Altenerding hadert mit Pech und Schiedsrichter-Entscheidung

Von: Bernd Heinzinger

Hart umkämpft war das Verfolgerduell. © Günter Herkner

Verfolgerduell im Endspurt verloren - das war bitter für die SpVgg-Frauen.

Altenerding – Nach viel Pech in den Abschlüssen und einer fragwürdigen Zeitstrafe in der Schlussphase kassierten Altenerdings Handballerinnen zu Hause gegen den TV Altötting eine ärgerliche 25:26 (12:12)-Niederlage. Im Duell um die Vizemeisterschaft in der Bezirksoberliga brachten sich die Gäste damit in die bessere Position.

Vor allem die Tore über die Außen hätten gefehlt, meinte Trainer Andreas Mittermeier: „Da hatten wir das Talent, genau den Pfosten zu treffen.“

Das Pech im Abschluss zeigte sich schon in den ersten Minuten: Marlene Mittermeier knallte bei einem Gegenstoß den Ball an die Unterlatte – im Gegenzug traf Altötting vom Innenpfosten ins Tor. Dank einer engagierten Abwehrleistung blieb es im ersten Abschnitt dennoch ausgeglichen. Nach vorne zeigten sich Lena Prem und Julia Kranich in guter Verfassung, auch Carina Ziegltrum verdiente sich für ihren Auftritt Lob vom Trainer.

Nach dem 9:9 brachte ein kurzer Schlendrian zwar einen 10:12-Rückstand. Durch zwei Tore von Lena Marie Becker und Prem glich Altenerding aber bis zur Pause noch aus. Kurzfristig ging die Mittermeier-Truppe sogar 17:15 in Front, wenig später stand es aber 18:19.

Generell präsentierten beide Teams eine Begegnung auf sehr hohem BOL-Niveau mit stets hohem Tempo. Nach dem 20:20 hatte Marlene Mittermeier zweimal Erfolg mit ihren Würfen und traf zum 22:20. Torhüterin Lara Kullmann wehrte einen Siebenmeter ab, aber der Ball landete in den Händen einer Gegenspielerin, die den Anschlusstreffer erzielte.

Die SpVgg blieb dennoch am Drücker. Vier Minuten vor dem Ende machte Prem das 25:23 für ihre Mannschaft. In der nächsten Aktion folgte die bereits erwähnte Zeitstrafe: Julia Kranich musste nach einer Abwehraktion fragwürdig vom Feld, das Ganze sah eher nach einem Stürmerfoul aus. Die Entscheidung brachte Altenerding aus dem Tritt, zumal auch in der Schlussphase der Pfosten den Weg ins gegnerische Tor versiegelte. Die letzten drei Treffer gehörten den Gästen, die sich über den glücklichen Sieg freuen durften. Mittermeiers Fazit: „Eigentlich kann ich mit allem zufrieden sein – bis auf das Ergebnis.“

Die Zweite besiegtden Angstgegner

Die SpVgg Altenerding 2 hingegen bezwang ihren Angstgegner. Siebenmal in Folge hatte sie zuvor gegen die HSG Straubing verloren, diesmal gewann der Bezirksligist 26:22 (11:13).

Nach gutem Beginn und einer 3:1-Führung übernahmen aber erst einmal die Gäste das Heft in die Hand. Vor allem deren beste Spielerin, Katharina Dietz, hatten die SpVgg-Frauen lange nicht im Griff und gerieten 6:10 in Rückstand. Anschließend wurde sie von Lena Prem in kurze Deckung genommen. Sie raubte dem Gästestar die Nerven. Selbst traf Prem fünfmal in den Kasten, erzielte damit die meisten SpVgg-Tore aus dem Spiel heraus. Kati Gottschalk präsentierte sich dazu sehr sicher vom Siebenmeterpunkt, verwandelte alle vier Versuche.

Bis zur Pause hatte sich Altenerding 2 auf zwei Tore herangenähert, lag im zweiten Durchgang zwischenzeitlich aber wieder 13:17 hinten. Die Gastgeberinnen fanden ab der 40. Minute immer besser ins Spiel und kamen heran. Der Knackpunkt laut Trainerin Nicole Steinbrecher war der Treffer zum 22:22 durch Katharina Gotz gewesen: „Danach ging ein Ruck durch die Mannschaft, und wir schafften eine sehr starke Schlussphase.“ Es gelangen vier weitere Treffer zum letztlich klaren Heimerfolg. hz

SpVgg-Tore:

Altenerding 1: Lena Prem 7, Julia Kranich 6, Katharina Künstner 4/4, Marlene Mittermeier 3, Carina Ziegltrum 2, Marie Lena Becker, Janina Konrad und Verena Bauer. Altenerding 2: Kati Gottschalk 7/4, Lena Prem 5, Sylvia Heider 4, Grit Kschischow 4, Miriam Deuschle 3, Elisabeth Bauschmidt 2 und Katharina Gotz.