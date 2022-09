Vier Ringe fehlen Maxi Dallinger zum Finale

Maxi Dallinger trainiert bereits für die WM in Kairo. © wk

Nichts wurde es mit der Finalteilnahme für Maxi Dallinger bei den Kleinkaliber-Europameisterschaften in Breslau. Der 25-Jährige wollte unter die Top Acht kommen. Er landete auf Platz 28

Lengdorf – Bestenfalls wäre sogar ein Quotenplatz für Olympia in Paris möglich gewesen. Letztlich sprang für ihn aber lediglich Rang 28 im Dreistellungskampf heraus. Am Sonntagabend kam der 25-Jährige nun aus Polen wieder zurück. „Nüchtern betrachtet muss ich sagen, dass ich hinter meinen Erwartungen und dem Ziel, ins Finale zu kommen, zurück geblieben bin“, sagt er. „Die Platzierung an und für sich ist natürlich enttäuschend, jedoch ist der Abstand zu den Top Acht nicht so groß, wie es die Zahl 28 vermuten lassen würde.“ Schließlich hätten bei seinem Ergebnis (585 Ringe) nur vier Ringe gefehlt.

Der Lengdorfer war noch weiter im Einsatz. Beim Team-Wettbewerb 50 m Dreistellung kam er mit David Koenders und Kai Dembeck auf Platz elf. Im Mixed Liegendkampf landete er mit Lisa Müller auf Rang 15. Nicht zufrieden war Dallinger mit Platz 35 im Liegendkampf der Herren: „Der Anfang und das Ende waren okay, die Mitte zäh“, wird Dallinger auf der offiziellen Seite des Deuschen Schützen Bundes (DSB) zitiert. „Ich habe kaum Rückmeldungen vom Gewehr und vom Körper bekommen, und das macht einen dann etwas ratlos. Aber mein Ergebnis ist untere Grenze und international nicht brauchbar.“

Mit etwas Abstand bewertet der Polizist das aber schon etwas gelassener. Schließlich ist der Liegendkampf keine olympische Disziplin, weshalb bei den Kleinkaliber-Wettbewerben ja eigentlich nur noch der Dreistellungskampf im Fokus steht und alles andere Training ist, denn Dallinger sieht bereits nach vorne: „Ich konnte die Zeit bei der EM und die darauffolgenden Wettbewerbe noch nutzen, um mir ein paar Details aus dem Einzelwettkampf genauer anzusehen und habe bereits Ansätze für das Training die nächsten drei Wochen bis zur WM.“ Diese findet in Kairo statt.

„In der aktuellen Situation ist die Umsetzung der Trainingsansätze auch das Einzige, was mich beschäftigt.“ Sein Plan bis zum Abflug nach Ägypten steht: „Ich werde am Mittwoch nochmal in Fürth den letzten Munitionstest machen und direkt weiter nach Hannover fahren, um dort hoffentlich mit etwas Wind bis Sonntag trainieren zu können. Darauf folgt nochmal eine kurze Trainingswoche in München.“

Dallinger hofft, „dass mir das Wetter noch in die Karten spielt, um noch einmal mit dem Rennrad rauszukommen. Das tut mir einfach gut. Auf dem Bike komme ich meistens auf die besten Ideen, lege mir meine Strategie und Einstellung für die Wettkämpfe zurecht – und vor allem habe ich dabei meine Ruhe.“ Am 3. Oktober geht es nochmal für vier Tage zur WM-Vorbereitung nach Bologna. Dann folgen drei Tage Erholung, ehe am 12. Oktober der Flieger nach Kairo geht.