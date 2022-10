Zwei Erdinger im Leistungskader: Vier Kilometer Schwimmen zum Frühstück

Teilen

Leistungsexplosion: Milla Rudolf ist neu im BTV-Kader. Fotos: CC © CC

Milla Rudolf und Mark Bittner von Trisport Erding haben es geschafft. Sie trainieren im Triathlon-Leistungskader.

Erding – „Sorry, ich habe gerade noch mit meinem neuen Trainer den Plan für die kommende Zeit durchgesprochen“, entschuldigt sich Milla Rudolf für ein paar Minuten Verspätung. Für sie hat der Teenager-Alltag einen überraschenden Twist bekommen, denn die 15-Jährige wurde in den BTV-Nachwuchskader berufen.

Sichtungswochenende in Nürnberg: 50 Meter Kraul, 400 Meter Kraul und 1500 Meter Laufen – wer in Summe die besten Zeiten erreicht, kommt in den Kader. „Ich war ganz schön nervös vor dem Start“, erzählt Rudolf, aber sobald ich im Wasser war, habe ich einfach gemacht, was ich immer mache – schwimmen.“ Und die Erdingerin schaffte den Sprung ins Team. Und das, obwohl sie erst seit einem Jahr Triathlon betreibt.

Seit ihrem sechsten Lebensjahr schwimmt sie im Verein, Corona und die damit geschlossenen Schwimmbäder lenkten sie in Richtung Triathlon. „Ich habe angefangen, vor dem Unterricht laufen zu gehen. Komplett unstrukturiert, einfach los und einmal um den Acker.“

Papa André fing an, seiner talentierten Tochter Trainingspläne zu schreiben – mit großem Erfolg. „Die Entwicklungskurve der letzten Monate hat mich schon sehr überrascht“, erzählt die Sportlerin. Die wird wohl unter der professionellen Betreuung von Johnny Zipf weiterhin steil nach oben gehen. Vielleicht schafft sie es auch in den Kader der Deutschen Triathlon-Union – wie Mark Bittner, größte Nachwuchshoffnung des Trisport Erding.

Der 17-Jährige war ebenfalls beim Sichtungswochenende dabei, allerdings schon als „alter Hase“. Seit vier Jahren trainiert er am Sportinternat in Nürnberg. „Für uns Triathleten war das Sichtungswochenende Teil unseres täglichen Trainings. Dass ich aber so gut abgeschnitten habe, war eine Überraschung für mich“, so Bittner. „Ich konnte erst die letzte Woche vor dem Wettkampf wieder trainieren, weil mich eine heftige Grippe drei Wochen ausgebremst hatte.“

Eine starke Saison hat der Erdinger Mark Bittner hinter sich. © cc

Bei den Testläufen selbst war davon nichts mehr zu merken, der Erdinger belegte in der Jugend A den ersten Platz. Nur einer von vielen Erfolgen in dieser Saison. Im Juni war er bei den deutschen Meisterschaften Dritter geworden, was ihm den Sprung in den Nachwuchskader der DTU verschaffte.

Disziplin und vor allem viel Leidenschaft für den Triathlonsport, das schwingt bei Bittner in jedem Satz mit. „Das Internat ist das Beste, was mir passieren konnte“, erzählt er. Unter Gleichgesinnten zu sein, helfe, sich auf den Sport zu konzentrieren, denn für Kino und Partys bleibt bei dem straffen Tagesprogramm kaum Zeit.

„Vor allem ab Januar ist unser Tag komplett durchgetaktet. Ich stehe um 6.15 Uhr auf, eine Stunde später sind wir alle für 4 bis 4,5 Kilometer im Wasser. Um 10 Uhr startet der Unterricht bis 14 oder 15 Uhr. Danach stehen die nächsten Trainingseinheiten an. Um 19 Uhr gibt es Abendessen, und dann passiert nicht mehr viel“, erzählt Mark – mit einem Lächeln auf den Lippen.

Auch Rudolf träumt von großen Rennen. „Vor einem halben Jahr habe ich ein Bild von einer Schwimmerin gemalt. Mit einer pinken Badekappe, so wie ich eine habe – und sie schwimmt auf Kona. Mal bei den Weltmeisterschaften teilzunehmen, das wäre schon toll. Aber ob als Profi oder als Alterklassenathletin, das wird die Zeit zeigen. Hauptsache, ich habe Spaß dabei“, sagt sie.

Ergebnisse des Kadertests: Mark Bittner (2005): 26,8 sec (50 m), 4:44,0 min (400 m), 4:21,9 min (1500 m) – Milla Rudolf (2007): 32,2 sec (50 m), 5:39,9 min (400 m), 5:33,3 min (1500 m)

Caroline Cornfine