

Das ist ein absoluter Höhepunkt für die SpVgg Altenerding.

Altenerding – Erstmals in der 102-jährigen Vereinsgeschichte haben die Kicker der SpVgg Altenerding das Kreisfinale im Toto-Pokal des BFV erreicht. An diesem Samstag erwarten die Veilchen um 17 Uhr den Kreisligisten FC Gerolfing.

Die Anmeldung zu diesem Wettbewerb erfolgte ursprünglich eigentlich aus anderen Gründen. „Ich wollte meinem Team dadurch in der Vorbereitung etwas Abwechslung bieten, und der Gedanke, dass wir so weit kommen, spielte dabei eigentlich keine Rolle“, erinnert sich Trainer Pedro Locke. Für ihn ist die Teilnahme an einem Kreisfinale kein Neuland. Schon vor 15 Jahren erreichte er mit RW Klettham gegen den damaligen Regionalligisten FC Ingolstadt das Finale. Für die Rot-Weißen war heuer schon im ersten Spiel Endstation, man zog bei der SpVgg den Kürzeren (0:2). Mit dem TuS Oberding wurde in der nächsten Runde ein weiterer Kreisklassist (3:1) bezwungen, ehe sich dann auch die Kreisligisten Eitting (2:1) und Finsing (3:2) an der SpVgg die Zähne ausbissen. Im Halbfinale setzte sich Altenerding 3:1 bei Vatanspor Freising durch.

Der FC Gerolfing erledigte den Weg ins Finale sehr souverän. Im Viertelfinale gab es ein knappes 2:1 beim TSV Gaimersheim, im Halbfinale wurde Bezirksligisten SV Manching 3:1 bezwungen.

Im Endspiel gelten die Gäste sicherlich als favorisiert, denn die Elf von Spielertrainer Den Lovric hat als Tabellendritter gute Chancen, die Rückkehr in die Bezirksliga zu realisieren. Der Finalist konnte sich im Winter mit dem gebürtigen Ingolstädter Christian Träsch als namhaften Neuzugang verstärken. Der zehnfache Deutsche Nationalspieler, der aus dem Nachwuchs des TSV 1860 München kommt und im Jahr 2015 mit dem VfL Wolfsburg den DFB-Pokal gewann, ist beim FCG ein absoluter Leistungsträger.

Die SpVgg weiß über die Schwere der Aufgabe, geht aber trotzdem selbstbewusst in das Spiel und Trainer Locke, der mit Ausnahme von Niklas Weißer, Marvin Schuffenhauer und Torhüter Jonas Pamer auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann, hofft auf die nächste Überraschung.

„Meine Jungs freuen sich sehr auf das Spiel und die Herausforderung. Gerolfing hat eine megastarke Truppe, schließlich geht es bei ihnen in Richtung Bezirksliga. Wir haben nichts zu verlieren, sondern können nur gewinnen“, stellt er fest.

Die SpVgg will diesen Finaltag zu einem Event machen und hat auch ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Bereits um 14.30 Uhr wird es ein Vorspiel der D-Juniorenmannschaften geben, ehe Liedermacher Roland Hefter die Zuschauer auf das Finale einstimmen wird. Um 17 Uhr wird OB Max Gotz den Anstoß ausführen. Die Zuschauer können sich mit dem Ball an einer Fußball-Dartscheibe versuchen.

Der Sieger darf sich über eine Prämie in Höhe von 1300 Euro freuen. Noch lukrativer ist jedoch die Aussicht auf den Einzug in die nächste Runde, denn da warten unter anderem Drittligisten.