Vier Stunden Action pur

Von: Wolfgang Krzizok

Kommt eine Wrestlerin geflogen: Bei den Frauen ging es voll zur Sache. La Catrina (r.) verteidigte ihren Titel gegen die Österreicherin Zelina Power. © Christian Riedel

Rund 250 Zuschauer waren zur Erding Wrestling Show (EWS) in den Sportpark Schollbach gekommen und mussten ihr Kommen nicht bereuen.

Erding – Sie sahen die größte Show in der 15-jährigen EWS-Geschichte. Es gab spektakuläre Würfe, halsbrecherische Sprünge und sogar zwei Titelwechsel. Die Besetzung war wieder einmal international, unter anderem stiegen Kämpfer aus Ungarn, Österreich, England und Norwegen in den Ring.

Der Eröffnungskampf war direkt ein sogenanntes „Tag Team Match“ – Zwei gegen Zwei. Alex Sixxx und sein Partner Ragnar Alvarr aus Norwegen besiegten die „Tormented Souls“, gebildet von Papazois und Tormentor. Gleich danach ging die Action weiter, als der ehemalige EWS-Schüler Feyyaz Aguila gegen den syrischen Koloss, Wrestler und Schauspieler Georges Khoukaz – den Bösewicht aus der Serie „4 Blocks“ – verlor.

Die Frauen ließen sich nicht zweimal bitten und konnten mit großartiger Action nachlegen. La Catrina verteidigte hierbei ihren Champion-Gürtel gegen die Österreicherin Zelina Power.

Richtig Stimmung kam auf, als Lokalmatador Hary Haas alias Nobody, gemeinsam mit Altmeister Michael Kovac die Tag Team Championship – den ligeninternen Weltmeistertitel im Teamkampf – gewinnen konnte. Sie besiegten Officer Nick und Officer Corey, die mit ihrer gesamten Entourage am Ring waren, und die Halle tobte. „Damit haben wir den Titel nach langer Zeit wieder nach Erding geholt“, jubelte Nobody.

Ein paar Nummern härter lief es bei den Männern ab. Hier wird Officer Nick (unten) gerade von Michael Kovac attackiert. © Christian Riedel

Nach der ersten Pause ging es mit der gleichen Power weiter. Um die Stimmung wieder nach oben zu treiben, machte sich Publikumsliebling Robin Vega auf den Weg. In seinem Kampf unterlag er aber Dave Blane dann klar.

Als Antagonist Alex Wonder mit seinem Team erneut in die Halle kam, war die Rollenverteilung eigentlich klar. Die körperlich unterlegenen Damian Brooks und JJ Toy konnten sich dennoch gegen Masterpiece Marsellus und Quentin Bates durchsetzen. Nach der erneuten Niederlage wurde Bates aus dem Team geprügelt.

Der ehemalige NXT (Nachwuchsliga in USA für WWE) Superstar Zora Vesta setzte sich im Anschluss gegen Marc Empire durch, ehe Lokalmatador Don Sheen seinen EWS World Championtitel gegen Hakeem Waqur verteidigen konnte. In diesem Kampf griff auch noch Khoukaz ein, der Ende des Jahres um den Titel kämpfen wird.

Nach der zweiten Pause waren Martyrium und Byron Sanders an der Reihe und begeisterten das Publikum mit spektakulären Aktionen. Sanders stand kurz vor dem Sieg, als er hinterrücks attackiert wurde – und verlor.

Mit Buck Beaver kehrte ein ehemaliger Wrestler zurück in den Ring, um seinen früheren Partner Deadsaw zu unterstützen. Dessen eigentlicher Partner Kevin Kaiden war mit einem gerissenen Brustmuskel ausgefallen. Trotz der Rückkehr mussten sie sich dem Team „Shockwave“, bestehend aus Tommy Golden und Ricky Sky, geschlagen geben.

Im Hauptkampf des Abends besiegte Terrible Ted Jr seinen Kontrahenten Boris Pain in einem „Three Stages of Hell Match“ um den EWS Hardcore Titel. Hierbei werden drei separate Kämpfe mit unterschiedlichen Zielen ausgetragen. Ted setzte sich nach einem missglückten Sprung von Boris Pain durch. Dieser sprang von einer Leiter auf seinen Gegner, der jedoch ausweichen konnte, weswegen Pain krachend auf einen Biertisch segelte und diesen durchbrach. Nach Schlägen mit Klappstühlen und diversen anderen Gegenständen war dies ein spektakuläres Ende eines tollen Abends, der über vier Stunden dauerte und nie langweilig war.

Die EWS bereitet sich schon auf das nächste Event vor und geht erst einmal wieder auf Tour. Am 6. August kommt die EWS das erste Mal in ihrer Geschichte nach Ingolstadt. Zuvor aber will sich die ESW in Erding einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren. So wird während des Altstadtfestes am 1. und 2. Juli ein Ring in der Langen Zeile aufgebaut werden, und am 24. Juli ist die ESW auf der Sinnflut zu Gast. Der letzte große Auftritt in Erding für heuer steigt am 12. November wieder im Sportpark Schollbach.