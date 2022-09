Zachenhuber muss sich neu orientieren

Vertrag mit Boxstall Fächersport läuft zum 30. September aus und wird nicht verlängert

Von Wolfgang Krzizok schließen

Diese Trennung kam überraschend: Der Reisener Profiboxer Simon Zachenhuber und Fächer Sportmanagement gehen in Zukunft getrennte Wege.

Erding – Der Vertrag, der am 30. September ausläuft, wird von Fächersport nicht verlängert.

Zuletzt hatte die GmbH um Geschäftsführer Wolfgang Fahrer und seine Frau Stefanie die Erdinger Boxnacht organisiert, bei der sich Zachenhuber vor 2000 Zuschauern in der Stadtwerke Erding Arena den Gürtel des Internationalen Deutschen Meisters geholt hatte. „2019 begann die gemeinsame Reise von Simon Zachenhuber und Fächer Sportmanagement“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der Karlsruher Boxstall verpflichtete den damals 21-jährigen Nachwuchsboxer und gab direkt das Ziel aus, Zachenhuber als eines der künftigen Gesichter des deutschen Boxens aufzubauen.“ Das sei gelungen. „Effektvollen Auftritten auf der gesellschaftlichen Bühne und auch auf dem Tanzparkett von Let’s Dance ließ er starke Leistungen im Ring folgen“, schreibt Fächersport.

„Zunächst gekrönt war diese Entwicklung vom Gewinn der IBF Junioren-WM Anfang dieses Jahres. Nach der ersten Titelverteidigung in der Dortmunder Westfalenhalle folgte Anfang Juli das nächste Highlight mit dem ersten Auftritt in seiner Heimatstadt Erding, wo er vor knapp 2000 Fans den Gürtel des Internationalen Deutschen Meisters erobern konnte.“ Laut der Pressemitteilung könne Zachenhuber „mit Fug und Recht als eines der Zukunftsgesichter der Branche bezeichnet werden“. Nun ende allerdings die gemeinsame Reise. Wie Fächer Sportmanagement mitteilt, wird der am 30. September auslaufende Vertrag mit dem Mittelgewichtler nicht verlängert.

Geschäftsführer Wolfgang Fahrer blickt dennoch positiv zurück: „Wir hatten eine tolle Zeit zusammen, konnten Simon zum Junioren-Weltmeister in einem der großen Weltverbände machen und in seiner Heimatstadt Erding eine grandiose Boxparty feiern. Das gesamte Team Fächer wünscht ihm sportlich wie auch persönlich alles Gute für die Zukunft.“

Dass der Vertrag nicht verlängert wird, „ist für mich überraschend gekommen“, gibt Zachenhuber zu. Er wisse nichts Genaueres, könne also nur darüber spekulieren, ob es gesundheitliche oder andere Gründe in der Geschäftsleitung gebe. „Ich kann nur sagen: Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die mir Fächersport in den letzten drei Jahren geboten hat“, betont der 24-Jährige. „Ich bin Junioren-Weltmeister geworden und Internationaler Deutscher Meister – und das in meiner Heimstadt, wo Fächersport ein tolles Event auf die Beine gestellt hat.“ In den nächsten Tagen wären ohnehin Vertragsverhandlungen angestanden, das habe sich nun erledigt.

Wie es jetzt beim ihm weitergeht? „Noch ist nichts spruchreif“, erklärt Zachenhuber. Wichtig ist für ihn, „dass sich in meinem engen Umfeld nichts ändert, dass also Conny Mittermeier mein Trainer und Klaus Kärcher mein Manager bleibt“. Er werde weiterhin in Stuttgart leben und trainieren, „und ich hoffe, dass ich nicht zum letzten Mal in Erding geboxt habe“.

Auch Zachenhubers Manager will nicht nachtarocken. „Es ist wie es ist, und jetzt schauen wir, wie es weitergeht“, sagt Kärcher, der ausdrücklich betont: „Ich möchte mich bei Wolfgang Fahrer bedanken für drei tolle Jahre.“ Und er gibt zu: „Es ist schade, wir hätten sehr gerne mit Fächersport weitergemacht.“ In den nächsten Wochen werde man entscheiden, wie und mit wem es weitergeht. „Wenn es soweit ist, werden wir es bekanntgeben“, kündigt Kärcher an und betont noch einmal: „Es war eine gute, tolle Zeit, und ich wünsche Wolfgang Fahrer alles Gute.“

Live im Fernsehen

ist Simon Zachenhuber an diesem Sonntag zu sehen. Er ist ab 21.45 Uhr zu Gast bei „Blickpunkt Sport“ im Bayerischen Fernsehen.