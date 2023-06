Ein Geislinger in der Bundesliga

Von: Wolfgang Krzizok

Im Freudentaumel: Die Heidenheimer Fans feierten mit der Mannschaft die Meisterschaft und den Aufstieg. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Heidenheim/Erding – Zwei Tage wird Vitus Eicher in seinem Fußballerleben nie vergessen:

Zum einen den 2. Juni 2015, als er in der Allianz Arena im Tor des TSV 1860 München in der Relegation gegen Holstein Kiel die Münchner Löwen beim entscheidenden 2:1 in der 2. Bundesliga hielt. Zum anderen den 28. Mai 2023, als er mit dem 1. FC Heidenheim Zweitliga-Meister wurde und in die Bundesliga aufstieg. Vor wenigen Tagen hat der Verein mit dem gebürtigen Langengeislinger verlängert, und so wird er auch in den nächsten beiden Jahren das Heidenheimer Trikot tragen.

„Das war einfach nur der Wahnsinn, wie es da abgegangen ist“, erzählt der 32-Jährige und strahlt übers ganze Gesicht. Dass er „nur“ die Nummer zwei im FCH-Tor hinter Kevin Müller ist, hat Eicher akzeptiert. „Das mag sich jetzt wie eine Floskel anhören, aber so etwas wie hier habe ich noch nie erlebt, dass vom ersten bis zum letzten Spieler alle an einem Strang ziehen und so eine verschworene Gemeinschaft bilden“, schwärmt Eicher.

Der Saisonendspurt hätte dramatischer nicht sein können, mit dem Dreikampf an der Spitze zwischen Darmstadt, Heidenheim und dem Hamburger SV. „Natürlich war der Druck da“, gibt Eicher zu. „Aber wir waren stets in der Pole Position und hatten immer Vertrauen in uns bis zum Schluss.“ Darmstadt war schließlich durch, am Ende stritten sich der HSV und der FCH um den zweiten Aufstiegsplatz. Am drittletzten Spieltag waren die Hamburger nach einem 5:1 in Regensburg wieder dran, weil die Heidenheimer 2:3 in Paderborn unterlagen. Am vorletzten Spieltag erledigten beide Teams ihre Hausaufgaben mit knappen Siegen, sodass es eine Woche später zum Showdown kam. Hamburg gewann in Sandhausen 1:0, Heidenheim lag in Regensburg 0:2 zurück, um dann die Partie nach dem Anschlusstor (58.) mit zwei Treffern in der Nachspielzeit – bei 90. + 3 und bei 90. + 9 – noch zu drehen. Und weil Darmstadt gleichzeitig verloren hatte, war der FCH, der seit 2007 von Frank Schmidt trainiert wird, nicht nur Aufsteiger, sondern sogar Meister.

„Die Nachspielzeit in Regensburg war einfach nur der Wahnsinn, sowas kannst du nicht erklären, keiner hätte geglaubt, dass es so dramatisch werden würde“, schwärmt Eicher. „Aber irgendwie war diese Partie ein Spiegelbild der gesamten Saison, denn wir haben immer an uns geglaubt.“ An die Pleite von Borussia Dortmund in der Bundesliga tags davor habe er „zu keiner Sekunde“ gedacht. „Nach dem 1:2 sind wir richtig gut ins Spiel gekommen, und ich habe gewusst: Wenn wir den Ausgleich machen, dann gewinnen wir noch.“

Da ist das Ding! Stolz präsentiert Vitus Eicher die Meisterschale. © 1. FC Heidenheim

Nach dem Schlusspfiff stieg dann die spontane Meister- und Aufstiegsfeier, zuerst auf dem Feld und dann noch in der Kabine. „Das war brutal emotional“, betont der 32-Jährige. „Vor der Saison hätte doch keiner daran geglaubt, dass wir aufsteigen, und dann sind wir sogar Meister geworden.“ Ein ganz großes Lob zollt er in diesem Zusammenhang den Regensburgern, „die uns bis zum Schluss ungestört feiern ließen, obwohl sie abgestiegen sind“.

Mit dem Bus ging es anschließend zurück nach Heidenheim, „mit einigen Boxenstopps“, dort wurde die Mannschaft weit nach Mitternacht von den Fans empfangen. Tags darauf folgte die große Titelfeier mit den Fans im heimischen Stadion, mit Übergabe der Meisterschale. „Das war unglaublich“, sagt Eicher und ist immer noch beeindruckt von der Begeisterung. Nach einem kurzen „Mannschaftsausflug“ nach Mallorca stand für den 32-Jährigen der nächste wichtige Termin an: die Vertragsunterzeichnung. „Der Verein hatte vorher schon Signale gesendet, und ich hatte dann das Wort der Vereinsführung“, erzählt Eicher und betont: „Auf dieses Wort kann man sich verlassen.“

Vertrag verlängert: Vitus Eicher bleibt zwei weitere Jahre und freut sich darüber mit dem FCH-Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald. © 1. FC Heidenheim

Jetzt ist erst einmal „Heimaturlaub“ in Langengeisling angesagt, am 5. Juli beginnt dann die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison. „Ich freue mich darauf, denn es ist schon etwas Spezielles, unter den besten 18 Mannschaften in Deutschland zu sein“, sagt der 32-Jährige. Gibt es etwas, worauf er sich besonders freut? „Nein“, stellt Eicher fest. „Ich freue mich auf jedes Spiel, denn Bundesliga ist einfach Bundesliga. Und ich freue mich auf jedes Stadion, auf Dortmund, Gladbach, Köln und so weiter, es sind so viele tolle Stadien, die ich noch nicht kenne.“ Und er fügt schmunzelnd an. „Die Arena in München, die kenne ich allerdings schon.“